Colombia

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

La creadora de contenido mexicana envió un mensaje a la modelo argentina, asegurando que desconocía de su embarazo cuando surgió la presunta infidelidad con el cantante

Melanie Pavola envió un mensaje de disculpa a Valentina Ferrer tras la confirmación de la separación con J Balvin - crédito @melaniepavola y @valentinaferrer/Instagram y Yves Herman/REUTERS
Melanie Pavola envió un mensaje de disculpa a Valentina Ferrer tras la confirmación de la separación con J Balvin - crédito @melaniepavola y @valentinaferrer/Instagram y Yves Herman/REUTERS
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La creadora de contenido mexicana, Melanie Pavola, envió un mensaje de disculpa a la actriz y modelo argetina Valentina Ferrer luego de que confirmara el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin.

Pavola, señalada meses atrás por un presunto vínculo sentimental con el artista mientras Ferrer estaba en embarazo, retomó el tema en redes sociales para dirigirse de manera directa a la exreina de belleza.

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Según su relato, el supuesto encuentro con el intérprete de Ginza ocurrió entre 2020 y 2021, en un momento en que ella no sabía que Ferrer esperaba un hijo del cantante. La creadora de contenido, originaria de Monterrey, sostuvo que, al enterarse de la noticia relacionada con la modelo, decidió apartarse de Balvin y contactar a Ferrer en forma privada.

“Le mandé un mensaje a Valentina diciendo: ‘acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos, una disculpa’”, relató en su momento.

Pavola afirmó que el supuesto encuentro con J Balvin ocurrió entre 2020 y 2021, antes de saber que Valentina Ferrer estaba embarazada - crédito @melaniepavola/Instagram
Pavola afirmó que el supuesto encuentro con J Balvin ocurrió entre 2020 y 2021, antes de saber que Valentina Ferrer estaba embarazada - crédito @melaniepavola/Instagram

En su momento, Pavola también respondió a los señalamientos hostiles que comenzó a recibir al poco tiempo de viralizarse la revelación de una infidelidad, remarcando que “ellos no estaban casados”, y remató con lo que se calificó como un duro señalamiento contra la pareja: “Aguantando cuernos, cualquier relación dura”.

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Tras confirmarse la separación, esas palabras volvieron a adquirir relevancia en redes sociales, si bien continúan siendo parte de la versión de Pavola y no una explicación oficial de Ferrer sobre los motivos del rompimiento.

Ante los reiterados señalamientos y comentarios que recibió, la mexicana se pronunció en su cuenta de Instagram con unas palabras enmarcadas en un fondo violeta en el que se aprecia el símbolo feminista: un puño levantado dentro del círculo asociado al signo de Venus.

La mexicana publicó sus palabras hacia Ferrer, enmarcadas en un fondo violeta donde se aprecia el símbolo feminista - crédito @valentinaferrer/Instagram
La mexicana publicó sus palabras hacia Ferrer, enmarcadas en un fondo violeta donde se aprecia el símbolo feminista - crédito @valentinaferrer/Instagram

Sobre la parte inferior aparece un texto en un recuadro blanco de Pavola, dirigido a Valentina Ferrer y donde da cuenta de su arrepentimiento por sus palabras en contra de ella: “Tienen razon... Valentina disculpame estas hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga... solo dije la verdad, a las dos nos mintieron...”, expresó.

El nuevo pronunciamiento de Pavola llegó en medio del revuelo que generó la confirmación de la ruptura entre J Balvin y Ferrer. Las opiniones sobre el mensaje se dividieron: mientras algunos usuarios lo interpretaron como un gesto genuino de arrepentimiento, otros lo leyeron como un comentario sarcástico dentro de la polémica que la propia influenciadora viene contribuyendo a mantener activa.

Cabe señalar que, cuando Valentina Ferrer confirmó el fin de la relación a través de sus historias de Instagram, no hizo ninguna mención de infidelidades ni terceras personas.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió, y agregó que la decisión se tomó “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, en referencia al bienestar de su hijo Río.

Valentina Ferrer confirmó en Instagram su separación de J Balvin y puso fin a las especulaciones sobre la pareja - crédito valentinaferrer / Instagram
Valentina Ferrer confirmó en Instagram su separación de J Balvin y puso fin a las especulaciones sobre la pareja - crédito valentinaferrer / Instagram

Antes de este anuncio, la modelo había sido consultada por medios internacionales sobre los rumores de infidelidad que involucraban a Pavola, pero guardó silencio, sin emitir señalamientos hacia terceros.

Hasta el momento, Ferrer no ha confirmado públicamente que una infidelidad haya sido la causa de la separación. Por su parte, J Balvin optó por no referirse al tema en sus cuentas oficiales, limitándose a publicaciones de caracter promocional de su gira o de sus asociaciones con marcas.

El vínculo entre el cantante y la modelo comenzó en 2017, en el rodaje del videoclip para el sencillo de Balvin Sigo extrañándote, aunque el romance se formalizó un año después en un concierto en Las Vegas, Estados Unidos. La llegada de Río marcó un momento clave: el cantante reconoció que el embarazo le generó temor y que se alejó de Ferrer en ese período, un hecho que después quiso resarcir con la canción Río, dedicada a ambos.

La pareja siempre descartó el matrimonio por decisión conjunta. La última imagen juntos databa del 21 de agosto, en un viaje familiar.

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