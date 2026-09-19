Colombia

Papas criollas al ajillo: el acompañamiento colombiano perfecto

Pocos ingredientes, paso a paso sencillo y un aroma a ajo irresistibles para consentir a toda la familia

Un tazón de barro contiene papas doradas con ajo y hierbas sobre una mesa de madera, junto a un tenedor, una servilleta y frascos de aceite.
Doraditas por fuera y suaves por dentro: el acompañamiento de la cocina andina colombiana que no falla en ningún almuerzo - crédito Imagen ilustrativa Infobae
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Ese aroma a ajo dorado que se escapa de la sartén es capaz de reunir a toda la familia en la cocina. Las papas criollas al ajillo son ese acompañamiento sencillo que transforma cualquier almuerzo en una fiesta de sabor.

Este plato tiene fuerte presencia en los asados y comidas caseras de la región andina colombiana. La combinación de papa criolla, mantequilla y ajo dorado es un clásico que acompaña carnes, pollo o simplemente se disfruta solo, como pasabocas.

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Receta de papas al ajillo

Las papas al ajillo son pequeñas papas cocidas y luego salteadas en una mezcla de mantequilla, aceite y ajo picado hasta quedar doradas y aromáticas. La técnica principal consiste en cocinar primero la papa hasta ablandarla y después sofreírla brevemente para que absorba el sabor del ajo sin perder su textura firme por dentro.

Tiempo de preparación

Manos de una persona utilizando una espátula de madera para saltear papas pequeñas con ajo picado y perejil en una sartén de hierro.
Un toque de mantequilla, ajo bien dorado y cilantro fresco para impregnar de sabor cada papa criolla - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El tiempo total de esta receta es de 25 minutos.

1. Preparación: 10 minutos.

2. Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

1. 6 papas criollas

2. 6 dientes de ajo picados

3. 62 gramos de mantequilla sin sal

4. 1 cucharadita de aceite de oliva

5. 3 ramitas de cilantro

6. Sal al gusto

7. Pimienta al gusto

Cómo hacer papas al ajillo, paso a paso

1. Lava bien las papas criollas sin pelarlas.

2. Ponlas a cocinar en agua con sal.

3. Cocina hasta que estén blanditas. Verifica con un tenedor.

4. Escurre las papas y resérvalas.

5. Calienta una sartén a fuego medio.

6. Agrega el aceite de oliva y la mantequilla sin sal.

7. Añade los dientes de ajo picados.

8. No dejes que el ajo se queme, solo debe dorarse ligeramente.

9. Incorpora las papas cocidas a la sartén.

Tabla de madera con un cuenco de papas criollas, ajo, aceite de oliva, un cuchillo, perejil, hojas de laurel y sal.
Listas en solo 25 minutos para llevar a la mesa un clásico casero, aromático e irresistible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

10. Sazona con sal y pimienta al gusto.

11. Mezcla suavemente para que cada papa se impregne del ajo y la mantequilla.

12. Pica el cilantro fresco.

13. Espolvorea el cilantro sobre las papas antes de servir.

14. Sirve caliente como acompañamiento.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cinco personas sentadas a una mesa de madera comen papas al ajillo, ensalada y pan mientras conversan y beben vino.
Suficientemente doradas para quedar crocantes, pero tan tiernas que se deshacen en la boca en cada bocado - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Esta receta rinde 4 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Carbohidratos: 20 g

Proteínas: 3 g

Grasas: 10 g

Sodio: 300 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las papas al ajillo se conservan en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura de la papa cambia al descongelarla.

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Para recalentarlas, usa una sartén a fuego medio y agrega un poco de mantequilla para recuperar el dorado original.

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