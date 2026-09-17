Colombia sumó tres oros sobre ruedas y se mantuvo tercera en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Colombia tuvo actividad en BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia cerró la tercera jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 50 medallas y conservó el tercer lugar del medallero general, luego de obtener 11 oros, siete platas y cuatro bronces el martes 15 de septiembre.

La delegación nacional acumuló 21 preseas doradas, 16 de plata y 13 de bronce. Brasil lideró la clasificación con 75 medallas, repartidas en 28 oros, 28 platas y 19 bronces. Argentina ocupó el segundo puesto con 64 preseas, de las cuales 22 fueron de oro, 16 de plata y 26 de bronce.

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Entre los resultados de la jornada estuvieron los títulos de Luis Rincón en BMX Freestyle Park, Gabriela Rueda en los 5.000 metros por puntos de patinaje de velocidad, y Santiago Vásquez en los 500 m + D. La nadadora Jasmín Pistelli aportó un bronce en los 200 metros espalda.

Barajas también ganó el oro en barra fija en la misma jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 14.450 puntos - crédito @olimpicocol/Instagram

Luis Rincón ganó el BMX Freestyle Park con 96 puntos

Luis Rincón obtuvo la medalla de oro en BMX Freestyle Park masculino tras recibir una calificación de 96,00 puntos en la final disputada en Rafaela. El brasileño Gustavo Batista logró la plata con 94,67 puntos, mientras que el argentino Manuel Turone completó el podio con 91,33 unidades.

La competencia femenina también dejó una presea para Colombia. Lizsurley Villegas terminó tercera con 73,67 puntos. La brasileña Eduarda Bordignon ganó la prueba con 78,00 y la chilena Macarena Pérez fue segunda con 75,00.

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En Rafaela, la delegación colombiana sumó además una medalla de plata con Walter Vargas en la contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta. El colombiano registró 55:27.48.

Rafaela le dio a Colombia su primer oro con Luis Rincón en BMX Freestyle Park masculino y también medallas con Lizsurley Villegas y Walter Vargas - crédito Comité Olímpico Colombiano

El patinaje de velocidad aportó tres títulos colombianos

Gabriela Rueda se impuso en los 5.000 metros por puntos femeninos con 26 unidades. La colombiana Yisel Camila Giraldo obtuvo la plata con 20 puntos y la ecuatoriana Gabriela Vargas fue tercera con nueve.

Santiago Vásquez ganó los 500 m + D masculinos con un tiempo de 44.743. Los venezolanos Roberto García y José Rojas ocuparon el segundo y el tercer puesto, con registros de 44.900 y 44.991, respectivamente.

Colombia también celebró el oro de Sara Muñoz en los 500 m + D femeninos. La patinadora marcó 46.583, seguida por su compatriota Kollin Castro, que obtuvo la plata con 46.651. El patinaje artístico entregó otro título para Colombia. Brayan Carreño ganó la prueba de danza masculina con 161,45 puntos, mientras que Jeshua Folleco obtuvo el bronce con 143,19.

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Jasmín Pistelli fue tercera en los 200 metros espalda

La natación de carreras aportó una medalla de bronce con Jasmín Pistelli, tercera en los 200 metros espalda femeninos con un registro de 2:12.88.

La argentina Malena Santillán ganó la competencia con 2:10.99, seguida por su compatriota Cecilia Dieleke, que marcó 2:11.09.

El tiempo de Pistelli quedó a ocho centésimas de su récord nacional en la distancia, de 2:12.80, establecido el 8 de julio de 2026.

El patinaje le entregó tres oros a Colombia con Gabriela Rueda, Sara Muñoz y Santiago Vásquez, además del título de Brayan Carreño en danza masculina - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia sumó medallas en pesas, clavados, gimnasia y esgrima

Luis Javier Mosquera obtuvo el oro en los 70 kilogramos masculinos de levantamiento de pesas, con un total de 323 kg. Karen Mosquera ganó la categoría de 61 kg femeninos tras levantar 230 kg, mientras que Antonina Moya consiguió el bronce en los 57 kg femeninos con 195 kg.

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En clavados, Daniela Zapata ganó el trampolín de tres metros femenino con 300,35 puntos y Viviana Uribe fue segunda con 277,65. Sebastián Morales obtuvo el oro en el trampolín de un metro masculino, con 407,10 puntos, y Luis Felipe Uribe consiguió la plata con 370,90.

La gimnasia artística entregó dos títulos para Colombia. Thomas Mejía se impuso en suelo con 13,425 puntos y Ángel Barajas ganó en caballo con arzones con 13,850. Barajas también obtuvo una plata en anillas, mientras que Mejía fue segundo en caballo con arzones.

Hernando Roa completó la cosecha con un bronce en espada individual masculina de esgrima, compartiendo el triunfo del tercer lugar con el venezolano Jesús Limardo. El venezolano Gabriel Lugo obtuvo el oro y el brasileño Nicolas Deguchi se quedó con la plata.

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En voleibol playa masculino, la dupla colombiana integrada por Yeferson De La Hoz y Juan Noriega perdió ante Venezuela por 2-0, con parciales de 25-23 y 21-8. El resultado dejó a los colombianos fuera de la pelea por las medallas.