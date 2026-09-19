Colombia

Ministro de Justicia dio detalles sobre proyecto de ley de sometimiento a integrantes de grupos criminales: “No hay posibilidad de espacios para mesas de diálogo”

Iván Cancino señaló que la iniciativa representaba el fin de la política de Paz Total del gobierno Petro

El ministro de Justicia, Iván Cancino, instó al sector bancario a establecer canales prioritarios y permanentes para los requerimientos urgentes de la Fiscalía y la Policía Judicial en casos de extorsión - crédito @MinjusticiaCo/X
Ministro de Justicia dio detalles sobre proyecto de ley de sometimiento a integrantes de grupos criminales - crédito @MinjusticiaCo/X
Guardar

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un proyecto de ley de sometimiento para que jefes e integrantes de grupos criminales se entreguen bajo reglas más estrictas, sin mesas de diálogo ni reconocimiento de estatus político.

La iniciativa, que será presentada ante el Congreso de la República, busca reemplazar el enfoque de paz total por una política de Estado con vigencia superior a un período presidencial.

PUBLICIDAD

Tras un trabajo en el que participaron varias personas durante numerosas horas, el proyecto se encuentra en revisión de la Presidencia. Cancino dijo, en entrevista con Semana, que la norma pretende reforzar la Ley 418, vigente desde 1997 y utilizada por gobiernos sucesivos para definir políticas públicas frente a distintos conflictos.

La iniciativa, que será presentada ante el Congreso de la República, busca reemplazar el enfoque de paz total por una política de Estado con vigencia superior a un período presidencial. - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters
La iniciativa, que será presentada ante el Congreso de la República, busca reemplazar el enfoque de paz total por una política de Estado con vigencia superior a un período presidencial. - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters

La propuesta parte de una premisa: el sometimiento será a la Constitución y no una negociación con organizaciones ilegales. El Gobierno no abrirá espacios de conversación, ni permitirá concentraciones prolongadas sin compromisos frente a la ley.

“Es una ley de sometimiento a la Constitución. No hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición. No hay zonas para concentraciones de largo tiempo sin compromiso frente a la ley. Y, sobre todo, jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley”, expuso el titular de la cartera.

PUBLICIDAD

Sin mesas de diálogo ni estatus político para grupos ilegales

El ELN y las disidencias de las FARC se enfrentan en Amazonas
Cancino confirmó que no habrá mesas de diálogo ni estatus político para grupos ilegales - crédito Europa Press

La iniciativa no contempla que los grupos criminales o terroristas intervengan en el debate sobre las condiciones de la norma. Los interlocutores del Ejecutivo serán el Congreso de la República y las instituciones competentes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Iván Cancino sostuvo que las resoluciones, revocatorias y derogatorias firmadas por el presidente de la República constituyen una señal sobre el rumbo de la política de seguridad. “Esta no es una ley para un gobierno; vamos a tratar que sea una política de Estado y que no esté identificada solamente a cuatro años, sino para períodos más largos”, afirmó el ministro de Justicia.

El alto funcionario también definió el alcance político de la iniciativa al ser consultado sobre el futuro de la Paz total. “Sí”, respondió cuando le preguntaron si la ley de sometimiento representaba la sepultura de esa estrategia.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - Paz Total
Iván Cancino señaló que la iniciativa representaba el fin de la política de Paz Total del gobierno Petro- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las reducciones de condena dependerán de la posición que cada persona ocupe dentro de la estructura criminal. Quienes sean líderes o ejerzan mando no podrán obtener una rebaja superior al 30%, mientras que los miembros de otros rangos podrán aspirar a una disminución de hasta 50%.

Rebajas condicionadas a la verdad, la reparación y las víctimas

El beneficio no operará como una concesión automática del Gobierno nacional, porque la legislación ordinaria ya contempla rebajas para quienes aceptan cargos. El ministro Cancino señaló la diferencia en las condiciones del sometimiento, que serán más exigentes y quedarán subordinadas a las víctimas.

Actualmente, una persona puede acceder a la libertad condicional después de cumplir tres quintas partes de su condena. El proyecto propone elevar ese requisito a cuatro quintas partes, aunque prevé incentivos para quienes demuestren buen comportamiento durante la pena.

La reparación a las víctimas, la entrega de dinero, el esclarecimiento de los hechos, la liberación de secuestrados y la revelación de las rutas de desaparición podrán reducir las exigencias para algunos beneficios. Esas acciones permitirían que la persona sometida recibiera un tratamiento distinto al previsto en la justicia ordinaria.

En el mismo diálogo, indicó que se modificaría la equivalencia de trabajo o estudio: en lugar de tres días de actividad por un día de reducción, podría aplicarse una relación de dos días por cada día descontado.

La libertad condicional o la suspensión de la pena requerirá, además de los requisitos ordinarios, un concepto favorable de la víctima. Si la víctima se opone, no se concederá ninguno de esos beneficios.

Temas Relacionados

Ley de SometimientoMinistro de JusticiaGrupos armadosCrominalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”

El “Guajiro” no destacó en el “Gigante de Baviera” en la goleada ante Unión Berlín por la Bundesliga

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”

Papas criollas al ajillo: el acompañamiento colombiano perfecto

Pocos ingredientes, paso a paso sencillo y un aroma a ajo irresistibles para consentir a toda la familia

Papas criollas al ajillo: el acompañamiento colombiano perfecto

La Policía alertó sobre estafas en Amor y Amistad: “Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”

La institución advirtió que los fraudes se intensifican durante la celebración con supuestas tiendas y “regalos” en redes sociales que piden anticipos o información sensible y luego desaparecen con el dinero

La Policía alertó sobre estafas en Amor y Amistad: “Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”

Cuentas, inmuebles y locales comerciales: el patrimonio bajo la lupa del rector de la Universidad de La Guajira

Carlos Arturo Robles, titular del centro de educación superior, estaría presuntamente relacionado con grupos al margen de la ley que operan en la zona, motivo por el que el presidente pidió que se aceleren las pesquisas sobre sus movimientos

Cuentas, inmuebles y locales comerciales: el patrimonio bajo la lupa del rector de la Universidad de La Guajira

James Rodríguez envió mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras su retiro: “No me deben nada”

Atlético Nacional publicó la charla que tuvo con el volante, y en la cual también explicó lo que ha vivido en sus primeros días en el equipo más ganador de la Liga BetPlay

James Rodríguez envió mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras su retiro: “No me deben nada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Deportes

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”

James Rodríguez envió mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras su retiro: “No me deben nada”

Sebastián Montoya terminará su etapa en Fórmula 2 con Prema: cambiará de equipo para 2027

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó