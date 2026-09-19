El clásico Santa Fe vs. Millonarios por la Liga Femenina terminó en pelea: así comenzó el choque

Por un empujón a una futbolista de las azules, se dio el choque en el final del compromiso de ida en El Campín - crédito Captura de video Win Sports

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La ida de las semifinales de la Liga Femenina dejó emociones en los dos encuentros que abrieron las series que definirán a las finalistas de la edición 2026. Los equipos que avancen también representarán al fútbol colombiano en la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Ecuador.

Durante el encuentro entre Santa Fe y Millonarios, se produjo un choque entre las jugadoras y el cuerpo técnico en el campo de juego, frente a los más de 2.000 espectadores que asistieron al estadio El Campín. El hecho provocó a las rojas.

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El partido también estuvo marcado por los goles y dejó claro que ambos equipos pelearán hasta el final por el cupo a la definición, que se conocerá el domingo 20 de septiembre en la capital colombiana, en una nueva edición del clásico capitalino femenino.

Una provocación que encendió todo

El compromiso del jueves 17 de septiembre de 2026 tuvo muchos ingredientes: el ingreso de aficionados del rojo a El Campín, la ilusión de las cardenales por llegar a una nueva final y el reto de las embajadoras por alcanzar una definición del título por primera vez desde su debut en el profesionalismo en 2019.

Sobre el final del encuentro, la jugadora Karina Valencia realizó un gesto que provocó al banco de Santa Fe, con un movimiento en sus brazos mientras el entrenador Omar Ramírez daba una indicación, a lo que Cristina Motta, defensora de las santafereñas, apareció con un empujón por detrás.

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Karina Valencia, jugadora de Millonarios que inició el choque al final del partido ante Santa Fe - crédito Millonarios FC

En ese momento, el asistente técnico de Santa Fe, Andrés Acosta, apareció en escena con lo que, según las imágenes, trató de jalar a Valencia de su camiseta, aunque en la grabación del canal deportivo Win Sports no se aprecia bien por la cantidad de futbolistas en ese momento.

Tanto jugadoras como los entrenadores Ramírez y Angie Vega, de Millonarios, entraron para separar a las futbolistas y colaboradores, mientras la jueza central Yessica Vásquez miraba con atención todo lo que pasaba, para añadirlo al informe arbitral que va al comité disciplinario para las respectivas sanciones.

El encuentro entre Santa Fe y Millonarios nunca dejó de estar cargado de tensión por ser una semifinal - crédito Millonarios FC

Sin embargo, en la resolución 091, no se vieron castigos para las jugadoras involucradas en el altercado en el campo de juego, solo las respectivas multas para las amonestadas en el juego de ida, quienes deberán pagar $87.545 por recibir tarjeta amarilla, como lo establece la Dimayor.

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Muchas emociones en la ida

Con respecto a las acciones en el juego que terminó con empate 2-2 entre Millonarios y Santa Fe, las locales se adelantaron a los 12 minutos con un remate cruzado de Karen Hernández, quien recibió el pase de Mariana Zamorano y aprovechó una diagonal de Daniela Garavito para liberarse de la marca.

Las embajadoras reaccionaron con un disparo de Kelly Restrepo a los 17 minutos y otro de Lina Marcela Gómez a los 21; Restrepo llegó a 14 goles en el torneo y quedó segunda en la tabla de goleadoras, detrás de Manuela González, de Atlético Nacional, que suma 15.

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Santa Fe y Millonarios igualaron 2-2 en la ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026 - crédito Millonarios FC

El equipo local igualó a los 33 minutos mediante un tiro libre de Zamorano y un cabezazo de Andrea Carolina Pérez. El complemento tuvo un desarrollo más conservador para las dirigidas por Angie Vega y las de Omar Ramírez, pues ninguna quería arriesgar en el campo de juego.

El partido de vuelta tendrá hinchada azul en las tribunas. Los dos equipos redujeron los riesgos después del descanso, tras un primer tiempo con cuatro goles y varias ocasiones, pero para el 20 de septiembre se verá a dos escuadras con el deseo de ganar de cualquier forma en El Campín.

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