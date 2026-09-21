Colombia

Ciudadanos golpearon a dos presuntos ladrones que intentaban llevarse un vehículo en Bogotá: los dejaron en ropa interior

La Policía Metropolitana de la capital colombiana recibió a los señalados luego de que habitantes del barrio Normandía los retuvieran y agredieran en repetidas ocasiones

Comunidad interceptó a dos hombres tras alerta por un supuesto robo de automóvil en Normandía - crédito @PasaenBogota/X

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Dos hombres señalados de intentar apoderarse de un automóvil en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, fueron interceptados por residentes del sector, quienes los golpearon antes de entregarlos a la Policía Metropolitana. El episodio ocurrió durante la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Según información en X de la cuenta Pasa en Bogotá, los habitantes advirtieron una presunta maniobra para llevarse un vehículo estacionado en la zona. La alerta entre los vecinos impidió que los señalados abandonaran el lugar.

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La comunidad impidió que los hombres escaparan

Tras detectar la situación, varias personas salieron a la calle y retuvieron a los dos individuos. En las imágenes que circularon después del hecho se observa a ambos rodeados por un grupo de ciudadanos, con golpes visibles en distintas partes del cuerpo.

Los habitantes los mantuvieron bajo control mientras esperaban la llegada de los uniformados. Mientras llegaban las autoridades, algunos vecinos les propinaron agresiones físicas que les dejaron moretones y otras lesiones aparentes.

Vecinos retuvieron y golpearon a dos señalados de intentar robar un vehículo en Engativá - crédito @PasaenBogota/X
Vecinos retuvieron y golpearon a dos señalados de intentar robar un vehículo en Engativá - crédito @PasaenBogota/X

Los dos hombres quedaron además en ropa interior antes de que se concretara su entrega a las autoridades. Los videos muestran el momento posterior a la retención, con los señalados en el suelo y bajo la vigilancia de varias personas del barrio.

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La Policía Metropolitana de Bogotá llegó al sitio luego del llamado de la comunidad y recibió a los dos hombres para adelantar el procedimiento correspondiente. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del caso y definir la situación judicial de los implicados.

La intervención directa de los residentes fue presentada como otro episodio de “paloterapia”, una expresión popular que se utiliza para describir las agresiones contra personas acusadas de cometer delitos antes de que queden bajo custodia oficial.

El caso abrió una discusión en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la actuación de la comunidad y otros expresaron mensajes que justificaban las agresiones. Uno de ellos afirmó que, ante una supuesta falta de justicia, los ciudadanos no pueden “quedarse de brazos cruzados”.

Otro comentario pidió actuar “sin compasión” contra quienes son señalados de delitos. Un tercer usuario calificó el episodio como una “excelente paloterapia” y celebró los golpes contra los hombres.

Video mostró la agresión contra dos sospechosos de un presunto hurto de vehículo en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X
Video mostró la agresión contra dos sospechosos de un presunto hurto de vehículo en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Vecinos retuvieron a dos hombres señalados por presunto fleteo en Engativá

Una calle sin salida se convirtió en el punto de retención de dos hombres señalados en redes sociales por un presunto fleteo en el barrio Villas del Madrigal, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá.

El hecho ocurrió durante la mañana del 19 de septiembre de 2026, cuando varios residentes bloquearon la posible huida de los sospechosos y aguardaron a la Policía.

Las cámaras de seguridad del sector registraron la secuencia. En las imágenes se observa a un grupo de ciudadanos que rodea a los dos hombres y les cierra el paso en una vía sin salida. La comunidad evitó que abandonaran el lugar mientras esperaba la llegada de los uniformados.

Según la versión difundida en plataformas digitales, los retenidos habrían participado en un caso de fleteo.

Vecinos acorralaron a dos presuntos fleteros en Villas del Madrigal, Engativá - crédito @PasaenBogotá/X
Vecinos acorralaron a dos presuntos fleteros en Villas del Madrigal, Engativá - crédito @PasaenBogotá/X

Antes de una eventual intervención policial, algunos habitantes les reclamaron por los hechos que les atribuían. Varias grabaciones muestran a los señalados en el suelo, con manchas de sangre y señales de golpes.

La actuación de los residentes abrió una discusión sobre la justicia por mano propia. En redes sociales, algunos usuarios manifestaron rechazo ante los presuntos robos y respaldaron la intervención de los vecinos.

Uno de los comentarios calificó el episodio como un “accidente de trabajo”, en tono de burla. Otros pidieron sanciones contra los sospechosos e incluso plantearon destruir la motocicleta que, sin aportar pruebas, relacionaron con posibles actividades delictivas.

“Lastimosamente este tipo de personajes se han acostumbrado a hacer el mal es mentira que no consiguen trabajo con casi familias enteras que se dedican a hacer el mal y son tan descarados que se encomiendan a #DIOS que aprendan de esta manera hay que darles escarmiento (sic)“, señaló un internauta en X.

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