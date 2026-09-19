Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”

Luis Díaz fue reemplazado al minuto 63 por el marroquí Ismail Saibari-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Guardar

El 18 de septiembre de 2026, Bayern Múnich goleó por 7-0 al Unión Berlín por la fecha 4 de la Bundesliga, y se acercó al liderato del campeonato.

Pese al buen trabajo colectivo que mostró el “Gigante de Baviera” en defensa y ataque ante uno de los rivales que lucha por no descender a la segunda división de Alemania, Luis Díaz jugó un partido discreto pese a tener un gol anulado e intentar ser determinante por la banda izquierda.

PUBLICIDAD

La prensa de dicho país analizó el rendimiento de la estrella de la selección Colombia y resaltó el mal momento que pasa a nivel deportivo el exfutbolista del Liverpool en el comienzo de la temporada 2026-2027.

Desde el comienzo de la temporada 2026-2027, Luis Díaz marcó un gol-crédito Angelika Warmuth /REUTERS

El diario Bild de Alemania evalúa el rendimiento de los futbolistas con una escala de uno a seis, en la que uno representa la calificación más alta y seis la más baja. En ese sistema, el medio analizó la actuación de Luis Díaz en el partido del Bayern Múnich ante Unión Berlín y lo calificó con una puntuación de cuatro puntos, siendo el peor ubicado en el análisis de la prensa de dicho país:

PUBLICIDAD

“La puerta del Unión permaneció cerrada al colombiano como una carpa abarrotada. Se encontró una vez en fuera de juego (minuto 30). Su mínimo de goles continúa en el quinto juego del campeonato. Fracasó varias veces, pero al menos trabajó mucho y ganó duelos importantes”.

En esa misma línea de crítica por el regular momento deportivo de Díaz, el diario Merkur reseñó lo que vive el delantero de la selección Colombia que no estará presente en la triple fecha FIFA:

“El colombiano aún no está en su mejor momento esta temporada, ya que desperdicia demasiadas oportunidades. Sin embargo, Max Eberl (director deportivo del Bayern) defendió con vehemencia a su jugador, que recientemente había recibido duras críticas”.

PUBLICIDAD

El portal T-Online no se quedó atrás, y explicó que el colombiano no tiene su mejor rendimiento futbolístico:

“Luis Díaz (hasta el minuto 63): Estaba en fuera de juego cuando marcó su gol de vaselina (minuto 30). Falló una buena ocasión ante el portero. Sigue sin encontrar su mejor forma desde su gol en la primera jornada. No ha llegado a brillar esta temporada. Calificación: 4″.

Luis Díaz habló sobre la competencia que existe en el Bayern Múnich: “Si hay alguien que puede ayudar, bienvenido”

Christopher Trimmel y Leopold Querfeld marcando a Luis Díaz-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 16 de septiembre de 2026, en entrevista con Kerry Hau de Sky Sports Alemania, el delantero explicó que la posibilidad de que el Bayern incorpore otro futbolista para alternar en su posición no le genera rechazo. Díaz dijo que siempre quiere jugar, pero consideró que una mayor competencia puede ayudar a administrar la exigencia física y ofrecer soluciones cuando el rendimiento colectivo decae:

PUBLICIDAD

“Por supuesto, siempre quiero jugar, me encanta jugar. Es lo normal. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición: bienvenido. Eso ayuda mucho cuando las cosas no van bien; entonces el compañero está ahí para ayudarte y podemos turnarnos. Eso es muy importante. Me hubiera gustado, pero bueno, no se dio. Estamos bien como estamos. Ahora tenemos un descanso después de este partido, luego vienen los partidos internacionales… y este descanso también nos ayudará a prepararnos mentalmente para lo que aún queda en la temporada, y eso será bueno”.

Acerca del rendimiento colectivo del “Gigante de Baviera”, el atacante vinculó ese inicio a una carga elevada de partidos, incluidas eliminatorias de la Liga de Campeones y la Copa de Alemania, además de la participación de varios futbolistas en el Mundial con poco tiempo de descanso posterior.

PUBLICIDAD

“No somos el Bayern que éramos la temporada pasada. Todavía no estamos a ese nivel, pero creo que es normal”.

Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich: se viene el parón internacional de la fecha FIFA

Bayern Múnich volverá a la acción hasta el 10 de octubre de 2026-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Con la ausencia de la selección Colombia en los juegos ante México, Perú y Paraguay en Estados Unidos, Luis Díaz tendrá un pequeño descanso hasta comienzos del próximo mes.

El próximo partido del “Gigante de Baviera” será el 10 de octubre de 2026 a las 8:30 a. m. (hora de Colombia) ante el Ausgburgo por la fecha 5 de la Bundesliga en el estadio WWK Arena.

A continuación, este será el calendario de juegos que tendrá el equipo dirigido por Vincent Kompany en el mes de octubre:

10 de octubre de 2026 - Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich

13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking (Noruega) vs. Bayern Múnich

17 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. RB Leipzig

21 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Arsenal

25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund