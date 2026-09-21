Tolima y América empataron a un gol: a los ‘Pijaos’ les anularon una anotación de chilena, los ‘Escarlatas’ tuvieron “ley del ex”

Santiago Aguayo anotó el gol para Deportes Tolima. Yeison Guzmán lo hizo para América de Cali, en el compromiso que tuvo como resultado 1-1 - crédito @cdtolima @americadecali/Instagram

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Deportes Tolima y América de Cali empataron 1-1 por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026, el domingo 20 de septiembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en un partido que tuvo un gol invalidado de chilena, una expulsión en el primer tiempo y el tanto de un exjugador pijao que sostuvo al visitante en el liderato.

Las dos escuadras llegaban instaladas, de forma parcial, en la zona de clasificación, al estar en las primeras ocho posiciones, a los cuadrangulares semifinales. América llegó como líder con 20 puntos, mientras Tolima buscaba reaccionar luego de dos derrotas consecutivas, ambas por 1-0, ante Santa Fe y Once Caldas.

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El local tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 21 minutos. Sergio Aguayo convirtió de penal tras una infracción de Yani Quintero sobre Cristian Arrieta dentro del área. El atacante remató al palo derecho de Juan Montoya para establecer el 1-0.

El once titular del Deportes Tolima para enfrentar a América de Cali, en la fecha once de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @cdtolima/Instagram

Yeison Guzmán igualó ante el club en el que jugó

La ventaja duró poco. A los 25 minutos, Yeison Guzmán puso el empate para América y aplicó la conocida “ley del ex”. El volante recibió un centro de Ómar Bertel, controló en el área y definió para vencer al arquero Neto Volpi.

Guzmán jugó en Deportes Tolima entre 2023 y 2024. De acuerdo al registro de la plataforma digital Sofascore, en su primer año jugó 48 partidos, anotó 10 goles y dio 8 asistencias. Mientras que en el segundo, disputó 42 juegos, hizo 18 anotaciones y dio nueve ‘pasegol’.

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América logró igualar después de un inicio en el que había cedido terreno y afrontó una situación más compleja a los 36 minutos, cuando Jhon Murillo recibió tarjeta roja directa por una plancha. El conjunto dirigido por David González disputó más de una hora con 10 futbolistas.

Antes del descanso, el visitante también había celebrado una jugada anulada. Tomás Ángel definió frente a Volpi, pero el asistente marcó fuera de juego y el tanto no tuvo validez.

Este fue el once titular que utilizó América de Cali para su enfrentamiento ante Deportes Tolima - crédito @americadecali/Instagram

La chilena de Aguayo que no subió al marcador

La acción que pudo modificar el partido llegó cerca del minuto 39. Aguayo conectó una chilena dentro del área y envió el balón al fondo de la red. La jugada generó la celebración de los hinchas locales, aunque el árbitro Wilmar Roldán anuló la anotación porque la pelota había salido del campo antes de que Tolima construyera la acción.

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La decisión dejó al delantero sin su segundo gol de la noche y a Tolima sin una ventaja que habría sido relevante ante un rival con inferioridad numérica. El cuadro de Sebastián Oliveros mantuvo la presión en la segunda parte, tuvo mayor presencia en campo contrario y buscó profundidad por las bandas, pero no logró romper la resistencia americana.

América priorizó el orden defensivo en los últimos 45 minutos. David González realizó modificaciones para sostener el resultado, entre ellas las salidas de Tomás Ángel y el propio Guzmán. Tolima, por su parte, agotó sus variantes ofensivas con los ingresos de Luis Sandoval, Jorge Hurtado y Kelvin Flórez.

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Yeison Guzmán jugó dos años en el Deportes Tolima, entre 2023 y 2024 - crédito @cdtolima/X

América sigue líder y Tolima quedó quinto

El empate llevó a América de Cali a 21 puntos y le permitió conservar el primer lugar del torneo. Deportes Tolima quedó con 17 unidades en la quinta posición, tras bajar dos puestos al cierre de la jornada.

La fecha 11 dejó otros resultados: Millonarios venció 3-0 a Boyacá Chicó; Santa Fe derrotó 4-1 a Alianza FC; Deportivo Cali superó 3-0 a Cúcuta; Pasto ganó 1-0 frente a Once Caldas; Junior goleó 4-1 a Fortaleza, y Bucaramanga venció 1-0 a Inter Bogotá. Águilas Doradas y Deportivo Pereira habían empatado 2-2.

En la próxima jornada, América recibirá a Águilas Doradas, en un encuentro programado para el miércoles 23 de septiembre a las 7:30 p. m. Tolima visitará a Fortaleza el domingo 27 de septiembre a las 6:05 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

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