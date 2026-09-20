Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Integrantes de una estructura armada ilegal atacaron la sede policial del municipio nariñense, donde se registraron detonaciones y ráfagas de fusil durante varios minutos - crédito X

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Integrantes de la columna Franco Benavides, vinculada a las disidencias de las Farc Estado Mayor Central, atacaron la estación de Policía de Policarpa, en Nariño, durante la tarde del domingo 20 de septiembre. El hecho derivó en combates en el área urbana del municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el hostigamiento se extendió durante varios minutos. Habitantes del sector reportaron en redes sociales sobre fuertes explosiones y disparos de fusil en esta población ubicada en la zona de cordillera del departamento.

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Las autoridades activaron un despliegue militar en el área y desarrollan una operación aérea como parte de la respuesta al ataque. Hasta el momento, no se conoce información sobre personas heridas por los enfrentamientos.

La situación de seguridad continúa bajo monitoreo en Policarpa, mientras las Fuerzas Militares y la Policía avanzan con las operaciones en la zona.

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