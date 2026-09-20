Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

La distancia entre Colombia y Argentina enfrió los planes de boda de Ana Karina Soto y Pedro Palacio - crédito karylamas/Instagram -palaciopedro/Instagram

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La presentadora Ana Karina Soto y el actor Pedro Palacio recordaron las dos propuestas de matrimonio que marcaron su relación, durante un reencuentro en La Red, el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

La presentadora y el actor repasaron el inicio de su noviazgo, el cual duró desde 2002 hasta 2008, la etapa que retomaron después de una separación y la distancia que terminó por enfriar sus planes de boda.

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La conversación reunió a la expareja en la sección De frente con mi ex, donde ambos hablaron de su historia desde un tono distendido. Palacio contó que se interesó en Soto desde que la conoció, aunque ella recordó que, en un principio, solo lo consideraba un amigo.

Con el tiempo decidieron intentar una relación, que luego atravesó una ruptura. Tras ese período, cada uno tuvo otro vínculo sentimental y volvieron a encontrarse con una perspectiva distinta.

Pedro Palacio viajó a Cúcuta para pedir la mano de Ana Karina Soto - crédito @karylamas/Instagram y @palaciopedro/Instagram

La primera propuesta reunió a la familia de Ana Karina Soto en Cúcuta

Uno de los recuerdos que surgieron durante la entrevista estuvo ligado a una cena familiar en Cúcuta, ciudad a la que Pedro Palacio viajó para formalizar su intención de casarse con la presentadora.

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“Estaban mi mamá, mi papá, organizamos una cena”, relató Ana Karina Soto. Palacio intervino para precisar que él se trasladó hasta la capital de Norte de Santander para ese momento. La conductora señaló que la velada incluyó a varios de sus familiares, una situación que entonces le generó sorpresa.

“Fue súper lindo, fue una cena. Además, yo nunca entendí por qué estaban mis hermanos”, comentó entre risas. Palacio explicó que la presencia de la familia respondía a la cercanía que Soto mantiene con sus seres queridos.

El periodista que conducía el segmento preguntó por qué existió una segunda propuesta de matrimonio. Soto respondió de forma directa: “Porque terminamos”. Palacio admitió que no tenía certeza de si habían existido una o dos pedidas de mano, pero su expareja ubicó el segundo episodio en Santa Marta.

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Ana Karina Soto reveló por qué tuvo una segunda propuesta de matrimonio con Pedro Palacio - crédito Montaje de Infobae Colombia

El reencuentro abrió una etapa de citas que no habían vivido antes

Luego de la separación, Soto y Palacio retomaron el contacto. Según explicaron, esa reconciliación les permitió vivir una dinámica de pareja que antes no habían experimentado con la misma tranquilidad.

“Cada uno tuvo en ese receso una relación. Y cuando nos reencontramos empezamos a vivir como lo que no habíamos vivido antes”, dijo Soto. Entre esos planes mencionó las salidas al cine, las cenas, los encuentros en el carro antes de despedirse y los gestos cotidianos propios de un noviazgo.

Palacio definió ese regreso como una versión “recargada” de la relación. “Nos encontramos de vuelta y fue bacanísimo. Entonces, ahí sí retomamos: ‘Oye, que nos vamos a casar otra vez, vamos para adelante’”, aseguró el actor.

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El segundo compromiso surgió durante una visita de Soto a Santa Marta, donde Palacio trabajaba en una producción televisiva. Ella viajaba para verlo y, durante una salida a un restaurante, él volvió a plantearle la posibilidad de casarse.

“En un restaurante en Santa Marta me vuelve a tocar el tema, me vuelve a decir que si nos casamos”, relató la presentadora. Palacio recordó que tenía un anillo preparado. Soto aceptó y ambos comenzaron a pensar en los preparativos para la boda.

Pedro Palacio y Ana Karina Soto repasaron su relación y los compromisos que no llegaron al altar - crédito @palaciopedro/Instagram

El viaje de Pedro Palacio a Buenos Aires cambió el rumbo de la pareja

Los planes comenzaron a perder fuerza cuando Pedro Palacio decidió trasladarse a Buenos Aires, Argentina, para estudiar. El actor contó que ya había pagado la universidad y que le propuso a Soto pedir una licencia no remunerada en su trabajo para acompañarlo.

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La presentadora optó por permanecer en Colombia. “Yo no me voy a ir”, le respondió, según el relato de Palacio. El actor afirmó que respetó la decisión y le dijo que él viajaría para visitarla.

Palacio permaneció un año en Argentina. Soto viajó en dos oportunidades y recordó que una de esas visitas incluyó un paseo con amigos. La pareja también compartió una escapada a Mar de las Pampas, localidad costera argentina, donde realizaron un ritual.

“Fue muy bonito, fue muy chévere lo que hicimos”, afirmó Soto. Sin embargo, reconoció que la distancia tuvo consecuencias sobre el vínculo. “Fue un año completo. Pedro se alcanza a ir y yo alcanzo a ir dos veces”, explicó. Palacio sintetizó el desenlace con una frase breve: “Pero se enfrió”.

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