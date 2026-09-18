Colombia

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

La expareticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció que varios comediantes se amparan en sus personajes para dirigirle agravios que calificó como violencia de género

Durante su charla con Álvaro Díaz, Juanpis González hizo referencia a la controversia de Karina García sobre los perros de raza pura - crédito @karinagarciaoficiall y @juanpisgonzalez/Instagram
Durante su charla con Álvaro Díaz, Juanpis González hizo referencia a la controversia de Karina García sobre los perros de raza pura. La paisa respondió - crédito @karinagarciaoficiall y @juanpisgonzalez/Instagram
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Karina García rompió el silencio frente a las críticas del humorista Juanpis González y le respondió con dureza en redes sociales. La influenciadora colombiana cuestionó que comediantes utilicen personajes ficticios para lanzar comentarios que, según ella, terminan siendo ataques personales dirigidos a su condición de mujer.

“Que un hombre se tenga que camuflar en un personaje de humorista para decirme perra me parece súper bajo, me parece de quinta”, expresó García en un mensaje difundido en sus redes sociales.

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La controversia se remonta a finales de agosto de 2026, cuando García relató en una transmisión en vivo que había aconsejado a una amiga devolver un perro que le regalaron por no tratarse de un pomerania de raza pura. En el video, García expresó su opinión frente al tema:

La creadora de contenido llegó a manifestar durante una transmisión en vivo que el perro que compró su amiga "parecía una rata" - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido describió al animal, una mezcla entre pomerania y shih tzu, como “una rata”, en contraste con su propia mascota, a la que calificó de “original”. Los fragmentos de esa transmisión circularon en redes y generaron todo tipo de críticas hacia García, a quien varios usuarios acusaron de tratar a los animales como objetos de lujo.

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En ese contexto apareció Juanpis González, el personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, quien retomó el episodio durante su show de entrevistas con el cantante puertorriqueño Álvaro Díaz. Juanpis construyó su crítica sobre la contradicción entre exigir un perro de raza original y no ser, según él, ella misma “original”.

El personaje de Alejandro Riaño aprovechó un momento de su entrevista con Álvaro Díaz para referirse a la controversia de la creadora de contenido y el cantante - crédito @king_clip12/TikTok

“La vieja no tiene original ni el pelo, todo lo tiene [operado] (...) la nariz es operada, los labios son operados y devuelve el perrito porque no es original; uno devuelve a la perrita”, expresó el personaje. El comediante también mencionó a Kris R, pareja actual de García y padre de su tercer hijo en camino, al advertir entre risas que el comentario no le gustaría al artista.

En su respuesta, la influenciadora puso en duda que quienes, según dijo, recurren a un personaje para hacer este tipo de comentarios sean capaces de decirlos de frente. “¿Será que son capaces de decírmelo en la cara?”, cuestionó.

García explicó que lo que más le incomodó no fue la crítica en sí, sino que algunos comentarios derivaron en insultos directos. “He visto varios humoristas que se camuflan en su personaje de humoristas y me han dicho perra, me han dicho malparida, me han dicho hijuepu, me han dicho de todo”, afirmó.

Karina García confirmó el 24 de junio su tercer embarazo con una publicación junto al cantante urbano Kris R tras meses de rumores en 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La creadora de contenido reconoció su responsabilidad por sus palabras, pero diferenció la crítica legítima de lo que consideró violencia de género - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido remarcó que las figuras públicas tienen una responsabilidad sobre el impacto de sus palabras: “Son personas que finalmente los ve mucha gente que tienen una responsabilidad como yo con lo que dicen”.

García admitió que ella también carga con esa misma responsabilidad frente a sus propias declaraciones, pero trazó una distinción entre la crítica legítima y lo que consideró una agresión de género. “Yo sé que yo también tengo una responsabilidad con lo que digo, pero siento que ya el ataque contra la mujer, eso ya es heavy, sostuvo.

Antes de las declaraciones de Juanpis González, García ya había reconocido públicamente su error. En un video de disculpas, afirmó: “Vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, perdón por ser tan imprudente, perdón por contar una historia que inundó las redes sociales de opiniones acerca de un tema tan delicado”. Según relató, las críticas más duras provinieron de personas dedicadas a la defensa animal, a quienes agradeció por hacerla “caer en cuenta” de su error.

Las nuevas declaraciones de García volvieron a generar división entre los usuarios. Un sector respaldó su postura sobre los límites del humor y los comentarios hacia figuras públicas, mientras que otro grupo defendió el uso de la sátira como parte del oficio de los comediantes, así como cuestionó su actitud hacia los comentarios de Juanpis. Hasta el momento, ni Riaño ni su personaje se han pronunciado acerca de las declaraciones de Karina.

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