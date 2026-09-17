Desde Yeison Jiménez hasta una misión médica en el Chocó: estos son los más de 10 accidentes aéreos que se han registrado en Colombia durante el 2026

Imagen de referencia - La sucesión de accidentes volvió a poner el foco sobre la seguridad operacional de la aviación colombiana - crédito @PasoVillavo / X

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En lo que va corrido del año 2026, se han registrado once accidentes aéreos en Colombia, según reportes de la Aeronáutica Civil.

El más reciente se presentó en el mes de septiembre, cuando una avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985 perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, desapareció el domingo 13 de ese mes mientras viajaba de Condoto (Chocó) a Guaymaral (Bogotá) con cinco personas a bordo, y sus restos fueron ubicados en el cerro Tatama, zona montañosa entre Chocó y Risaralda.

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La tragedia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, quien notificó que los ocupantes de la aeronave pertenecían a una misión médica de la fuerza pública.

La Aeronáutica Civil de Colombia activó el protocolo de Búsqueda y Salvamento el domingo 13 de septiembre de 2026, cuando perdió contacto con el vuelo que había partido de Condoto. La última comunicación con la tripulación se registró a las 9:23 hora local.

Un helicóptero que despegó el lunes 14 de septiembre desde la base aérea de Rionegro logró ubicar la aeronave. Las condiciones del terreno, la posición del avión y la meteorología habían impedido hasta entonces confirmar desde el aire la situación de los ocupantes.

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Por el momento, los cuerpos de las víctimas aún no han sido rescatados debido a que es una zona de difícil acceso. Entre tanto, la autoridad aérea continúa realizando la investigación correspondiente que determinará la causa del siniestro.

Accidentes aéreos en 2026

El año había comenzado con el accidente de una avioneta Piper Navajo en inmediaciones de Paipa, Boyacá, el 10 de enero. La aeronave cayó poco después de despegar y murieron seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez.

El artista viajaba hacia Antioquia para cumplir compromisos vinculados con sus presentaciones. También fallecieron cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

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La avioneta presentó una falla técnica tras el despegue. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició el análisis de los restos y del historial de mantenimiento para establecer las causas del siniestro.

El 28 de enero, un Beechcraft 1900 operado por Searca para Satena se estrelló mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander. El avión cayó en una zona montañosa del municipio de La Playa de Belén y murieron las 15 personas que viajaban a bordo.

Entre las víctimas estaban el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y el candidato Carlos Alcedo Salazar. Los primeros análisis de la investigación apuntaron a una pérdida de autonomía de vuelo antes del impacto, mientras que la caja negra fue localizada para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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En marzo de 2026, se registró el siniestro de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, poco después de despegar en Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba tropas y llevaba más de 120 personas entre militares y tripulantes. El accidente dejó 69 muertos y 57 heridos.

Otro accidente que conmovió al país ocurrió en junio, con la muerte de cuatro personas que iban en una avioneta Cessna206 que despegaba desde el aeropuerto La Vanguardia de Villavicencio, y que se dirigía hasta cubría la ruta hacia La Macarena, en el departamento del Meta.

Según el reporte oficial, la aeronave de matrícula HK 2521 se estrelló a las 9:37 a. m. en la vereda El Cairo, un sector rural cercano a la capital del Meta, y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes confirmó que no hubo sobrevivientes.

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Entre las víctimas estaban el piloto Germán Galindo y los pasajeros César López, Marcelo Ortiz y Diana Gama. Las autoridades no habían establecido la causa del accidente.

La sucesión de accidentes volvió a poner el foco sobre la seguridad operacional de la aviación colombiana. La Aeronáutica Civil documenta una frecuencia estable de incidentes en los últimos 20 años, mientras la Organización de Aviación Civil Internacional ha pedido reforzar los enfoques preventivos.