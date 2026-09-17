Sebastián Viera tiene claro cómo sacar a Junior de Barranquilla del último lugar: “Tenemos que ganar nueve partidos”

Sebastián Viera quiere empezar a ganar con el Junior de Barranquilla, que es último de la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Guardar

Junior de Barranquilla y su entrenador, Sebastián Viera, necesitan nueve triunfos en los 12 partidos restantes para aspirar a la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II, después de que el bicampeón se ubique último con tres puntos y sin margen para nuevas derrotas.

La fragilidad en la pelota quieta aparece como una de las urgencias del equipo rojiblanco. Viera considera que la corrección dependerá tanto de los entrenamientos como de la atención de los futbolistas durante cada jugada.

PUBLICIDAD

“El tema de la pelota quieta es más de concentración. Podemos entrenar toda la semana que si te desconcentras vas a perder. En una milésima de segundo el rival te convierte. Hay que estar metidos en cada jugada. Eso sumado al trabajo de la semana va a hacernos más seguros en ese tipo de acciones”, aseguró el técnico uruguayo.

Sebastián Viera llegó a Junior en medio de la crisis de resultados en el segundo semestre de 2026 - crédito Junior FC

La derrota ante Alianza FC en Valledupar profundizó un comienzo adverso y dejó al equipo en el fondo de la clasificación. El próximo compromiso será el domingo 20 de septiembre de 2026 frente a Fortaleza, un partido que Viera considera el punto de partida para modificar la situación.

PUBLICIDAD

“Nadie habla de que estamos últimos, sino que tenemos que empezar ganar. No sentimos que tenemos un equipo para ir últimos, sino un equipo para clasificar y pelear por el título. Estamos trabajando para eso, para salir de esta situación que no es normal en este equipo”, afirmó.

Viera añadió que “tenemos que ganar nueve partidos, quedan 12. Pero el objetivo inmediato es poder, por fin, ganar el primero. Esa es la motivación. No hay que ver ni siquiera la tabla. Estamos en una situación incómoda, muy fea y hay que salir rápido de ella”.

La respuesta del plantel y las pruebas defensivas

La confianza del cuerpo técnico se apoya en la intensidad de las prácticas y en la disposición de los jugadores para competir por un lugar y “han demostrado ya que son muy buenos, y que todos han respondido al trabajo. Las prácticas han sido intensas y todos quieren estar, eso es lo que a mí me muestra que podemos salir de esta situación”.

PUBLICIDAD

El plantel retomó los entrenamientos el lunes 14 de septiembre luego de procesar la caída del sábado. Viera sostuvo que el grupo dejó atrás ese resultado y trabaja con la intención de imponerse ante Fortaleza.

“El sábado fue el partido, terminamos golpeados. Se habló, el domingo hicimos el duelo y el lunes vinimos con todo a entrenar. Atrás quedó la derrota y la mentalidad ahora es ganar. Nadie tiene la cabeza entre las piernas, todos tienen la cabeza arriba y con ganas de voltear esta situación”, manifestó.

Sebastián Viera empezará a ajustar la plantilla de Junior para encontrar un equilibrio en la defensa - crédito Junior FC

Entre las alternativas que ensaya está la utilización de Jermein Peña como lateral, pese a que su posición habitual es la de defensor central. La prueba busca ampliar las opciones en una zona en la que Junior realizó distintos ajustes.

PUBLICIDAD

“Estoy buscando soluciones. Él ya sabe jugar de central, pero quiero darle herramientas para que pueda hacerlo también de lateral por si lo necesitamos ahí. Estoy probando todo. Quiero que todos sepan qué hacer en todas las posiciones. En cuanto más conocimiento tengan más fuertes seremos”, explicó.

Viera también respaldó a los atacantes, cuya producción deberá aumentar para que el equipo revierta su campaña. “Yo confío plenamente en los atacantes que tengo y confío en que van a hacer un gran partido el domingo”, señaló.

Junior de Barranquilla es último de la Liga BetPlay con solo tres puntos en siete partidos disputados - crédito Colprensa

Muriel, con un plazo de 10 días

La recuperación de Luis Muriel, lesionado muscularmente ante Jaguares, demandaría cerca de 10 días, según el entrenador. Su ausencia mantiene una baja en el frente ofensivo mientras el equipo busca su primera victoria.

PUBLICIDAD

Durante el entrenamiento del miércoles, Viera mantuvo una conversación prolongada con Yimmi Chará. El técnico aclaró que ese intercambio no define una eventual titularidad del atacante.

“Me acerco a todas, trato de hablar con la mayor cantidad de jugadores, para mí eso es importantísimo, saber cómo se sienten, conocerlos más fuera de la cancha. Hoy me vieron hablar con Yimmi, un jugador con mucha experiencia que ve muy bien el fútbol y que aporta con cada comentario que hace. Pero también lo hago con todos”, concluyó.