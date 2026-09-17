Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Internacional de Bogotá perdió la oportunidad de ingresar al grupo de los ocho mejores del campeonato - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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James Rodríguez jugó sus primeros minutos como jugador de Atlético Nacional contra Internacional de Bogotá en la victoria 3-2 en el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay. El volante disputó más de 30 minutos y fue importante en dos goles tras recuperar el balón para el 2-1 a favor y luego asistiendo a Juan Manuel Zapata para el 3-2 que sentenció la victoria.

Como es costumbre en el fútbol profesional colombiano, la polémica se dio tras una decisión arbitral cuando el partido estaba a favor del Verdolaga 2-1 y los locales anotaron el tanto del empate. El reloj marcaba el minuto 63 cuando Yeicar Perlaza perdió el balón en salida. El que recuperó la pelota fue Larry Vásquez, que asistió a Fabricio Sanguinetti, que mandó el balón al fondo de la red luego de que Franco Armani hiciera que el balón rebotara en sus piernas.

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Cuando el uruguayo se disponía a celebrar, el asistente de línea, David Fuentes, levantó la banderola sancionando el fuera de juego. Allí inició la polémica a raíz de la revisión de la jugada por parte del VAR, Nicolás Gallo. El catalogado como el mejor videoasistente del país citó al monitor a Carlos Bentacur para revisar la decisión, por lo que era un fuera de juego interpretativo que debía ser decidido por el central.

Fabricio Sanguinetti fue el autor del gol anulado a Internacional de Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En la revisión se percibe el toque de Xavi Ríos en un intento por quitarle la pelota al jugador de Internacional de Bogotá. Lo que reclamaba el banco del equipo local es que el balón provenía de un rival, por lo que no hay fuera de juego y por ende el gol debía ser convalidado. Sin embargo, la decisión final de Carlos Betancur, asesorado por el asistente, es que no hubo intención de jugar el balón por parte del defensor de Atlético Nacional, por lo que se tomaba el pase a partir del último toque de Larry Vásquez, dejando a Sanguinetti en fuera de juego.

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La regla 12 de la IFAB, organización que decreta las reglas del juego para el fútbol, dice que la jugada no será invalidada si el rival juega el balón voluntariamente y determina unas condiciones para que los árbitros determinen la voluntariedad en la acción.

Carlos Betancur fue el árbitro designado para el partido entre Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá - crédito Colprensa

“Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente* el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una «salvada» por parte de un adversario.

*Jugar «voluntariamente» el balón (excluida la mano voluntaria) implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y:

pasar a un compañero;

recuperar la posesión, o

despejar, ya sea con el pie o de cabeza.

El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la «voluntariedad» de la acción.

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Los siguientes criterios se deben emplear, como corresponda, como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar el balón y, por consiguiente, la acción es «voluntaria»:

el balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente;

el balón no se mueve a gran velocidad;

se puede prever la trayectoria del balón;

el jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos, es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimiento instintivo con el que consigue un ligero contacto o control;

es más fácil jugar un balón que está sobre el terreno de juego que cuando está en el aire.

Una «salvada» es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las mano".