Colombia

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

La acción armada se registró durante la noche del domingo 20 de septiembre y obligó a feligreses que salían de una eucaristía a refugiarse en la iglesia y casas cercanas

La estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, fue atacada con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil durante la noche del domingo 20 de septiembre - crédito X
La estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, fue atacada con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil durante la noche del domingo 20 de septiembre - crédito X
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Un ataque con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil contra la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, causó momentos de tensión durante la noche del domingo 20 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay uniformados o civiles heridos.

Habitantes del municipio señalaron en redes sociales que escucharon al menos ocho explosiones cerca de la estación policial. El hecho ocurrió cuando varias personas salían de una misa celebrada en una iglesia ubicada a dos cuadras del lugar atacado.

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Según versiones preliminares, algunos feligreses buscaron refugio dentro del templo, mientras otros permanecieron en viviendas cercanas ante el intercambio de disparos y las detonaciones.

La Personería de El Carmen llamó a priorizar la seguridad de los habitantes durante la emergencia. “En estos momentos de tensión, lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de todos nuestros habitantes”, indicó la entidad.

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