Deportes

Juegos Suramericanos 2026: Colombia superó las 100 medallas, estas son las competencias de los deportistas nacionales hoy, 21 de septiembre

Colombia sigue en el tercer puesto del medallero por detrás de la potencia suramericana, Brasil y la anfitriona, Argentina, en el inicio de la segunda semana de competencias

El equipo colombiano de natación artística ganó medalla de plata - crédito Comité Olímpico Colombiano
El equipo colombiano de natación artística ganó medalla de plata - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia superó las 110 medallas y alcanzó el tercer puesto del medallero de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este domingo 20 de septiembre, impulsada por cinco oros en ciclismo de pista, vela y lucha. La delegación llegó a 39 títulos, 37 platas y 34 bronces, una cifra que la mantuvo detrás de Brasil y Argentina.

Brasil lideraba la clasificación con 71 oros, 58 platas y 48 bronces, para un total de 177 preseas. Argentina ocupaba el segundo lugar con 42 títulos, 45 platas y 72 bronces, equivalentes a 159 medallas.

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El ciclismo de pista abrió su calendario en el Invencible Velódromo de Rafaela con tres oros y una plata para Colombia. La primera corona fue en la persecución por equipos femenina, con Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Marcela Hernández y Camila Valbuena, que marcaron 4:23.037.

Mariana Pajón fue la gran novedad en el inicio de las competencias de ciclismo de pista - crédito Comité Olímpico Colombiano
Mariana Pajón fue la gran novedad en el inicio de las competencias de ciclismo de pista - crédito Comité Olímpico Colombiano

La velocidad por equipos femenina entregó otro oro con Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Mariana Pajón, quien participó en las clasificaciones. Colombia venció a Argentina en la final con un tiempo de 48.263 segundos.

Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra conquistaron la velocidad por equipos masculina en 43.693 segundos, con una ventaja de 0.120 sobre Venezuela. El detalle final de las preseas mencionó a Murillo, Quintero y Ortega, sin incluir a Parra.

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La persecución masculina aportó la plata mediante Juan Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez. Esos resultados fueron determinantes para que el país alcanzara las 100 medallas y ampliara su cosecha hasta 110.

Simón Gómez ganó el oro en Sunfish masculino y le dio a la vela colombiana uno de los títulos del día. El deportista acumuló 15 puntos netos en nueve regatas, lideró cuatro de ellas y se impuso en las últimas tres salidas.

La luchadora Tatiana Rentería, medallista olímpica en París 2024, se coronó en la categoría de 76 kilogramos libre femenina. La colombiana terminó por delante de la venezolana María Acosta y de la brasileña Meiriele Caramba.

Alexa Cuero obtuvo el bronce en los 62 kg, mientras Paula Montoya subió al tercer escalón en los 57 kg. Ambas preseas completaron el aporte de la lucha libre femenina. El esquí náutico sumó cuatro medallas colombianas en Santa Fe. Daniela Verswyvel ganó la plata en figuras femeninas con 8.400 puntos y el bronce en salto, con una marca de 32,9 metros.

Martina Piedrahita obtuvo la plata en salto femenino con 33,3 metros. Jorge Rocha consiguió el bronce en wakeboard masculino tras registrar 74,33 puntos.

La natación artística aportó una plata en la prueba de equipos mixtos disputada en Rosario. Colombia acumuló 602.6180 puntos, por detrás de Chile, que ganó con 624.0864, y por delante de Brasil, tercero con 592.7244.

La gimnasia rítmica femenina cerró la cosecha con el bronce en la final de cinco pelotas. Kizzy Rivas, María Mendoza, Adriana Mantilla, Ashlee Patiño y Natalia Jiménez terminaron terceras con 24.350 puntos; Brasil obtuvo el oro con 28.250 y Venezuela la plata con 24.450.

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

  1. Brasil: 71 medallas de oro; 58 medallas de plata; 48 medallas de bronce.
  2. Argentina: 43 medallas de oro; 45 medallas de plata; 72 medallas de bronce.
  3. Colombia: 39 medallas de oro; 37 medallas de plata; 34 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 29 medallas de oro; 28 medallas de plata; 35 medallas de bronce.
  5. Chile: 27 medallas de oro; 31 medallas de plata; 31 medallas de bronce.

Colombia debuta en los deportes de raqueta; el ciclismo de pista sigue siendo importante

Emmanuel Otálvaro representará a Colombia en las competencias de tenis de mesa - crédito WTT
Emmanuel Otálvaro representará a Colombia en las competencias de tenis de mesa - crédito WTT

Colombia debutará este lunes 21 de septiembre en cuatro deportes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, todos con actividad en Rosario: polo acuático, tenis, squash y tenis de mesa. La jornada marcará el estreno de dos equipos de polo acuático, tres tenistas, seis squashistas y seis representantes de tenis de mesa.

El tenis entregará cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 a los dos finalistas de los individuales masculino y femenino. Paulina Pérez, Cristian Rodríguez y Sebastián Gómez competirán en el óvalo del hipódromo del Parque la Independencia, donde se disputarán individuales, dobles y dobles mixtos hasta el sábado 26 de septiembre.

El squash comenzará en el Rural Nave C del mismo parque y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Las pruebas individuales abrirán el programa, seguidas por los dobles y las competencias por equipos, con siete medallas de oro, siete de plata y 14 de bronce en disputa. La delegación está integrada por Matías Knudsen, Lucía Bautista, Ronald Palomino, María Paula Tovar, Andrés Herrera y Andrea Soria.

El tenis de mesa tendrá como escenario el Estadio Salvador Bonilla, del Club Atlético Provincial. El calendario incluye individuales, dobles, equipos y dobles mixtos en ambas ramas, con Emanuel Otálvaro, Juliana Lozada, Sebastián Bedoya, Ana María Isaza, Carlos Arcila y Gabriela Campo como representantes colombianos.

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