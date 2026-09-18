Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó

Juan Guillermo Cuadrado es el tercer referente histórico de la selección Colombia que firma con Millonarios - crédito Lina Gasca/Colprensa

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Millonarios buscaba preparar una fiesta para el partido contra Boyacá Chicó, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, luego de la presentación de Juan Guillermo Cuadrado ante los medios, sus primeros días de prácticas y la ubicación del equipo en las primeras posiciones, con 16 puntos.

Sin embargo, Millonarios ya tiene un problema con Cuadrado para su debut, que estaba previsto para el encuentro frente a los ajedrezados en el estadio El Campín. Allí, el miércoles 16 de septiembre de 2026, James Rodríguez disputó su primer partido con Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá.

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Además, Millonarios reportó cuatro bajas para el duelo contra Boyacá Chicó. Tres se produjeron después del partido ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, lo que obligó al entrenador Alberto Gamero a considerar a jugadores que no habían sumado minutos en el segundo semestre.

¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado?

El entrenador Alberto Gamero mencionó hace unos días que el plan era contar con el exlateral derecho del Pisa de Italia lo antes posible. Para eso, iba a observarlo en los entrenamientos, esperar que retomara ritmo y hacerlo debutar ante Boyacá Chicó para que comenzara a sumar minutos.

Sin embargo, el periodista Julián Capera indicó que Millonarios aún no tendría respuesta de la Dimayor sobre la sanción de Juan Guillermo Cuadrado, que cumple dos fechas de suspensión por una expulsión en la Copa Italia. Según la normativa de la FIFA, esa clase de castigos, menores a cuatro jornadas, se trasladan a otras competencias, sin importar el país.

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Juan Guillermo Cuadrado aún no sabe si podrá pagar su sanción de dos jornadas en Liga BetPlay o Copa Colombia - crédito @JulianCaperaB/X

“A pesar de haber sido anunciado la semana anterior, su inscripción quedó oficializada después del partido ante Cúcuta Deportivo. Por lo tanto, ese partido no cuenta en las fechas que deba pagar por su expulsión en Copa Italia”, mencionó el comunicador de Blu Radio en su cuenta de X.

Por lo tanto, Millonarios hará la presentación de Juan Guillermo Cuadrado antes del encuentro frente al Boyacá Chicó, en un evento especial con los aficionados para que vean al futbolista de 38 años, pues deberán esperar unos días más para saber si puede o no pagar su sanción en Copa Colombia.

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Juan Guillermo Cuadrado sí será presentado en Millonarios ante Boyacá Chicó, pero unos minutos antes del partido porque aún no quedó habilitado - crédito Millonarios FC

El nuevo plan sería que el lateral y volante derecho pueda aparecer ante nada menos que Atlético Nacional, el jueves 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga BetPlay, y así encontrarse con James Rodríguez, el que fue su compañero en la selección Colombia.

Cuatro bajas en Millonarios

De otro lado, el cuadro azul no tendrá a varios futbolistas para el encuentro del sábado 19 de septiembre, pues anunció en un comunicado que cuenta con cuatro bajas, tres de ellas justo después de vencer al Cúcuta Deportivo por 1-2 en la capital de Norte de Santander.

Millonarios informó que Leonardo Castro sufrió “una contusión en el cuello del pie izquierdo”, mientras que “Carlos Darwin Quintero presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho”; además, “Leonai Souza ya se encuentra en el proceso de readaptación física”.

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Cuatro jugadores en Millonarios se encuentran en el departamento médico, previo al partido ante Boyacá Chicó - crédito Millonarios FC

Por su parte, el lateral Samuel Martín, que recibió un codazo en su rostro y fue trasladado a un centro de salud, “asistió este viernes 18 de septiembre a control médico e inició su retorno a los entrenamientos luego de la contusión cerebral sufrida en el partido vs. Cúcuta”.

Una de las altas en Millonarios sería Carlos Sarabia, lateral derecho que no ha sumado minutos desde el primer semestre de 2026, además de que Daniel Ruiz volvería a la formación titular.

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia; Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, Daniel Ruiz; Rodrigo Contreras.

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