Colombia

Exsenador Carlos Trujillo fue salpicado por testigo estrella en el proceso contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero: habría hecho ofrecimiento para que guardara silencio

El testimonio de Misael Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, también mencionó una reunión con su hija, a la que habrían ofrecido abogados sin costo para la defensa de este personaje, en un caso en el que todavía no se conocen investigaciones contra el excongresista

Carlos Andrés Trujillo - Misael Cadavid
El exsenador Carlos Andrés Trujillo fue mencionado en el testimonio de Misael Cadavid ante la Fiscalía, que fue revelado durante la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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Un testimonio incorporado por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia contra Miguel Quintero Calle por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) menciona al exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo, considerado en su momento como uno de los ‘godos petristas’ y que ha sido cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

En efecto, Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, afirmó que el entonces personero del municipio lo visitó en prisión con un supuesto mensaje del dirigente y ofertas de respaldo jurídico. Una afirmación que no pasó desapercibida en la audiencia de imputación la que finalmente se conocieron detalles, pese a la petición de reserva.

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Cadavid fue capturado junto con María Yaneth Rúa y Elkin de Jesús González como parte de una investigación por seis contratos suscritos entre el Amva y esa institución en los años 2020 y 2021, que ascenderían a $17.600 millones. La Fiscalía sostuvo que el presunto esquema habría causado un detrimento de $3.000 millones, que habrían terminado en fines personales.

La investigación judicial revela millonarios contratos y bienes de Cadavid Jaramillo vinculados a la administración de Daniel Quintero y a convenios del Amva - crédito Google Mpas y Misael Cadavid/Facebook
La investigación judicial reveló millonarios contratos y bienes de Misael Cadavid Jaramillo vinculados a la administración de Daniel Quintero y a convenios del Amva - crédito Google Mpas y Misael Cadavid/Facebook

El exrepresentante legal del cuerpo bomberil, cabe destacar, obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, y que le permitió salir de la cárcel El Pedregal de Medellín, a cambio de colaborar con el ente acusador. Por ello se convirtió en el testigo estrella del caso, y su testimonio forma parte de la evidencia expuesta contra todos los implicados.

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Es válido precisar que Cadavid permaneció varios meses recluido en este centro penitenario y Sus primeros acercamientos con la Fiscalía ocurrieron cuando el proceso estaba a cargo del fiscal Rodolfo Sánchez. La investigación quedó después en manos de la fiscal Magda Sofía Ramírez, que recibió las declaraciones relacionadas con el presunto entramado contractual.

¿Qué fue lo que dijo Misael Cadavid de Carlos Trujillo?

En un interrogatorio del 13 de marzo de 2025, que se dio a conocer en la audiencia de imputación contra Miguel Quintero Calle, Cadavid aseguró que, tras su captura, recibió en prisión la visita de Jhon Fredy Ortiz Tabares, que todavía ejerce como personero de Itagüí. Según su versión, Ortiz le transmitió un mensaje atribuido al excongresista.

El exsenador Carlos Trujillo fue uno de los excongresistas conservadores que respaldó las iniciativas del expresidente Gustavo Petro - crédito Senado
El exsenador Carlos Trujillo fue uno de los excongresistas conservadores que respaldó las iniciativas del expresidente Gustavo Petro - crédito Senado

Básicamente, fue a llevarme una razón de parte del ‘jefe’, es decir, el señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados”, indicó Cadavid ante el ente acusador, en una versión en la que agregó que la propuesta habría incluido la posibilidad de gestionar su traslado a una cárcel de Santo Domingo, en Antioquia.

“Inclusive, me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo”, declaró Cadavid. Sin embargo, aclaró que la eventual reubicación no se concretó y sostuvo que, en lugar de ello, su hija fue citada a una reunión en el despacho del alcalde de Itagüí, en noviembre de 2025.

Hija de Misael Cadavid habría recibido ofertas de defensa sin costo

De acuerdo con el relato entregado por el excomandante de bomberos, en la reunión con su hija habrían estado Diego Torres y Mauricio Sánchez, identificado como secretario de Gobierno municipal. Así pues, el implicado afirmó que a la joven le retiraron el teléfono celular antes de que le presentaran opciones de abogados; un hecho que le pareció irregular.

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
El expediente contra Miguel Quintero Calle incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por de $17.600 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

“Le quitaron el celular a ella y el alcalde de Itagüí le dice que me iban a poner a disposición los abogados de Trujillo”, señaló el testigo en su declaración. En esa conversación, según precisó, le habrían ofrecido los servicios de los abogados Óscar Santamaría, Hilda Astrid y Santiago Trespalacios; este último defensor de Miguel Quintero, al parecer “sin costo”.

Al respecto, Cadavid sostuvo que su hija rechazó el ofrecimiento porque temía que esa defensa condicionara su estrategia judicial. “Mi hija me recomendó no aceptar esas ayudas porque me decía que no era buena idea estar asociado con esas personas y que me iban a estar manejando, e iban a querer direccionar el proceso penal”, indicó Cadavid en su versión.

También afirmó que, después de que ella expresó resistencia frente a la propuesta, empezó a recibir citaciones en oficinas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. De esta manera, el testigo estrella del expediente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá salpicó con su testimonio al excongresista que, al parecer, buscaba que guardara silencio sobre Miguel Quintero Calle.

Misael Cadavid - Ana María Balbin
Misael Cadavid recientemente fue noticia por las denuncias de presunto maltrato hechas por su expareja, Ana María Balbin - crédito suministradas a Infobae Colombia

Fiscalía aún no ha anunciado una investigación contra el exsenador Trujillo

Lo dicho por Cadavid abrió una serie de interrogantes sobre la presunta participación de Trujillo en este entramado. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha informado que exista una indagación formal contra el excongresista conservador, el personero de Itagüí Ortiz Tabares, el alcalde del municipio antioqueño o los demás nombres mencionados por este personaje.

En lo que respecta al caso, la imputación a Miguel Quintero Calle tiene como eje central una presunta red que habría direccionado contratos para los bomberos de Itagüí. La Fiscalía presentó chats, fotografías y declaraciones de testigos para sustentar su petición de una medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde de Medellín en la red de corrupción.

Por su parte, Trujillo, que mantuvo buenas relaciones con los Quintero Calle durante la alcaldía de Daniel, entre 2020 y octubre de 2023, ya había sido relacionado en otro megacaso de corrupción: el de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), aunque en julio de 2026 la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación en su contra.

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