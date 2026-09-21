Walter Vargas fue el mejor colombiano del mundial de ciclismo, en contrarreloj: este fue el campeón

Walter Vargas fue el mejor ciclista colombiano en la primera jornada del mundial de ciclismo en Canadá - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Guardar

Remco Evenepoel conquistó el título mundial de contrarreloj individual por cuarto año consecutivo tras imponerse en la prueba élite masculina de los Campeonatos Mundiales de Ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI), disputada el domingo 20 de septiembre de 2026 en Montreal, Canadá.

El belga recorrió los 39,2 kilómetros en 44 minutos y 53,13 segundos. Entre los colombianos, Walter Vargas fue el mejor ubicado, en el puesto 37, mientras que Brandon Rivera terminó 45. º.

PUBLICIDAD

Evenepoel superó por 57,31 segundos al italiano Filippo Ganna, quien obtuvo la medalla de plata. El francés Paul Seixas completó el podio y se quedó con el bronce, a 1 minuto y 13,04 segundos. El belga volvió a vestir el maillot arcoíris después de sus títulos en Glasgow 2023, Zúrich 2024 y Kigali 2025.

La jornada abrió el programa competitivo del Mundial de Ruta, que Montreal recibe entre el 20 y el 27 de septiembre. La capital de la provincia de Quebec organiza por segunda vez el certamen, después de la edición de 1974, y Canadá es sede de la competencia por tercera ocasión, tras Montreal 1974 y Hamilton 2003.

PUBLICIDAD

La delegación nacional participará en las pruebas de contrarreloj individual y de ruta - Federación Colombiana de Ciclismo

Evenepoel completó los 39,2 kilómetros en menos de 45 minutos

El recorrido de la contrarreloj individual tuvo salida y llegada en Montreal. El trazado compartido por las categorías élite masculina y femenina contó con 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel positivo.

La ruta pasó por sectores cercanos al río San Lorenzo, el Circuito Gilles-Villeneuve y el Parc Jean-Drapeau, antes del regreso hacia el Parc Jeanne-Mance. A diferencia del exigente circuito de Kigali en 2025, la prueba canadiense presentó un perfil con menos ascensos, aunque requirió potencia sostenida y precisión en los tramos urbanos.

Evenepoel mantuvo el mejor tiempo en los controles intermedios y ganó con una ventaja de 57,31 segundos sobre Ganna. Seixas, de Francia, completó el podio en su primera participación en una contrarreloj mundialista élite, según la clasificación de la UCI.

PUBLICIDAD

El cuarto puesto fue para el estadounidense Brandon McNulty, a 1 minuto y 25,27 segundos. El sueco Jakob Söderqvist terminó quinto, a 1 minuto y 26,18 segundos. El mexicano Isaac del Toro ocupó la sexta posición, a 1 minuto y 38,83 segundos, seguido por el suizo Stefan Küng.

Con el resultado, el corredor de Bélgica extendió una secuencia que comenzó el 11 de agosto de 2023 en Glasgow. Al año siguiente defendió la corona el 22 de septiembre de 2024 en Zúrich y volvió a imponerse el 21 de septiembre de 2025 en Kigali. La victoria en Montreal le dio su cuarta corona mundial élite en la especialidad.

PUBLICIDAD

Remco Evenepoel fue el ganador del mundial de ciclismo en Canadá, en el contrarreloj - crédito Eric Bolte/Imagn Images

Brandon Rivera ocupó el puesto 45

Colombia contó con dos representantes en la contrarreloj élite masculina. Walter Alejandro Vargas Alzate finalizó en el puesto 37, a 3 minutos y 48 segundos del tiempo de Evenepoel. Brandon Smith Rivera Vargas ocupó la casilla 45, con una diferencia de 5 minutos y 53 segundos.

La Federación Colombiana de Ciclismo había confirmado antes de la competencia que Vargas y Rivera integrarían la nómina nacional para esta prueba. Ambos formaron parte de una delegación de 24 corredores repartidos entre las categorías élite, sub-23 y juvenil, en las ramas masculina y femenina.

La contrarreloj femenina élite, disputada antes de la carrera masculina, tuvo participación colombiana con Diana Peñuela. La suiza Marlen Reusser defendió su título mundial en esa competencia.

PUBLICIDAD

Esta es la programación para el mundial de ciclismo que se lleva a cabo en Canadá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

El Mundial de Montreal continuará hasta el 27 de septiembre

El calendario del Mundial de Ruta seguirá el lunes 21 de septiembre con los contrarrelojes sub-23. Por Colombia, Angie Londoño y Natalia Garzón estaban inscritas en la prueba femenina, mientras que Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas debían competir en la categoría masculina.

El martes 22 de septiembre se realizarán las contrarrelojes juveniles. Los colombianos Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada participarán en la rama masculina; Estefanía Castillo y Zara Lamprea lo harán en la femenina.