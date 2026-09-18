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Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Según los audios publicados por la Federación Colombiana de Fútbol, los jueces no se ponían de acuerdo con respecto al toque de balón de un defensor del verde, en el tanto de Fabricio Sanguinetti

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
Fabricio Sanguinetti sufrió por el gol anulado a Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional - crédito Colprensa / Captura de video FCF
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Sigue la polémica por el gol anulado a Internacional de Bogotá en el partido ante Atlético Nacional, el 16 de septiembre de 2026 en El Campín. El Verde venció 3-2 en los últimos minutos, pero la anulación de una anotación de los capitalinos dividió los comentarios.

Por ello, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó los audios del VAR sobre la revisión del tanto de Fabricio Sanguinetti. El jugador no pudo celebrar porque le sancionaron fuera de lugar y, tras la revisión del cuerpo arbitral, se mantuvo la decisión por un supuesto toque de balón de un rival.

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En ese partido, James Rodríguez debutó en la Liga BetPlay. Fue la primera vez que jugó en la primera división y dio una asistencia para el gol del triunfo del Verde, que ahora viajará a Villavicencio para enfrentarse a Llaneros con el objetivo de que sume más minutos de juego.

“Tenemos una decisión dividida”

Según la grabación, el juez de VAR, Nicolás Gallo, afirmó que no le parecía que el defensor Xavi Ríos, al tocar el balón para cortar la jugada de Larry Vásquez, asistiera de manera deliberada a Fabricio Sanguinetti para su anotación sobre los 64 minutos, que era el empate parcial 2-2.

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Inter Bogotá vs. Atlético Nacional
Inicialmente, se anuló el gol de Internacional de Bogotá por fuera de lugar de Fabricio Sanguinetti - crédito Captura de video FCF

Sigue y luego toca, para mí es un desvío. Es un desvío porque juega y luego viene forzado en su movimiento y juega el balón”, mencionó el árbitro, pero el AVAR, Ariel Quintana, opinó lo contrario y mencionó que “yo veo que no. Veo que lanza su pierna” para hacer el pase al rival, por lo que Gallo le dijo al juez Carlos Betancur que “tenemos una decisión dividida”.

“Forzado en la disputa para mí, en su movimiento. Para Ariel es fuera de juego, él dice que es deliberado”, le dijo el colegiado del VAR a Betancur, que ni siquiera pudo decidir y fue necesario que llamara al primer asistente de línea, David Fuentes, quien inclinó la balanza a favor del Verde.

“Para mí está forzado en su movimiento. El jugador cinco la toca y es fuera de juego. No es un juego deliberado claro, porque el jugador está disputando la pelota, claramente está forzado en su movimiento”, afirmó el juez de línea, por lo que el resto de sus colegas mantuvieron el fuera de lugar pitado inicialmente.

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional
El VAR decidió que Xavi Ríos tocó la pelota de manera forzada por tratar de despejarla y no de manera deliberada - crédito Captura de video FCF

“Somos unos afortunados”

En rueda de prensa, el técnico de Nacional, Lucas González, elogió a James Rodríguez y dejó claro que su legado no podrá igualarse en mucho tiempo: “Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, yo soy un afortunado de tenerlo como entrenador. De todos, fui el más contento de saber que él podía venir acá y que yo podría ser su entrenador antes de que se retirara”.

Verlo en directo es diferente a verlo por televisión. Cuando él toca el balón, al balón le gusta que él lo consienta, se siente diferente, entonces tú decías que sus compañeros posiblemente tenían otras opciones de pase y lo buscaban a él. Yo los entiendo, si yo estuviera ahí al lado, seguramente intentaría hacer lo mismo porque cuando él toca el balón se siente diferente”, añadió.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
James Rodríguez hizo asistencia para el gol de Juan Manuel Zapata en Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

González destacó que no se notó el tiempo que James llevaba sin pisar un campo de juego, que eran más de dos meses: “Solamente lleva cuatro entrenamientos con nosotros, la última vez que estuvo en una cancha de fútbol antes de llegar a nosotros entrenando con un equipo de alto rendimiento fue el último partido que jugó en el Mundial y hoy vemos que lógicamente esa calidad está intacta y que va a aportarle muchísimo a Atlético Nacional, pero también al fútbol colombiano, así que creo que estamos aquí para una bonita aventura en este tiempo que él esté con nosotros”.

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