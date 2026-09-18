Asociación de futbolistas criticó polémica decisión de la Federación Colombiana de Fútbol que afecta a los jugadores de la selección Colombia: “Incumple los acuerdos asumidos”

Acolfutpro se refirió a la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol de restringir la comunicación con los jugadores - crédito Freepik/FCF

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) quedó otra vez en el centro de una controversia luego de oponerse a que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se reúna con los jugadores citados a la Selección Colombia. Según la organización sindical, la decisión incumple el convenio colectivo firmado el 24 de marzo de 2025 en Barranquilla, Atlántico, y restringe los derechos de asociación y reunión de los deportistas.

El gremio de futbolistas afirmó que la entidad liderada por Ramón Jesurín recurre de manera reiterada a argumentos jurídicos para impedir el ingreso de sus representantes a la concentración del equipo nacional. En efecto, sostuvo que esta limitación busca evitar que los futbolistas reciban información actualizada sobre las condiciones laborales de sus colegas en el fútbol colombiano.

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El gremio de futbolistas afirmó que la entidad liderada por Ramón Jesurún recurre de manera reiterada a argumentos jurídicos para impedir el ingreso de sus representantes a la concentración del equipo nacional - crédito @acolfutpro/X

“Al negarle a Acolfutpro la posibilidad de reunirse con los futbolistas convocados a la @FCFSeleccionCol , la @FCF_Oficial incumple el convenio colectivo suscrito el 24 de marzo de 2025 en la ciudad de Barranquilla e impide que los representantes de nuestra organización sindical puedan actualizar a los futbolistas sobre la situación laboral de sus colegas que ejercen la profesión en el país”, escribió la asociación en su cuenta de X.

En su criterio, “la FCF vulnera el derecho fundamental de asociación y reunión de los futbolistas e incumple los acuerdos asumidos, escudándose en argucias legales para bloquear estos encuentros con los futbolistas de la selección”.

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Cuestionamientos al acuerdo colectivo

El convenio firmado en marzo de 2025 estableció mecanismos de diálogo para garantizar la representación gremial dentro del fútbol profesional. Para Acolfutpro, las decisiones adoptadas por la Federación contradicen esos compromisos, ya que restringen la comunicación entre los jugadores y el sindicato.

La organización señaló que estas restricciones impiden que los integrantes de la selección conozcan la situación laboral que atraviesa el gremio de futbolistas en Colombia.

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos por declarar “inelegible” a Yhormar Hurtado del América de Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acolfutpro rechazó que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) declarara inelegible a Yhormar Hurtado para jugar con América de Cali hasta el final de la temporada, señalando que la decisión vulnera sus derechos al trabajo y al debido proceso y desconoce las garantías constitucionales para los futbolistas profesionales.

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La Comisión Disciplinaria identificó su determinación como la Resolución 007 de 2026, que impide al defensor actuar con el club caleño durante el resto del campeonato. El conflicto surgió por la participación del jugador en Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali dentro de una misma temporada.

La organización de futbolistas calificó la sanción de “arbitraria” y sostuvo que las autoridades del fútbol colombiano vuelven a tratar a los jugadores “como si fueran esclavos”. Bajo sus consideraciones, la medida desconoce por completo las libertades y garantías laborales de su afiliado.

Acolfutpro anunció que acompañará a Hurtado en todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para buscar que se revoque la restricción. Su reclamo parte de que un deportista no puede quedar impedido de ejercer su profesión mediante una decisión que no asegure la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

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La sentencia constitucional invocada por el gremio

Post de Acolfutpro sobre la declaración de Inelegibilidad de Yhormar Hurtado por parte de la Dimayor - crédito Acolfutpro

El principal respaldo jurídico de Acolfutpro es la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional, que instó a la FCF y a la Dimayor a garantizar los derechos fundamentales cuando adopten medidas que involucren a jugadores.

El gremio reprodujo el mandato atribuido a ese fallo: “Cuando adopten decisiones que involucren a los jugadores, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales”. A su juicio, la Comisión Disciplinaria ignoró ese criterio constitucional al resolver la situación de Hurtado.

La controversia también alcanzó al Ministerio del Deporte. Acolfutpro cuestionó su “absoluta inacción e indiferencia” y afirmó que la cartera no ejerce adecuadamente sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre los reglamentos y las decisiones de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor.

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La falta de intervención estatal, según la organización, permite que persistan vulneraciones contra los futbolistas profesionales. El caso fue informado por Infobae, que detalló la posición de la asociación frente a la inhabilitación del defensor.