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Junior de Barranquilla ganó su primer partido en la Liga BetPlay 2026-II, al golear 4-1 a Fortaleza: así fueron las anotaciones

Los goles de Jermein Peña, Teófilo Gutiérrez, Deiber Caicedo y Francisco Fydriszewski aseguraron la victoria y los tres puntos para el Tiburón

Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
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“No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista”, indica un refrán colombiano que hoy puede significar la victoria de Junior de Barranquilla, ya que obtuvo su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II tras imponerse 4-1 ante Fortaleza, el domingo 20 de septiembre de 2026, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

El equipo dirigido por Sebastián Viera resolvió el partido con un gol de Jermein Peña, dos penales convertidos por Teófilo Gutiérrez y Francisco Fydriszewski, y una definición de Déiber Caicedo al inicio del segundo tiempo.

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La victoria le permitió al cuadro barranquillero llegar a seis puntos, luego de ocho jornadas disputadas, aunque todavía permanece en el último puesto de la tabla de posiciones, con una diferencia de gol de -2. Fortaleza, que acumuló su décimo encuentro en el torneo, quedó en la casilla 14 con ocho unidades.

El compromiso tuvo un giro temprano a favor de Junior. A los 15 minutos, el árbitro expulsó inicialmente a Jhon Solís, de Fortaleza, pero el VAR revisó la acción y revocó la tarjeta roja. El conjunto local evitó quedarse con un hombre menos, aunque no pudo impedir el dominio que ejerció su rival durante la primera parte.

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Teófilo Gutiérrez fue elegido el mejor jugador del partido entre Fortaleza y Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
Teófilo Gutiérrez fue elegido el mejor jugador del partido entre Fortaleza y Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

Jermein Peña abrió el marcador tras un tiro de esquina

Junior encontró el 1-0 a los 18 minutos, en una jugada que se originó a partir de un remate de Bryan Castrillón desde fuera del área. La pelota fue rechazada por la defensa y terminó en un tiro de esquina para el visitante.

Tras el cobro desde la esquina, Jermain Peña apareció en el centro del área y definió con la pierna derecha. El defensor envió el balón por el medio de la portería para superar al arquero de Fortaleza, Williams Barsalina, y darle la ventaja al equipo barranquillero.

La anotación cambió el ritmo del partido. Fortaleza intentó reaccionar con remates de Sebastián Herrera, Sebastián Navarro y Santiago Vivas, pero no logró vulnerar al arquero Mauro Silveira. Junior sostuvo la ventaja y buscó ampliar la diferencia con ataques por las bandas y la participación de Teófilo Gutiérrez entre líneas.

Francisco Fydriszewski anotó su primer gol desde que llegó al Junior de Barranquilla - crédito @juniorclubsa /Instagram
Francisco Fydriszewski anotó su primer gol desde que llegó al Junior de Barranquilla - crédito @juniorclubsa/Instagram

A los 23 minutos llegó el segundo golpe. Déiber Caicedo recibió una falta dentro del área por parte de Andrés Copete, quien fue amonestado. El juez señaló el punto penal y Teófilo Gutiérrez asumió la ejecución.

El experimentado delantero remató de derecha, bajo y junto al palo izquierdo. El cobro dejó sin opción al arquero y estableció el 2-0 a los 25 minutos, una ventaja que Junior conservó hasta el descanso.

Déiber Caicedo y Fydriszewski sentenciaron el partido en ocho minutos

El inicio del segundo tiempo confirmó la superioridad de Junior. A los 47 minutos, Yeison Suárez envió un centro desde la izquierda hacia el sector derecho del área. Déiber Caicedo recibió el balón en una posición cerrada y sacó un remate de derecha, raso y dirigido junto al palo izquierdo para marcar el 3-0.

La definición de Caicedo amplió la distancia cuando Fortaleza todavía intentaba reorganizarse después de los dos goles recibidos en la primera mitad. El tanto también premió una acción colectiva que encontró al extremo con espacio para definir dentro del área.

La historia en redes sociales de Fortaleza, después de la derrota 4-1 ante junior de Barranquilla - crédito @fortaleza_CEIF/Instagram
La historia en redes sociales de Fortaleza, después de la derrota 4-1 ante junior de Barranquilla - crédito @fortaleza_CEIF/Instagram

Cinco minutos más tarde, Junior volvió a llegar al área rival y consiguió otro penal. Francisco Fydriszewski sufrió una infracción de Andrés Copete, que cometió su segunda falta decisiva de la tarde dentro de la zona de castigo.

El propio Francisco Fydriszewski ejecutó la pena máxima. El atacante remató de derecha, a ras de piso y junto al palo izquierdo para decretar el 4-0 a los 52 minutos. Luego fue reemplazado por Guillermo Paiva, mientras Junior administró el resultado con cambios en todas sus líneas.

Fortaleza logró descontar a los 64 minutos. Después de una serie de remates rechazados dentro y fuera del área, Yesid Díaz tomó la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un disparo de derecha, bajo y ajustado al palo izquierdo. El gol dejó el marcador 4-1, pero no modificó el desarrollo del encuentro.

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