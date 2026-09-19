La Policía alertó sobre estafas en Amor y Amistad: “Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”

La Policía Nacional de Colombia alertó por más de 3.600 víctimas de estafas digitales identificadas en 2026 durante Amor y Amistad - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La Policía Nacional alertó por más de 3.600 víctimas de estafas digitales identificadas en 2026, mediante falsas tiendas, supuestos regalos y enlaces que buscan obtener datos o dinero durante la celebración de Amor y Amistad. La institución recuperó cerca de $4.800 millones en criptoactivos vinculados con estos delitos durante el último año.

Las ofertas de flores, desayunos sorpresa, perfumes, alquileres de fincas y planes turísticos figuran entre los engaños más frecuentes. Los delincuentes promocionan productos o servicios inexistentes en redes sociales y cobran por anticipado antes de desaparecer.

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El mayor Rodrigo Acevedo, subjefe del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, advirtió que las promociones demasiado atractivas requieren una verificación adicional. “Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Tenga mucho cuidado con lo que compra en estas fechas de Amor y Amistad”, afirmó.

Los descuentos del 50% o 70%, las ofertas de último minuto y los mensajes de “última oportunidad” son una de las señales de alerta. Estas publicaciones pueden aparecer en redes sociales o buscadores y dirigir a perfiles falsos que imitan comercios legítimos.

La Policía Nacional de Colombia alertó por más de 3.600 víctimas de estafas digitales identificadas en 2026 durante Amor y Amistad - crédito Policía Nacional

Los enlaces enviados por mensajes de texto también son utilizados para conducir a las víctimas a sitios fraudulentos o ponerlas en contacto con quienes ejecutan el engaño. Una vez allí, pueden solicitar claves, códigos de verificación, datos financieros o transferencias bancarias.

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Acevedo explicó que los portales falsos suelen reproducir la apariencia de páginas oficiales: “Nos llevan a entregar nuestros datos personales, nuestras credenciales o a realizar transferencias de dinero por productos o servicios que finalmente nunca llegan”.

Otra modalidad comienza con un aviso sobre un supuesto envío. La persona recibe un mensaje en el que le informan que llegará un celular, una tableta u otro dispositivo que nunca solicitó; después, quien se presenta como encargado de la entrega exige un pago para completar el despacho.

La Policía Nacional recomendó revisar la dirección completa de la página antes de ingresar información. También pidió no abrir enlaces remitidos desde números desconocidos, no compartir claves ni datos bancarios y verificar el titular y el número de cuenta antes de transferir dinero.

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El traslado de una conversación desde una plataforma de comercio electrónico hacia WhatsApp, Telegram o Signal representa otro riesgo. Los mecanismos de protección disponibles en el sitio donde comenzó la compra pueden perderse si el pago se coordina fuera de esa plataforma.

“Si usted empieza a llevarse a otras plataformas, pues genera el riesgo”, señaló el mayor. El oficial agregó que también conviene comprobar si las imágenes o videos de un producto aparecen en otros perfiles, porque esa repetición puede revelar que la oferta no es auténtica.

Redes transnacionales y delitos mediante aplicaciones de citas

Las estafas digitales en Amor y Amistad incluyen falsas tiendas y ofertas de flores, desayunos sorpresa, perfumes, fincas y planes turísticos - crédito Policía Nacional

Las estafas pueden ser ejecutadas por estructuras organizadas con integrantes en distintos países. Una persona diseña las piezas publicitarias, otra crea los portales fraudulentos, una tercera contacta a las víctimas y otros integrantes buscan cuentas bancarias para recibir el dinero.

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Algunas personas pueden prestar sus cuentas sin conocer el origen de los fondos. Según Acevedo, los delincuentes incluso las convencen de que participan en un trabajo de publicidad por redes sociales, mientras usan sus datos bancarios para mover el dinero obtenido ilegalmente.

Las aplicaciones de citas también son usadas para cometer robos mediante sumisión química, una modalidad en la que la víctima es drogada antes de que le sustraigan pertenencias o realicen transferencias. La Policía identificó este riesgo principalmente en Medellín, Bogotá y Cartagena, ciudades a las que llegan extranjeros para concretar encuentros.

La Policía Nacional advirtió que llevar una compra desde una plataforma de comercio electrónico a WhatsApp, Telegram o Signal aumenta el riesgo de fraude - crédito Policía Nacional

El mayor explicó que estas organizaciones publican perfiles atractivos, elaboran mensajes para generar confianza y cuentan con personas encargadas de sacar rápidamente a quienes participan del engaño desde hoteles o residencias. Las víctimas, en su mayoría extranjeras, pueden ser despojadas de sus bienes y sufrir transferencias, especialmente en criptoactivos.

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Durante 2026, las autoridades congelaron o incautaron más de 1.400 millones de pesos en criptoactivos relacionados con casos de sumisión química. Esos recursos estaban destinados a ser devueltos a las víctimas.

La Policía Nacional indicó que las denuncias permiten identificar y solicitar el retiro de sitios web, cuentas y perfiles usados por los responsables.

Las víctimas pueden presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación o pedir orientación en el CAI Virtual, disponible las 24 horas a través de www.caivirtual.policia.gov.co, y en el canal de WhatsApp 323 273 3411.