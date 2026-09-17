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Video | Así fue la asistencia de Kevin Castaño para la victoria ‘agónica’ de Atlético Mineiro ante Santos en Copa Sudamericana 2026

El volante colombiano acumula ocho partidos jugados desde su llegada al equipo brasileño

Asistencia de Kevin Castaño para el 4-2 de Atlético Mineiro ante Santos, alargando el partido a penales al 90’ 1. En la tanda clasificó a semifinales de Sudamericana el equipo de los colombianos (Mateo Cassierra) - crédito ESPN Vivo
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Atlético Mineiro venció 4 a 2 a Santos, igualó 4 a 4 la serie y se impuso 3 a 1 en los penales, con una asistencia del colombiano Kevin Castaño para el tanto de Tomás Cuello en el tiempo añadido. El equipo de Belo Horizonte revirtió el 2 a 0 que había sufrido el 9 de septiembre en Vila Belmiro y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro de vuelta se jugó el miércoles 16 de septiembre en la Arena MRV, ante 40.013 espectadores. Castaño fue titular en el mediocampo y participó de la acción que mantuvo con vida al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, cuando Santos tenía la clasificación en sus manos.

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La eliminatoria cambió desde el inicio. Bernard marcó a los 18 segundos tras un error defensivo de Santos, y Reinier amplió la ventaja local a los 20 minutos, luego de un centro de Fred. Con ese resultado, Atlético Mineiro había equilibrado la llave, que llegó a Belo Horizonte con una ventaja de dos goles para el equipo paulista.

Así fue la particular celebración de los jugadores de Atlético Mineiro después de su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Tiago Trindade/Reuters
Así fue la particular celebración de los jugadores de Atlético Mineiro después de su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Tiago Trindade/Reuters

Santos recuperó la ventaja dos veces durante el partido

Santos respondió a los 29 minutos con un autogol de Lyanco, tras un tiro libre ejecutado por Benjamín Rollheiser. La jugada redujo la diferencia y devolvió la ventaja global al equipo visitante. Antes del descanso, Reinier anotó su segundo gol de la noche a los 41 minutos y estableció el 3 a 1.

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El segundo tiempo modificó el desarrollo. Reinier dejó el campo por molestias musculares y Santos ganó terreno. Gabriel Barbosa exigió una intervención de Gabriel Delfim al comienzo de la etapa, mientras que Gabriel Bontempo y Lucas Veríssimo también generaron ocasiones para el conjunto visitante.

A los 72 minutos, Gabriel Barbosa convirtió el 3 a 2. El delantero recibió un pase en profundidad, controló el balón y definió con la parte externa del pie ante la salida de Delfim. Ese gol dejó a Santos arriba por 4 a 3 en el resultado acumulado, a pocos minutos del final.

Tomás Cuello anotó el 4 a 2 en el minuto 90+2, tras un centro enviado por Castaño desde la derecha. El argentino ganó la posición dentro del área y conectó de cabeza para empatar la serie 4 a 4. La asistencia fue la primera participación directa del colombiano en un gol desde su llegada al club brasileño en julio.

Los hinchas de Atlético Mineiro celebraron la victoria ante Santos de Brasil - crédito Tiago Trindade/Reuters
Los hinchas de Atlético Mineiro celebraron la victoria ante Santos de Brasil - crédito Tiago Trindade/Reuters

La asistencia de Castaño forzó una definición por penales

El volante colombiano completó el partido y registró 52 pases, 44 de ellos correctos, según las estadísticas de ESPN. Su precisión fue del 84,6%. Además de la asistencia a Cuello, intervino en la circulación de Atlético Mineiro durante una noche en la que el equipo necesitó marcar cuatro goles para igualar la eliminatoria.

Castaño había llegado a Brasil a préstamo procedente de River Plate, con una cláusula de compra obligatoria de 5 millones de dólares por el 50% de sus derechos. El 1 de septiembre jugó los 90 minutos en la victoria 2 a 1 sobre Cruzeiro, por los cuartos de final de la Copa de Brasil, partido en el que completó 63 pases con 87% de precisión y registró siete acciones defensivas correctas.

En la temporada, el mediocampista suma partidos con Atlético Mineiro en el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Antes de este cruce ante Santos, había participado en los encuentros frente a Vitória, Internacional, Gremio, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense y el partido de ida de los cuartos de final continentales ante el Peixe.

"Gabigol" anotó el gol para Santos de Brasil ante Atlético Mineiiro por Copa Sudamericana 2026 - crédito Tiago Trindade/Reuters
"Gabigol" anotó el gol para Santos de Brasil ante Atlético Mineiiro por Copa Sudamericana 2026 - crédito Tiago Trindade/Reuters

Gabriel Delfim atajó tres penales y definió la clasificación

La tanda favoreció 3 a 1 a Atlético Mineiro. Gabriel Delfim detuvo los remates de Gabriel Barbosa, João Schmidt y Arthur, mientras que Gustavo Scarpa, Igor Gomes y Thiago Borbas convirtieron para el equipo local. Gabriel Brazão evitó el gol de Fred, pero Santos solo anotó a través de Bontempo.

Atlético Mineiro espera en semifinales al ganador de la serie entre Cienciano de Perú y Montevideo City Torque de Uruguay. La otra llave semifinal enfrentará a Boca Juniors y Vasco da Gama. La final de la Copa Sudamericana está prevista para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El próximo partido de Castaño con Atlético Mineiro será el sábado 19 de septiembre, cuando el club reciba a Chapecoense en la Arena MRV por la fecha 28 del Brasileirao.

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