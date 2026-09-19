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Sebastián Montoya terminará su etapa en Fórmula 2 con Prema: cambiará de equipo para 2027

En la temporada 2026, el colombiano ha sufrido toda clase de problemas con la escudería que le abrió las puertas en la categoría, la cual empezará otro proyecto

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya le dirá adiós al equipo Prema después de dos años de trabajo, debido a nuevos proyectos para 2027 - crédito Prema Racing
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No ha sido el mejor año para Sebastián Montoya en la Fórmula 2. Tras la carrera en Madrid, España, acumuló cinco grandes premios sin sumar puntos, lo que le impidió escalar posiciones en el campeonato de pilotos, en el que ocupa el puesto 16 con 28 unidades.

En ese contexto, se conoció que Montoya dejará el equipo Prema, la escudería que le permitió ingresar a la categoría y avanzar en su carrera. Los resultados de 2026 decepcionaron tanto al colombiano como a los aficionados.

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Mientras se define el futuro de “Sebas”, su padre, Juan Pablo Montoya, espera que encuentre una escudería de mejor nivel y con opciones de dar el salto a la Fórmula 1. En esa categoría, Kimmi Antonelli volvió a demostrar que cuenta con las condiciones y el monoplaza para pelear por el campeonato.

“No se las están poniendo fácil”

Pese a las expectativas de que este año fuera la oportunidad para que el colombiano de 21 años entrara en la pelea por los primeros puestos, la realidad es que el monoplaza no le trabajó de la mejor manera, de ahí que vaya tan abajo en la clasificación mundial de pilotos.

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Ante eso, Juan Pablo Montoya confirmó que el equipo Prema cambiará sus dos pilotos para la temporada 2027, que son Sebastián Montoya y Mari Boya, al igual que muchas escuderías, pues se dará inicio a un proyecto que tomará tiempo en consolidarse en la Fórmula 2.

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya corre con Prema desde 2025, cuando ingresó a la Fórmula 2 en su carrera - crédito Prema Racing

“La gente nueva que está entrando a Prema es muy buena, pero está a uno o dos años, por lo menos, de poder hacer el trabajo que hay que hacer”, mencionó el expiloto de Williams y McLaren en el programa MontoyAS, del Diario AS, en una charla con la periodista Valentina Peña.

Montoya afirmó que a Sebastián siempre se le ha presentado algún problema en Prema durante 2026, en los que a veces es por culpa del piloto para los accidentes en carrera, pero otros por líos de los ingenieros actuales para entregar un vehículo competitivo en la temporada.

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya aún mantiene el sueño de ser parte de la Fórmula 1, tal como su padre entre 2001 y 2006 - crédito Prema

“Siempre que estamos peleando, hay mala parada de pits; pero el domingo la parada fue perfecta, nadie se equivocó, pero bueno, esas son las carreras. Es la historia de este año. Yo no trato de excusar a Sebas, le digo que él es quien maneja el carro y si se estrella o el carro está mal, es lo que hay, pero no se la están poniendo fácil. Lo del próximo año está organizado y estamos muy contentos para dónde vamos”, mencionó.

“A Kimi le salen las cosas”

Con respecto a la temporada de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya destacó la manera como Kimi Antonelli, de Mercedes, trabajó la carrera en Madrid, ciudad que se estrenaba en la máxima categoría con un circuito callejero y criticado por la falta de sobrepasos.

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya fue siete veces ganador de un gran premio en su paso por la Fórmula 1 - crédito Arquib

No importa qué haga, le salen las cosas y está muy bien, se lo merece. Hay dos personas, a Kimi siempre se le dan las cosas superbién y a Max también. Pero Max, así no se le den tan bien, la gente de Red Bull hace magia. La gente de estrategia en Red Bull hace magia, a mí me impresiona el ritmo de carrera, siempre están ahí”, mencionó.

El excorredor también habló sobre las estrategias de los equipos y empezó con la de Ferrari: “Creo que Lewis hubiera andado más rápido que Charles en la carrera y lo hicieron muy bien. Si miras las estrategias, todos los equipos pusieron un carro a parar temprano y un carro a parar tarde. Eran las dos estrategias. Eran ruedas blandas o medias para cubrir un safety car temprano y unas ruedas duras para cubrir un safety car al final de la carrera. Y realmente yo creo que todo el mundo quedó sorprendido de que no pasó nada”.

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