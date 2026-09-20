Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

La respuesta de Karina García a Kris R tras hablar de venganzas amorosas - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

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Karina García, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, protagonizó un intercambio distendido con su pareja sentimental, el cantante urbano Kris R, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. La conversación incluyó referencias a una pregunta atribuida por García a la canción Cómo lo hizo de Silvestre Dangond y a las formas de afrontar una ruptura o una decepción sentimental.

García abrió el diálogo con una frase que desató risas entre los presentes. “Parece Silvestre Dangond preguntándole a una mujer que cómo lo hizo”, comentó. Luego añadió una defensa en tono de broma sobre las capacidades femeninas al momento de cometer una infidelidad: “Las mujeres somos las más inteligentes para eso”.

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La exparticipante del reality insistió en que no suele actuar por despecho y buscó la validación de Kris R. “Eso era mi pasado, amor”, dijo entre risas, antes de precisar: “Te lo juro que yo no. ¿Cierto que yo no?”.

El intérprete respaldó esa versión con una respuesta breve. “Ella no”, afirmó en dos ocasiones. García reforzó la idea con una negación tajante: “Yo nunca, yo jamás”.

Kris R admitió que antes se “desquitaba” y Karina García respondió en vivo - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

Kris R habló de su pasado y de los hombres “que se saben desquitar”

En otro tramo de la charla, Kris R planteó una reflexión sobre la manera en que los hombres reaccionan frente a los conflictos amorosos. “Lo bueno es que los hombres nos sabemos desquitar”, expresó.

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La frase generó una inmediata respuesta de García, que le dijo: “Dale, mi amor”. El cantante matizó enseguida su comentario y señaló que esa conducta pertenecía a otra etapa de su vida. “En mi pasado yo me desquitaba”, indicó.

García retomó sus propias declaraciones anteriores y respondió con una expresión religiosa: “Dios lo bendiga, ¿oyó?”.

La transmisión dejó una conversación marcada por infidelidades en las relaciones de pareja, reacciones ante el desamor y referencias a comportamientos que ambos ubicaron en el pasado.

Karina García negó actuar por despecho y Kris R recordó su pasado - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García cuestionó las críticas de Juanpis González y rechazó insultos contra las mujeres

La creadora de contenido Karina García respondió a los comentarios de Juanpis González, personaje del comediante Alejandro Riaño, después de que se refiriera a ella durante una entrevista.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia sostuvo que las bromas cruzaron el límite de la crítica y derivaron en agresiones personales.

“Me parece súper bajo”, manifestó García en sus redes sociales. La empresaria cuestionó que algunas figuras del humor recurran a personajes ficticios para emitir expresiones que, según afirmó, no pronunciarían directamente frente a la persona aludida.

“¿Será que son capaces de decírmelo en la cara?”, preguntó la influenciadora. Su descargo surgió luego de que circularan fragmentos de una conversación de Juanpis con el artista puertorriqueño Álvaro Díaz, donde el personaje ironizó sobre las intervenciones estéticas de García y la llamó “perrita”.

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La polémica comenzó a fines de agosto de 2026, cuando García relató en una transmisión que había aconsejado a una amiga devolver un perro que recibió como regalo. La razón, según contó, era que el animal no correspondía a la raza que esperaba.

Durante su charla con Álvaro Díaz, Juanpis González hizo referencia a la controversia de Karina García sobre los perros de raza pura - crédito @karinagarciaoficiall y @juanpisgonzalez/Instagram

En aquel en vivo, la creadora comparó a un perro mestizo de pomerania y shih tzu con una “rata”. También contrapuso ese caso con el de su propia mascota, a la que describió como “original”. Las imágenes provocaron cuestionamientos de usuarios y defensores de animales, quienes rechazaron que se evaluara a una mascota por su raza o valor comercial.

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Tras la repercusión, García publicó un mensaje para reconocer su error. “Vengo aquí a pedirles perdón”, afirmó. También admitió que no midió sus palabras y agradeció a quienes le señalaron el alcance de sus dichos sobre un asunto que consideró delicado.

El personaje interpretado por Riaño retomó el episodio ante Álvaro Díaz y planteó una contradicción entre pedir un perro “original” y las cirugías estéticas de García. En ese pasaje también mencionó a Kris R, pareja de la empresaria y padre de su tercer hijo en camino.

García aseguró que puede aceptar observaciones sobre sus decisiones, aunque trazó una diferencia con los insultos. “Yo también tengo una responsabilidad”, señaló sobre el alcance de sus mensajes públicos.

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