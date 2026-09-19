Colombia

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Durante un desafío musical conducido por Shan Rizwan, el artista colombiano tuvo que adivinar tres temas de la agrupación estadounidense y recordó la influencia que tuvo en su formación musical desde su adolescencia

El cantante fue el primer artista colombiano en aparecer en el formato conducido por Shan Rizwan - crédito @shanonthestreet/Instagram

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Juanes participó en el segmento Trackstar Show, el formato de entrevistas musicales callejeras creado por Shan Rizwan junto a Jack Coyne, Kieran Coyne y Henry Kornaros, de la productora neoyorquina Public Opinion.

El segmento consiste en preguntarle al invitado cuál es su artista favorito y luego ponerle canciones de esa banda o intérprete a través de audífonos, sin revelarle el título. Por cada tema identificado correctamente, se acumula dinero —100 dólares— que, en el caso de las celebridades, se dona a una entidad elegida por el propio artista.

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Cuando Rizwan abordó al intérprete de A Dios le pido y le preguntó por su artista favorito, Juanes respondió sin dudar: Metallica. La banda estadounidense marcó su formación musical desde la adolescencia, un vínculo que el cantante profundizó durante la entrevista al recordar que tenía 15 años cuando la agrupación lanzó Kill ‘Em All. De hecho, durante su paso por Rock Al Parque en 2019, interpretó una versión de Seek & Destroy con la que cerró su aparición.

Juanes mostró su amor por Metallica cuando cerró Rock Al Parque 2019, interpretando una versión de "Seek & Destroy", uno de los clásicos de la banda de thrash metal - crédito Colprensa
Juanes mostró su amor por Metallica cuando cerró Rock Al Parque 2019, interpretando una versión de "Seek & Destroy", uno de los clásicos de la banda de thrash metal - crédito Colprensa

El primer tema que sonó en la dinámica fue Enter Sandman, uno de los sencillos más reconocibles de Metallica, que Juanes identificó de inmediato. De hecho, fue este el tema que el paisa interpretó como parte de su aportación a The Metallica Blacklist, el álbum de versiones de The Black Album publicado y promovido por Metallica en 2021.

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Antes de continuar con la segunda canción, Rizwan le preguntó por su origen y su trabajo actual. “Soy de Colombia, mi nombre es Juan Esteban y soy artista”, respondió el cantante, quien aprovechó el espacio para mencionar que promociona su más reciente larga duración, JuanesTeban, publicado en marzo pasado.

La segunda canción resultó más compleja. Tras escuchar el fragmento, Juanes identificó Battery, otro de los temas emblemáticos de la banda, y sumó su segundo acierto consecutivo. Antes de pasar a la última canción, Rizwan le preguntó qué le diría a los integrantes de Metallica si estuvieran presentes. “Les agradecería toda la inspiración que me dieron. Tuvieron un impacto muy grande”, respondió.

Durante la dinámica, Juanes recordó que Metallica marcó su formación musical desde la adolescencia - crédito @juanes/Instagram
Durante la dinámica, Juanes recordó que Metallica marcó su formación musical desde la adolescencia - crédito @juanes/Instagram

Con los 100 dólares en juego, Rizwan advirtió que la última canción sería un “deep cut” o una canción relativamente más desconocida para el oyente promedio. Aunque le costó más trabajo, admitiendo en un principio que la había escuchado antes pero no recordaba su título, finalmente Juanes la identificó como The Thing That Should Not Be, un tema del álbum Master of Puppets, completando así los tres aciertos que le permitieron ganar el desafío.

Al cierre del segmento, y ya fuera del formato de preguntas y respuestas, el paisa expresó su cariño por la ciudad donde se grabó la entrevista: “Amo Nueva York”, expresó con una sonrisa, aludiendo a la vez a lo inusual de la experiencia.

De este modo, Juanes se convirtió en el primer artista nacional en aparecer en el programa, que se consolidó como un fenómeno viral en plataformas digitales.

Quién es el conductor detrás del formato viral

Las entrevistas callejeras en Nueva York impulsaron a Rizwan como una figura influyente en redes sociales - crédito @shanonthestreet/Instagram
Las entrevistas callejeras en Nueva York impulsaron a Rizwan como una figura influyente en redes sociales - crédito @shanonthestreet/Instagram

Rizwan es un creador de contenido y músico estadounidense graduado del Boston College en 2021, que se consolidó como una de las figuras más influyentes de las redes sociales a través de su canal @shanonthestreet. Sus entrevistas callejeras en Nueva York le permitieron reunir una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube.

Su salto a la viralidad se debió en gran parte a What Are You Listening To?, un formato en el que aborda a peatones y a celebridades como Ed Sheeran, Hugh Jackman y Gwen Stefani para conocer sus gustos musicales del momento. A ese concepto se sumaron otros retos que también le dieron tracción digital, entre ellos ofrecer dinero a cambio de adivinar canciones, la dinámica que aplicó con Juanes, y consultas directas a los neoyorquinos sobre el costo de sus alquileres.

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