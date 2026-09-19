Colombia

Un puente destruido por la creciente dejó aisladas a 160 familias en Valdivia, Antioquia

El municipio solicitó apoyo departamental y nacional para reconstruir la conexión entre veredas, asistir a los afectados y garantizar el traslado de estudiantes

La creciente destruyó un puente y dejó aisladas a 160 familias en Valdivia. - Crédito: Bomberos de Valdivia
La creciente destruyó un puente y dejó aisladas a 160 familias en Valdivia. - Crédito Bomberos de Valdivia
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La creciente súbita de una quebrada en la zona rural de Valdivia, en el norte de Antioquia, destruyó un puente peatonal, afectó una vía terciaria y dejó incomunicadas con el casco urbano a cerca de 160 familias de varias veredas.

Ante la magnitud de los daños, la Alcaldía declaró la calamidad pública y solicitó apoyo de la Gobernación de Antioquia y del Gobierno nacional para atender la emergencia.

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El hecho ocurrió durante la mañana del 16 de septiembre, tras las lluvias que elevaron de forma repentina el caudal en el sector de la vereda El Pescado. La fuerza del agua destruyó la estructura peatonal que conectaba a los habitantes de Venecia, La Esperanza y Cuquín con otros sectores del municipio.

La pérdida del puente alteró la rutina de las familias que viven en esta zona rural. La infraestructura era un paso habitual para quienes debían desplazarse hacia el casco urbano, llevar alimentos, transportar productos agrícolas o acceder a servicios básicos. La creciente también afectó un tramo de vía terciaria, lo que redujo las alternativas de movilidad y profundizó el aislamiento de las comunidades.

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La creciente súbita destruyó un puente peatonal y dejó incomunicadas a cerca de 160 familias de la zona rural de Valdivia - crédito Google Maps
La creciente súbita destruyó un puente peatonal y dejó incomunicadas a cerca de 160 familias de la zona rural de Valdivia - crédito Google Maps

La emergencia alcanzó además a la vereda El Pescado, donde se registraron daños en viviendas y comercios. El reporte preliminar de las autoridades incluye una persona lesionada, una vivienda afectada y al menos cuatro establecimientos comerciales comprometidos por el desbordamiento. Los organismos de socorro continuaron con la evaluación en terreno para establecer si existen otros inmuebles, caminos o estructuras con afectaciones.

Durante la emergencia, un adulto mayor fue arrastrado por la corriente. El hombre logró salir del agua y fue trasladado al hospital municipal para su atención. Las autoridades no informaron mayores detalles sobre su estado de salud, aunque mantuvieron el seguimiento del caso dentro del balance de daños ocasionados por las lluvias.

El impacto también alcanzó a la comunidad educativa. Nueve niños de la institución educativa de la vereda Venecia no pudieron llegar a clases a causa de la destrucción del puente y de las afectaciones en la vía. La interrupción del paso obligó a buscar rutas alternativas para permitir el desplazamiento de los estudiantes.

La estructura conectaba a las veredas Venecia, La Esperanza y Cuquín con otros sectores del municipio - imagen ilustrativa - VisualesIA Infobae
La estructura conectaba a las veredas Venecia, La Esperanza y Cuquín con otros sectores del municipio - imagen ilustrativa - VisualesIA Infobae

En algunos casos, los menores deben atravesar el sector en caballos o mulas para llegar a su sede escolar. La situación elevó la preocupación de padres, docentes y habitantes de las veredas, debido a los riesgos que implica cruzar una zona afectada por una creciente y por el deterioro de los caminos rurales.

La Alcaldía de Valdivia, encabezada por el alcalde Carlos Molina, convocó al comité municipal de gestión del riesgo para analizar el alcance de la emergencia. Tras la revisión de los daños, las autoridades concluyeron que la capacidad operativa y financiera del municipio no alcanza para atender la reconstrucción del puente, recuperar el tramo de vía afectado y responder a las necesidades de las familias aisladas.

La declaratoria de calamidad pública permitirá gestionar recursos y coordinar acciones con entidades departamentales y nacionales. La administración municipal espera obtener apoyo para habilitar pasos temporales, garantizar la atención de las comunidades y avanzar en las obras necesarias para restablecer la conectividad de las veredas.

Las autoridades buscan asegurar el abastecimiento de las veredas y garantizar el regreso de los estudiantes a clases - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.
Las autoridades buscan asegurar el abastecimiento de las veredas y garantizar el regreso de los estudiantes a clases - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.

La prioridad inmediata estará puesta en asegurar el traslado de alimentos, facilitar la salida de productos agrícolas y ofrecer alternativas para que los estudiantes retomen sus actividades académicas. También se busca establecer mecanismos seguros para que los habitantes puedan movilizarse mientras se define la reparación de la infraestructura destruida.

Las comunidades de Venecia, La Esperanza, Cuquín y El Pescado permanecen bajo seguimiento de las autoridades locales y los organismos de socorro. El municipio continuará con el censo de daños y la evaluación de las zonas rurales, mientras espera la llegada de recursos para iniciar la recuperación de los pasos afectados por la creciente.

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