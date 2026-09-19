Colombia

Caso Álvaro Uribe: Papá de Juan Guillermo Monsalve negó ante la Fiscalía haber conocido al expresidente

En su testimonio, Óscar Monsalve Correa, que fue administrador de la Hacienda Guacharacas, sostuvo que por el predio pasaban integrantes del Ejército, la guerrilla y estructuras paramilitares, aunque dijo ninguno de esos grupos instaló campamentos

Álvaro Uribe - papá Juan Guillermo Monsalve - Óscar Monsalve Correa
Óscar Monsalve Correa, padre del exmiembro de las autodefensas Juan Guillermo Monsalve, dio su versión ante la Fiscalía sobre si conocía o no al expresidente Álvaro Uribe - crédito Montaje (Colprensa - suministrada a Infobae Colombia)
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Óscar Monsalve Correa, padre del exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Juan Guillermo Monsalve, declaró ante la Fiscalía General de la Nación que nunca conoció en persona al expresidente Álvaro Uribe Vélez y negó que la hacienda Guacharacas hubiera tenido vínculos con grupos paramilitares, como lo planteó el ente acusador en el caso contra el expresidente.

El testimonio, revelado por Semana, y que se dio el lunes 14 de septiembre, hace parte de la investigación por la presunta participación de Uribe Vélez en las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor Jesús María Valle, y que buscaría demostrar si el exmandatario (2002-2010) cometió los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

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Las masacres ocurrieron en 1996 y 1997, cuando el líder político era gobernador de Antioquia (1995-1997), mientras que Valle fue asesinado en febrero de 1998 –Uribe ya estaba fuera del cargo seccional–. Monsalve Correa trabajó en Guacharacas primero como jornalero y luego como administrador, durante los años en los que se produjeron los sucesos bajo investigación.

Masacre de La Granja
En el corregimiento La Granja de Ituango, al menos cinco campesinos fueron ejecutados en espacios públicos por presuntamente ser colaboradores de las Farc - crédito Colprensa

En su testimonio, el padre del testigo principal en otros procesos contra Uribe Vélez también relató un encuentro con el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, posterior a la declaración de su hijo. Según recordó, Cepeda le dijo: “Ustedes se metieron con un monstruo”, en alusión al exmandatario, y él respondió: “No señor, no me metí con él; me metió usted”.

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Monsalve Correa afirmó que el senador, que hoy hace parte del sector de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, le preguntó si sabía “cuánta coca sacaba Álvaro Uribe mensual de la ‘cocina’ que tenía en Guacharacas”. Su respuesta, según su declaración, fue contundente. “Yo, la única cocina que conocía allá fue la cocina donde la señora mía hacía la comida de nosotros”, dijo.

En Guacharacas no había campamentos, según testimonio del papá de Juan Guillermo Monsalve

En su relato ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, a cargo de Gloria Marcela Abadía Cubillos, el padre de Juan Guillermo Monsalve fue consultado sobre si había reconocido a Uribe durante sus dos períodos de trabajo en la finca, a lo que también respondió de manera negativa según el citado medio. “No, yo no lo conozco en persona. Nunca lo he visto”, indicó.

Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años por secuestro extorsivo, no será trasladado a Paloquemao para testificar en el juicio contra Álvaro Uribe - crédito Captura pantalla/Rama Judicial
A diferencia de Juan Guillermo Monsalve, que ha insistido en los presuntos vínculos de Álvaro Uribe Vélez con las AUC, su padre, Óscar Monsalve Correa se ha desmarcado de dichos señalamientos - crédito suministrada a Infobae Colombia

De esta forma, el testigo sostuvo que por Guacharacas transitaban integrantes del Ejército, de la guerrilla y de grupos paramilitares, en un período marcado por el conflicto armado. Sin embargo, negó que alguno de esos actores hubiera instalado campamentos en el predio, como lo dijo su hijo ante la justicia y, del mismo modo, Pablo Hernán Sierra, más conocido como alias Alberto Guerrero.

Sobre los militares, aseguró que “llegaban, por ejemplo, se sentaban a descansar y se iban” y, acto seguido, describió que la guerrilla “andaba como de noche por ahí, tipo seis, siete de la noche”, mientras que los paramilitares “pasaban y pedían fresco”. Pero en ninguno de los casos, de acuerdo con el testimonio revelado por Semana, se señaló que hubiera una especie de asentamiento.

El senador aseguró que Monsalve Correa ya ha cambiado sus versiones en varias oportunidades - crédito Colprensa/captura pantalla juicio Uribe
Óscar Monsalve Correa ha sido acusado por el senador Iván Cepeda de haber cambiado sus versiones en múltiples ocasiones - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

En el interrogatorio, el abogado Miguel Ángel del Río habría sido reiterativo sobre la posible permanencia de esos grupos en la hacienda, a lo que Monsalve Correa reiteró que sus visitas eran breves. “Ellos llegaban, se quedaban cualquier media hora y salían. Lo mismo la guerrilla, el Ejército, todos”, remarcó el testigo llamado por la Fiscalía en el proceso que cursa contra Uribe Vélez.

Con ello, la declaración del padre de Juan Guillermo Monsalve iría en contravia, además, de lo que sería la tesis expuesta por Cepeda y Del Río, que han señalado que Guacharacas funcionaba como un centro de entrenamiento paramilitar. Con sus afirmaciones ante la fiscal delegada, exadministrador rechazó la versión y sostuvo que no había presencia estable de esas estructuras.

Álvaro Uribe Vélez y Jesús María Valle - crédito Carolos Ortega/EFE y Colombia Informa
El expresidente Álvaro Uribe Vélez es investigado por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle - crédito Carlos Ortega/EFE - Colombia Informa

Por último, al ser consultado por la supuesta relación de los hermanos Uribe Vélez con organizaciones paramilitares, Monsalve Correa volvió a negar haber visto o conocido al expresidente. Y en lo que respecta a Santiago Uribe, hermano del expresidente y condenado a 28 años por homicidio agravado, afirmó que tampoco tenía vínculos con esos grupos criminales.

De hecho, el padre de Juan Guillermo Monsalve expresó que Cepeda buscaba que él también hiciera señalamientos contra el expresidente, tal y como los efectuó el testigo del proceso del cual fue absuelto el exmandatario, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. “Quería, mejor dicho, que yo me pusiera a hablar de él también”, indicó Monsalve Correa ante el ente acusador.

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