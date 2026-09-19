James Rodríguez envió mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras su retiro: “No me deben nada”

El refuerzo estrella del cuadro "Verdolaga" habló sobre sus primeras sensaciones de estar en el cuadro de Medellín, y se refirió sobre su retiro del cuadro "Cafetero"-crédito Atlético Nacional/YouTube

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El 16 de septiembre de 2026, James Rodríguez regresó al fútbol colombiano en la victoria por 2-3 de Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá, en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El excapitán de la selección Colombia jugó más de 40 minutos en el estadio El Campín; fue influyente en la creación de juego y en el ataque del “Verdolaga”.

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Es importante recordar que James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia el 15 de septiembre de 2026, tras un tras un ciclo de más de 15 años en el que aportó 31 goles y 43 asistencias.

El retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia se conoció después del Mundial y Néstor Lorenzo ya estaba al tanto desde el partido ante Suiza-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En entrevista con el canal de Atlético Nacional, James sostuvo que su prioridad durante sus años en Colombia fue retribuir el apoyo de los aficionados con resultados, siendo sus mejores registros la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, y la llegada a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

“Yo lo único que intenté fue hacer feliz a todo un país, darlo todo por esa camiseta, fueron 16 años, casi 15. Intentaba hacer el trabajo mío, ganar y eso va de la mano para hacer feliz a todo un país”.

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El volante agregó que no considera que la afición tenga una deuda con él, y agradeció el apoyo de los hinchas durante estos años por parte de la afición “Cafetera”:

“No me deben nada; al contrario, agradecerles a ellos por todo el cariño que me dan, por todo el cariño que me han mostrado estas últimas horas”.

El mediocampista sostuvo que no cree que la afición colombiana tenga una deuda con él y agradeció el cariño recibido-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Su llegada a Atlético Nacional también le permitió volver a jugar en Colombia después de una extensa carrera fuera del país. El volante recordó que partió en 2007 y valoró la recepción que tuvo desde su incorporación al equipo de Medellín.

“Estoy feliz, son muchos años fuera, desde el 2007, y ver todo ese cariño fue algo único. Eso quiere decir que he hecho las cosas bien durante muchos años y le he dado felicidad a mucha gente, a un país entero durante muchos años. Creo que la gente agradece eso, entonces estoy feliz por eso”.

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En referencia a los primeros días que vive como jugador de Atlético Nacional, James Rodríguez destacó el peso histórico del club en el fútbol colombiano:

“Se ve, impone todo lo que ha ganado este club, todos los títulos, es un club histórico. Espero hacer historia aquí también”.

El estreno ante Internacional Bogotá también le devolvió imágenes de su comienzo como profesional, en 2006.

“Se me pasó por la cabeza aquel debut en el 2006, fue algo así parecido, como si fuera el primer partido mío. Después de tantos años, venir acá otra vez fue algo único, se me vino a la mente ese primer partido”.

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Lucas González elogió a James Rodríguez tras su debut con la camiseta de Atlético Nacional

Lucas González afirmó que la calidad de James Rodríguez sigue intacta tras sus primeros cuatro entrenamientos con Atlético Nacional-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, destacó el impacto del volante colombiano después de verlo por primera vez en un partido oficial con el club.

“Creo que el legado que ha construido James en el fútbol colombiano, sobre todo a nivel de selección y representándonos afuera, ya es inmenso, difícilmente se va a igualar en los próximos 50 años”.

González valoró la posibilidad de dirigir al futbolista antes de su retiro y describió una diferencia entre observarlo en una transmisión y hacerlo desde el estadio:

“Verlo en directo es diferente a verlo por televisión; cuando él toca el balón, al balón le gusta que él lo consienta, se siente diferente”.

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El entrenador explicó que varios compañeros eligieron pasarle la pelota aunque existieran otras alternativas de juego.

“Yo los entiendo. Si yo estuviera de ese lado seguramente intentaría hacer lo mismo porque cuando él toca el balón se siente diferente”.

El exjugador de Minnesota United llegó al debut tras apenas cuatro entrenamientos con el plantel. Su anterior partido con un equipo de alto rendimiento había sido su última presentación con la selección colombiana en un Mundial.

“Vemos que lógicamente esa calidad está intacta y que va a aportarle muchísimo a Atlético Nacional, pero también al fútbol colombiano”.

Atlético Nacional volverá a jugar en la Liga BetPlay: el verde viajará a Villavicencio, y este será su calendario de juegos

El cuadro verdolaga se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay-crédito Atlético Nacional

El equipo antioqueño volverá a jugar por la Liga BetPlay el 20 de septiembre de 2026, a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio ante Llaneros FC.

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Luego afrontará el clásico colombiano ante Millonarios, el 24 de septiembre a las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

A continuación, este es el calendario de juegos que tendrán en septiembre y octubre:

20 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros vs. Atlético Nacional

24 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios

30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Junior

7 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Tolima

10 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

20 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta vs. Atlético Nacional

25 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

29 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe