Colombia

Atacaron con drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle: esto se sabe

La institución desplegó el protocolo de respuesta luego de la alerta registrada el domingo 20 de septiembre, mientras avanzan las comprobaciones y se prepara el balance definitivo

Disidentes de las Farc lanzan ataque con drones explosivos contra la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí, intensificando la violencia en Valle del Cauca - crédito @BLUPacifico/X
Un ataque con explosivos lanzados desde drones fue reportado contra la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca - crédito X
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Un ataque con explosivos lanzados desde drones fue reportado durante la tarde del domingo 20 de septiembre contra la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca. Las autoridades activaron Plan Defensa mientras avanzan las verificaciones.

Fuentes de la institución confirmaron a Infobae Colombia que el hecho no dejó personas lesionadas ni provocó daños de consideración en la estructura policial: “Sí se reportan ataques con drones; por ahora no se reportan lesionados ni afectaciones”.

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El ataque ocurrió en la subestación ubicada en el corregimiento de Potrerito. Tras la alerta, la Policía Nacional puso en marcha el Plan Defensa, un protocolo destinado a responder ante acciones contra instalaciones y personal de la fuerza pública.

Se espera que más adelante las autoridades brinden un informe oficial sobre lo ocurrido, incluido el saldo definitivo de la ofensiva y la posible identificación de los responsables.

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