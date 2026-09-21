Colombia

Habría ‘plan pistola’ contra funcionarios del Inpec en Santander: autoridades reforzaron medidas de seguridad y ofrecieron millonaria recompensa

La Gobernación y la fuerza pública activaron esquemas de protección, acompañamiento en desplazamientos y recomendaciones de autoprotección por panfletos, videos intimidatorios y un hecho armado que elevó la alerta en el área metropolitana

Con un panfleto de un grupo denominado ‘Comando de Élite Urbana’ fue amenazado de muerte el director de la Cárcel de Palogordo - crédito Colprensa
Santander reforzó la seguridad del Inpec tras un ataque armado, amenazas en videos, mensajes intimidatorios y el hallazgo de un cilindro cerca de la cárcel de Palogordo - crédito Colprensa
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Las autoridades de Santander reforzaron la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras una serie de hechos que incluyen un ataque armado, mensajes intimidatorios, videos con amenazas y el hallazgo de un cilindro cerca de la cárcel de Palogordo, en Girón.

La respuesta oficial contempla una recompensa de hasta $100 millones para obtener información sobre los responsables. Una parte de ese monto, $20 millones, se destinará a identificar al hombre que aparece en grabaciones en las que advierte sobre un supuesto “plan pistola” contra el personal penitenciario.

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La situación se agravó luego de que el dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fuera atacado el 18 de septiembre con arma de fuego en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El funcionario sufrió una herida en una pierna y las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Los investigadores también analizan panfletos atribuidos a una organización que se identifica como La Estructura. Los mensajes están dirigidos contra trabajadores del sistema penitenciario.

Las amenazas se difundieron además en redes sociales mediante videos en los que aparece un hombre encapuchado y armado. En esas piezas audiovisuales, el individuo menciona a funcionarios del Inpec y al denominado Plan Dominó.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga busca establecer quién aparece en las grabaciones, cuándo fueron realizadas y desde dónde se difundieron. La veracidad y el alcance de las intimidaciones hacen parte de las líneas de investigación.

Las autoridades de Santander adoptaron medidas de protección porque los ataques, los mensajes intimidatorios y las amenazas divulgadas en videos podrían estar relacionados con retaliaciones de estructuras criminales tras el traslado de internos de alta peligrosidad a Palogordo. El objetivo es impedir que conflictos surgidos en otras regiones afecten a funcionarios penitenciarios y a la población del área metropolitana.

Un cilindro hallado cerca de Palogordo activó un operativo de seguridad

El viernes 18 de septiembre, las autoridades encontraron un cilindro en inmediaciones de la prisión de Palogordo. El elemento estaba acompañado de mensajes de carácter intimidatorio dirigidos al personal del Inpec.

El hallazgo provocó un operativo de seguridad con participación de personal especializado. Tras la inspección, las autoridades descartaron que el cilindro contuviera explosivos.

La aparición de ese objeto se sumó a los panfletos y los videos que circulan contra los trabajadores penitenciarios. Los organismos de seguridad revisan si todos los episodios obedecen a una misma estructura o si se trata de hechos distintos.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus participó en una reunión celebrada en el establecimiento penitenciario junto con representantes del Ejército Nacional, la Policía Metropolitana y el Inpec. Allí evaluaron las medidas para proteger a los funcionarios.

El mandatario advirtió que Santander no puede recibir las consecuencias de disputas criminales que se originaron en otras zonas del país. También pidió reforzar los esquemas de seguridad en torno de los establecimientos carcelarios y de su personal.

“Estamos hablando de una recompensa de 100 millones de pesos; una parte la pone Santander y otra los municipios del área metropolitana, con el fin de dar con los responsables que han venido cometiendo estos hechos violentos”, señaló el gobernador.

La recompensa apunta a esclarecer los videos, los panfletos y el ataque armado

La recompensa anunciada será financiada por la Gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. El secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez, explicó que los recursos tendrán ese origen conjunto.

La oferta económica busca datos que permitan identificar y capturar a los responsables de los hechos violentos contra el Inpec. Incluye información sobre la instalación del cilindro, la distribución de los mensajes y las amenazas difundidas en redes.

Las autoridades separaron $20 millones del total para obtener datos sobre la identidad del hombre que aparece en las grabaciones. Los videos son una de las piezas que examinan los investigadores ante la advertencia de un posible ataque contra trabajadores penitenciarios.

Los funcionarios recibieron recomendaciones de autoprotección y cuentan con acompañamiento de la Fuerza Pública durante sus desplazamientos. Las medidas abarcan rutas que conectan a Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

La cárcel de Palogordo recibió durante las últimas semanas a internos considerados de alta peligrosidad, trasladados desde otras regiones. Entre ellos figuran Digno Palomino, señalado como integrante de Los Pepes, y alias Firu, relacionado con las disidencias de Calarcá en Antioquia.

Las autoridades temen que las confrontaciones entre organizaciones criminales, o las retaliaciones contra sus integrantes, puedan trasladarse al departamento. Por esa razón, revisan el impacto de los movimientos penitenciarios en la seguridad local.

Fuentes oficiales también estudian una posible participación de integrantes de Los Costeños en parte de las intimidaciones contra directivos y trabajadores del Inpec. En ese contexto, mencionaron a los internos conocidos como alias Negro Over y “Jerry”.

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