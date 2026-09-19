Conversaciones entre Eva Ferrer y Gustavo Petro comprometen a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer por presunta corrupción: esto se sabe

Conversaciones entre Eva Ferrer y Gustavo Petro comprometen a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer por presunta corrupción - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia

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Un informe pericial de informática forense reveló las conversaciones sobre presunta corrupción entre Eva Ferrer y el expresidente Gustavo Petro que mencionan a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, y que también exponen el deterioro de la relación de Ferrer con la ex primera dama Verónica Alcocer en el entorno de la Casa de Nariño.

Los mensajes revelados por Semana, intercambiados por Line –aplicación de mensajería– entre octubre de 2022 y agosto de 2026, muestran que Ferrer alertó a Petro sobre una presunta red alrededor de reuniones, contratos y cargos que, según ella, involucraba a Fernández Alcocer y a Escaf, que se desempeñó como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico. En particular, recogen sus denuncias de acoso laboral, aislamiento y maltrato en el círculo de Alcocer, así como las respuestas de Petro a esos señalamientos.

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Conforme a lo expuesto en el reporte, Ferrer hizo la primera alerta el 31 de mayo de 2023 ante una posible publicación periodística sobre presuntos hechos de corrupción. “Gustavo, ¿cómo estás? Siento comentarte esto en este momento, pero me dicen de muy buena fuente que medios están armando periodísticamente toda una trama de corrupción y de puesta de cargos por parte de los primos de Verónica y Agmeth”, escribió la estratega catalana.

Los mensajes recopilados en un informe pericial revelan información sobre una red alrededor de reuniones, contratos y cargos en la Casa de Nariño - crédito @agmethescaf/Instagram

En ese intercambio, Ferrer dijo que intentó comunicarse con Laura Sarabia, entonces jefa de despacho del expresidente, y que ofreció ayuda para superar lo que llamó un “tsunami”. El 14 de junio de 2023 volvió a escribirle a Petro para hablar de su “situación” con Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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Ferrer sostuvo que la comunicación con Alcocer se había roto y señaló de manera directa a Fernández Alcocer. “Mario está ahí jodiendo y yo intentando protegernos”, puntualizó.

En sus afirmaciones, dijo que sufría acoso laboral para apartarla de ese entorno y vinculó esa presión con Escaf y Fernández Alcocer. “Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario”, dijo Ferrer, y Petro respondió: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”.

Mario Fernández Alcocer fue salpicado en las conversaciones - crédito @MarioFerAlco

La exasesora de Verónica añadió otra acusación en ese mismo tramo de los chats recogidos por la revista: “Mario me quería meter en reuniones, contratos, etc. Por ejemplo, la compañía de gas de Barranquilla”, indicó.

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En medio de esos señalamientos, pidió un “despacho digno” porque la tenían castigada en un espacio cerrado del Dapre.

El quiebre con Verónica Alcocer dentro del entorno presidencial

Los mensajes también muestran el quiebre entre Ferrer y Verónica Alcocer, a quien la exconsejera describió como una figura cada vez más cerrada y dominante. En ese contexto, Petro resumió su reacción con una frase breve: “Ajá. El poder envenena”.

La experta en marketing afirmó que aún le tenía afecto, pero que ya no le gustaba la manera en que actuaba. “Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana; nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice”, escribió.

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Ferrer también aseguró que Alcocer ordenó a personas de su círculo apartarse de ella. Mencionó en particular al fotógrafo Mauricio Vélez, a quien describió como su mejor amigo, compañero y apoyo, y sostuvo que esa situación la dejó aislada dentro del equipo.

Al día siguiente, le comunicó a Petro que había dimitido ante Alcocer de su cargo como consejera presidencial. Después salió de manera efectiva de la Consejería y, en un escrito al presidente, atribuyó a Manel Grau, empresario de origen catalán, presuntas intimidaciones y amenazas contra su reputación para forzar su salida.

Nuevas menciones, reclamos económicos y ruptura final

La ex primera dama Verónica Alcocer tuvo una turbulenta relación con Eva Ferrer - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

El 28 de mayo de 2024, Eva Ferrer volvió a mencionar a Escaf y a Fernández Alcocer cuando dijo que la responsabilizaron por el ingreso de Euclides Torres a la Casa de Nariño. “Tener al primo y a Agmeth molestando, implicándome en la filtración del video, remató el maltrato”, escribió.

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En ese mismo mensaje sostuvo que parte del hostigamiento se reflejó en el impago de honorarios que, según ella, le debían desde la campaña y por su trabajo en la posesión. “No me voy a dejar inculpar por terceros que sí tuvieron intereses personales”, añadió.

La catalana también pidió ayuda a Petro para impulsar el libro Colombia, más allá de la memoria, con imágenes del fotógrafo Mauricio Vélez. En febrero de ese año le dijo que no había conseguido recursos para imprimirlo y sugirió que el rechazo de Ecopetrol y el Banco Agrario podía obedecer a la influencia del entorno de Alcocer.

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Más adelante reclamó la intervención de Petro para cobrar cerca de $640.000.000 que, según ella, le debían Alcocer y Grau desde la campaña de 2022. En octubre de 2025 recordó cuatro mensualidades de trabajo y otros gastos, y después acudió a una conciliación en la que apareció Xavier Vendrell, empresario español, como mediador de Grau.