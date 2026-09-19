Colombia

Cuentas, inmuebles y locales comerciales: el patrimonio bajo la lupa del rector de la Universidad de La Guajira

Carlos Arturo Robles, titular del centro de educación superior, estaría presuntamente relacionado con grupos al margen de la ley que operan en la zona, motivo por el que el presidente pidió que se aceleren las pesquisas sobre sus movimientos

El presidente ordenó a la ministra de Educación abrir una investigación sobre los manejos en la Universidad de La Guajira - crédito @infopresidencia/X
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La orden del presidente Abelardo de la Espriella a la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, de que se investigue al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del alma mater, puso la lupa sobre un personaje sobre el que cursan, además, investigaciones por presuntos nexos con organizaciones al margen de la ley.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación investiga a Robles por su aparente participación en una red criminal que estaría dedicada al narcotráfico, un tema en el que la extitular de la cartera Viviane Morales había hecho una serie de advertencias. A lo que se sumarían, al parecer, inconsistencias en sus cuentas, con bienes que lo tendrían bajo la lupa de las autoridades.

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Abelardo de la Espriella - Carlos Arturo Robles
El presidente Abelardo de la Espriella pidió que se investiguen las actividades del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, al que la Fiscalía vincularía con organizaciones ilegales - crédito Presidencia - Universidad de La Guajira

Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del Gobierno nacional”, expresó De la Espriella el jueves 17 de septiembre durante su visita a Riohacha, en la jornada de empalme con las autoridades locales, lo que daría cuenta de las informaciones allegadas a su despacho.

Fiscalía incluyó a Robles en una indagación por presunto tráfico de drogas

Antes de la instrucción presidencial, la exministra Morales, que duró menos de un mes en el cargo, había solicitado a la Fiscalía una asignación especial para dar celeridad a las investigaciones contra Robles, según ella, por presuntos vínculos con una organización narcotraficante. Aunque en este caso, el organismo lo tendría en la mira desde octubre de 2025.

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Aunque la información del citado medio es que el expediente figura como privado, la Fiscalía incorporó en octubre de 2025 el nombre del rector en una indagación sobre una estructura dedicada al tráfico de drogas. El documento señala que el funcionario sería responsable de coordinar envíos de cocaína a Estados Unidos, en hechos que están por comprobarse.

Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy (der.), es el rector de la Universidad de La Guajira - crédito @desigual/IG | @caroblesjulio/IG
El periodista Alejandro Villanueva, del medio Desigual, ha denunciado amenazas de muerte del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles - crédito @desigual/Instagram - @caroblesjulio/Instagram

De hecho, el rector de la Universidad de La Guajira aparece identificado en el expediente con el alias de Kaloy. Según la indagación, haría parte junto con otros ocho implicados de El Cartel de La Guajira, y coordinaría una guerra criminal en el norte del país; aunque frente a estos señalamientos, la versión del implicado está ligada a una supuesta extorsión de un fiscal antinarcóticos de Bogotá.

En septiembre de 2025, Robles denunció que lo intentaron coaccionar con la compra de un lote vecino a la Universidad de La Guajira por $12.500 millones, pese a que su avalúo era de $2.500 millones. “Ante mi negativa a participar en esta transacción irregular, comenzaron las amenazas y una serie de actos de persecución que incluyeron la indebida vinculación de mi nombre con actividades ilícitas”.

Los inmuebles y actividades comerciales que tienen en la mira al rector de la Universidad de La Guajira

De acuerdo con El Tiempo, la revisión de los bienes de Robles por parte de la Fiscalía registró propiedades en Riohacha, capital de La Guajira, y una vivienda en el sector de Riomar, en Barranquilla. Los investigadores también examinaron sus actividades comerciales inscritas en la Cámara de Comercio de La Guajira, que hacen parte del complejo proceso que tienen a su cargo.

Carlos Robles Julio, rector Universidad de La Guajira. Foto: Universidad de La Guajira.
Carlos Arturo Robles es rector de la Universidad de La Guajira desde 2010 y en torno a su nombre cursan una serie de investigaciones de la Fiscalía - crédito Universidad de La Guajira.

Desde 1998, Robles figura con un negocio enfocado al comercio mayorista de productos alimenticios, actividades de administración empresarial, construcción de obras de ingeniería civil y apoyo a la extracción de petróleo y gas natural. Y desde 2024 aparece a su nombre el local Sales de Manaure, ubicado en la zona norte de Riohacha, que se usaría para estas acciones comerciales.

Es válido destacar que al rector ya se le había decretado el embargo de las cuentas bancarias personales por $18.492.000, como parte de un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República, ligado a recursos del Sistema General de Regalías que debían ser destinados, según el órgano de control, a maestrías y doctorados de la institución.

Esta medida surgió tras detectar una diferencia de $19.975.000 entre los saldos de caja reportados a marzo de 2022 y los extractos de la cuenta maestra bancaria del proyecto. Al respecto, la Universidad de La Guajira respondió que la diferencia obedeció a un error involuntario de digitación, mientras que Robles presentó una acción de tutela frente al proceso, pero fue inadmitida.

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