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Un “descuido” le dio el nombre a James Rodríguez: mamá del jugador contó la historia y las opciones que tenían

La historia familiar del capitán de la selección Colombia quedó al descubierto en el documental dedicado a su vida y carrera deportiva

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
La actuación de James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014 fue uno de los momentos más destacados de su trayectoria -crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El nombre de James Rodríguez tiene una historia particular. Su madre, María del Pilar Rubio, contó en el documental James que, si la decisión hubiera dependido de ella, el futbolista habría recibido otro nombre.

Según su relato, la intención era llamarlo Juan David. Sin embargo, el padre del jugador tomó una decisión distinta cuando llegó el momento de registrarlo. Mientras María del Pilar dormía, se llevó al bebé en brazos y acudió rápidamente a la registraduría. Allí quedó registrado como James David Rodríguez Rubio, el nombre con el que posteriormente sería reconocido.

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El apoyo familiar se hizo visible con el mensaje de la madre de James, Pilar Rubio, quien acompañó a su hijo y a su nieta tras la eliminación - crédito @marjajua14/ Instagram
María del Pilar Rubio contó detalles del nacimiento de su hijo y de los primeros años de James Rodríguez- crédito @marjajua14/ Instagram

María del Pilar recordó también las circunstancias en las que nació el futbolista. “Fui mamá joven, pero no me arrepiento. Si me tocara otra vez, nuevamente, la vida volvería a ser igual. Yo conozco al papá de James cuando él jugaba en el Deportes Tolima. Me casé súper rápido, como a los dos meses de estar de novios porque no me dejaban salir sola. Yo llego de ocho meses de embarazo a Cúcuta y la clínica no quería hacerme la cesárea, no había mucha plata, no había mucho dinero. Imagínate, yo desde las siete de la mañana en la clínica y pudo nacer a las nueve de la noche”, contó María del Pilar.

Antes de convertirse en figura del fútbol colombiano, James enfrentó dificultades para encontrar oportunidades. Durante el documental se relata que algunos clubes rechazaron al jugador cuando intentaba abrirse camino, debido a que no tenía experiencia y preferían dar la posibilidad a otros futbolistas. El panorama cambió después de su debut con Envigado y de su posterior paso por el fútbol argentino. Su crecimiento deportivo lo llevó al Mundial de Brasil 2014, torneo que marcó su carrera.

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James comenzó su trayectoria profesional en 2006, cuando tenía 14 años, con Envigado FC. Dos años después llegó a Banfield de Argentina y allí consiguió el Torneo Apertura 2009. En 2010 pasó al Porto de Portugal, donde compartió equipo con Falcao García y Fredy Guarín y consiguió varios títulos como la Europa League.

Copa América
James Rodríguez construyó una carrera internacional que comenzó en Envigado y lo llevó por diferentes ligas de Europa y América - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

En 2013 fichó por el Mónaco y llegó al Mundial de Brasil 2014 como una de las figuras de la selección. Su actuación en el torneo le permitió terminar como máximo goleador y obtener la Bota de Oro. Ese rendimiento abrió la puerta a uno de los movimientos más importantes de su carrera: su llegada al Real Madrid en 2014.

Su etapa en España estuvo acompañada por situaciones complejas. En el documental, James recordó los problemas que tuvo con Rafa Benítez durante su paso por el club y describió una relación marcada por diferencias desde el comienzo. “Desde el primer día hubo como un choque, a mí no me gustaba cómo pensaba él, quizás a él no le gustaba como pensaba yo. Hubo esa fricción”.

También habló sobre su relación laboral con Zinedine Zidane y explicó su frustración por no tener continuidad. “Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos y cuando venían los partidos importantes no estaba de titular. Me frustré y decía ‘pucha, ¿qué más hago?’. En los periódicos todo eran críticas. Escogió una base. Nunca tuve un problema personal con él, solo que yo quería jugar y es respetable porque pudo ganar títulos”, dijo.

El futbolista recordó en el documental algunos de los momentos más complejos que vivió durante su paso por el Real Madrid -crédito Waleed Ali/REUTERS
El futbolista recordó en el documental algunos de los momentos más complejos que vivió durante su paso por el Real Madrid -crédito Waleed Ali/REUTERS

El documental recuerda otros momentos de la carrera del colombiano con la selección. María del Pilar habló sobre la ausencia de su hijo en la Copa América de 2011, cuando el técnico “Bolillo” Gómez decidió no convocarlo porque lo consideraba muy “pollo”. Según el relato, Reinaldo Rueda también protagonizó posteriormente una situación similar.

Después del Real Madrid, James fue cedido al Bayern Múnich en 2017 y regresó al conjunto español en 2019. En 2020 llegó al Everton de Inglaterra. Luego continuó su recorrido por Al-Rayyan de Catar en 2021, Olympiacos de Grecia en 2022, São Paulo de Brasil en 2023, Rayo Vallecano de España en 2024 y León de México en 2025. En 2026 emprendió una nueva etapa en Estados Unidos con Minnesota United. Recientemente llegó a Atlético Nacional, donde busca continuar su trayectoria y sumar nuevos títulos a su palmarés.

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