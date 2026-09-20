Con emotivo video, Lina Tejeiro dio más detalles del nacimiento de su hijo Gael: “Septiembre era el momento perfecto”

Así vivió Lina Tejeiro el parto de su hijo Gael - crédito linatejeiro/Instagram

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La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo, Gael, mediante una publicación en Instagram el domingo 20 de septiembre de 2026.

La empresaria compartió una primera imagen junto al recién nacido y precisó que el parto ocurrió el 16 de septiembre de 2026. “Bienvenido, amor de mi vida”, escribió la intérprete para acompañar la fotografía, donde también reveló el nombre del bebé. La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación y deseos para madre e hijo.

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Antes de que Lina Tejeiro confirmara el nacimiento de Gael, versiones sobre su ingreso a la Fundación Santa Fe de Bogotá circularon desde el jueves 17 de septiembre en Alerta al chisme.

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG

Así fue el nacimiento de Gael

Horas después de conocerse la noticia, Lina Tejeiro compartió un video sobre el nacimiento de su hijo Gael, con imágenes del ingreso a una clínica, las horas previas al parto y el primer contacto con el recién nacido.

La secuencia está acompañada por la canción El viaje, de la artista Conchita, y reúne momentos que la actriz decidió mostrar de su trabajo de parto. El video comienza cuando besa a su perro antes de salir en camioneta rumbo al centro médico junto a su familia.

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Lina Tejeiro mostró las horas previas al nacimiento de su hijo Gael - crédito linatejeiro/Instagram

Luego aparecen escenas de Tejeiro en una camilla, conectada a equipos de monitoreo y a pruebas médicas. También se la observa mientras recorre uno de los pasillos de la clínica y durante las contracciones previas al nacimiento de Gael.

En otro fragmento, la creadora de contenido permanece acurrucada mientras enfrenta los dolores del parto. Más adelante, el registro muestra el instante en que sostiene a su hijo por primera vez y lo alimenta.

El video con el que Lina Tejeiro relató el parto adelantado de Gael - crédito linatejeiro/Instagram

El nacimiento ocurrió antes de la fecha prevista

Junto a las imágenes, Lina Tejeiro explicó que esperaba el nacimiento para el 3 de octubre de 2026, pero el parto se adelantó. “Septiembre era el momento perfecto”, escribió en el mensaje que acompañó la publicación.

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La actriz atribuyó el cambio de fecha a razones relacionadas con su bienestar y el de su bebé, sin entregar detalles médicos. “Por mi salud, por la de él”, expresó al referirse a la decisión de que el nacimiento ocurriera durante septiembre.

En el texto, Tejeiro planteó que la experiencia modificó la forma en que entendía los planes personales. “El tiempo de Dios siempre será perfecto”, señaló en uno de los apartados de la extensa reflexión.

La publicación también incluyó un agradecimiento a las personas que la acompañaron durante los días que permaneció en la clínica. La empresaria mencionó a quienes, según afirmó, estuvieron pendientes de su recuperación y del cuidado de Gael.

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Lina Tejeiro reveló por qué el nacimiento de Gael ocurrió antes de octubre - crédito linatejeiro/Instagram

“Gracias por las manos que cuidaron de nosotros”, escribió. Además, indicó que su objetivo era poder estar “al 100% con mi hijo” tras el proceso médico y los días posteriores al parto.

Agradeció a su madre, hermanos y familiares

La creadora de contenido dedicó un fragmento del mensaje a su madre, Vibiana Tejeiro, a quien agradeció por el apoyo recibido. “Hoy más que nunca te valoro”, manifestó en la publicación.

También nombró a sus hermanos Andrés Tejeiro y Felipe Tejeiro. Según relató, ambos la acompañaron durante el embarazo, el nacimiento de su hijo y la etapa de recuperación.

La actriz extendió sus palabras al resto de su entorno familiar, al que agradeció por mantenerse pendiente de ella y del recién nacido. El video recibió reacciones de seguidores y figuras del entretenimiento, que enviaron mensajes de felicitación ante la llegada del niño.

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El cierre de la publicación estuvo dirigido a Gael. “Llegaste, Gael”, escribió Tejeiro, antes de añadir una frase sobre el impacto personal que tuvo el nacimiento: “Y con tu llegada, nací yo también”.

Lina Tejeiro publicó imágenes desde la clínica antes de conocer a Gael - crédito linatejeiro/Instagram

Así reaccionaron los famosos al nacimiento de Gael, hijo de Lina Tejeiro

La publicación de Lina Tejeiro sobre el nacimiento de su hijo Gael recibió mensajes de artistas y seguidores en Instagram.

Entre las reacciones destacó la de Suso El Paspi, quien escribió: “Bienvenido, hijo mío” y mencionó al bebé como “Suso Gael Zapata Tejeiro”.

Reacciones de famosos al nacimiento del hijo de Lina Tejeiro - crédito Redes sociales

La cantante Ana del Castillo también comentó la imagen difundida por la actriz desde la clínica. “Qué hermoso”, expresó la cantante, quien envió bendiciones al recién nacido.

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El actor Luciano D’Alessandro deseó “muchas bendiciones” para Tejeiro, mientras que la empresaria Luisa Fernanda W compartió su alegría por la llegada del niño.

La cantante Greeicy también dejó un mensaje afectuoso en la publicación: “Los amooooooo”.