Residentes del conjunto Sierra del Moral señalaron que no fueron avisados del comunicado que rechazó posible llegada de Gustavo Petro: “No hubo ninguna junta”

La carta de residentes de Sierras del Moral cuestionó una posible llegada de Gustavo Petro por su aparición en el listado de sanciones de la Ofac de Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla Google Maps/Presidencia de Colombia

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Crece la polémica por la posible llegada del expresidente Gustavo Petro al conjunto residencial Sierra del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, luego de que se conociera un comunicado en el que algunos habitantes del sector rechazaron la presencia del exmandatario colombiano.

En la misiva revelada el viernes 18 de septiembre de 2026, los vecinos pidieron la restricción del exjefe de Estado en esta zona, al considerar que su nombre figura en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), también conocida como Lista Clinton, por lo que solicitaron que cualquier operación inmobiliaria eventual fuera sometida a una evaluación jurídica previa, documentada y centrada en las restricciones aplicables, sus efectos para las partes y las consecuencias para la copropiedad.

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La carta se viralizó en redes sociales y abrió especulaciones sobre el futuro domicilio del exjefe de Estado. Sin embargo, se ha conocido nuevas versiones sobre esta carta pública, tanto que algunos residentes han manifestado su desconocimiento al mismo.

De acuerdo con testimonios recopilados por Noticias Uno, varios habitantes de Sierra del Moral negaron que fueran consultados y expresaron su preocupación por el daño jurídico y la posible desvalorización de sus propiedades.

“Yo estuve preguntando y no hubo ninguna junta. Ni siquiera en el comunicado salen las firmas de los residentes, y lo que sí está causando ese comunicado es un daño jurídico, porque los que somos propietarios de estos apartamentos, pues se nos va a desvalorizar el tema”, dijo uno de los residentes consultados por el noticiero nacional, que no reveló su identidad por razones de seguridad, y agregando que no se debería rechazar la presencia del expresidente por razones ideológicas

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Del mismo modo, los vecinos consideraron que, de oficializarse el traslado de Petro al conjunto residencial, se perdería su privacidad y su seguridad, al implicar la presencia de una figura pública como el expresidente en su entorno. “Siento que eso va a afectar mucho. También va a ser muy difícil entrar acá”, afirmaron.

Por el momento, la administración de Sierra del Moral no ha emitido ningún pronunciamiento frente a la posible llegada de Gustavo Petro.

Respuesta de Gustavo Petro

En una publicación hecha en su cuenta de X, el expresidente Gustavo Petro negó que esté contemplando su llegada al conjunto residencial en el norte de Bogotá, alegando que nunca visitó el lugar, que no pretende alquilar allí y que no tiene recursos para comprar una casa en esa unidad.

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En su mensaje, Petro cuestionó a los firmantes por considerar que desconocen el alcance territorial de la normativa estadounidense. “Estos supuestos vecinos tienen que ser muy brutos para no leer en Internet la traducción de la ley Ofac de los Estados Unidos y no darse cuenta de que solo es para personas de los EE. UU.”, escribió.

El exmandatario también sostuvo que aplicar esa legislación a ciudadanos colombianos exigiría vulnerar garantías constitucionales. “Colombia es soberana, repitan varias veces; así hayan votado por un presidente extranjero, deben saber que tienen que derribar la Constitución, sus libertades y derechos para lograr que una ley de los Estados Unidos rija para la ciudadanía colombiana”, manifestó.

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La posibilidad de que Petro se instalara en Sierras del Moral había sido vinculada a su salida de la Casa de Nariño y a la búsqueda de una residencia definitiva. El exmandatario descartó esa versión y remarcó: “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero”.

Petro señaló que planea vender la vivienda en la que reside actualmente y adquirir otra de menor tamaño, debido a que sus hijos ya no viven con él. La decisión se produce en medio de su divorcio con Verónica Alcocer, con quien mantenía una separación de bienes.

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“Venderé la mía algún día y de lo que tenga derecho de esa casa haré otra de menos espacio porque ya mis hijos e hijas viven en otras partes y deben ser libres para vivir donde quieran”, expresó el exmandatario.

Tras dejar la Presidencia, Petro había solicitado alojamiento temporal al exsenador Gustavo Bolívar, porque no podía permanecer en su antigua residencia en Chía. Según había explicado, esa propiedad hacía parte de la separación de bienes con Alcocer.