Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”

La euforia por la eliminación del equipo de Belo Horizonte al histórico Santos se trasladó al folclor popular del fútbol brasileño en un duelo de mascotas-crédito @SC_ESPN/X

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El 16 de septiembre de 2026, Atlético Mineiro venció al Santos en el estadio MRV Arena de Belo Horizonte por 4-2, y clasificó vía desde el punto penal a las semifinales de la Copa Sudamericana.

De esta forma, “La Gran Conquista” (apodo por el cual es conocida el segundo torneo de clubes más importante del continente) tendrá otro representante colombiano, sumando a los futbolistas del Vasco da Gama Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Cuesta.

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Pero tras la clasificación del “Galo” (gallo en portugués, y apodo popular del Atlético Mineiro por el nombre de la mascota del club de Belo Horizonte), las burlas del equipo de Belo Horizonte, no pasaron desapercibidas.

Desde las burlas imitando la popular celebración de Neymar, hasta usar al “Peixe” (mascota del Santos, y que su significado al español traduce el pez, y que es el símbolo principal del equipo del estado de São Paulo), fueron virales en las redes sociales por los hinchas del Mineiro.

El exvolante de River Plate fue clave en una asistencia para el "Galo" en la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana-crédito @Atletico/X-@kevincasta5/Instagram-Tiago Trindade/REUTERS

En primer lugar, después de finalizado el juego, la transmisión de TV grabó al “Galo” en un carrito de emergencias médicas siendo manejado por la mascota en la cancha del MRV Arena (estadio del Atlético Mineiro en Belo Horizonte), arrastrando un muñeco inflable de un tiburón, que representa al símbolo del Santos.

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El volante celebró la clasificación del equipo de Eduardo Domínguez a las semifinales, esperando por Cienciano del Perú o Montevideo City Torque de Uruguay-crédito @kevincasta5/Instagram/

Luego, el volante colombiano Kevin Castaño publicó en su cuenta de Instagram una foto de la celebración del cuadro brasileño en el vestuario, y colocó una de las expresiones populares en portugués del astro Neymar que traduce al español “estamos juntos”:

“Tamo junto”, dijo.

La metáfora de la película "Buscando a Nemo" fue utilizada por el cuadro de Belo Horizonte para burlarse de Neymar, figura del fútbol brasileño-crédito @Atletico/X

Otra de las publicaciones que se viralizó en las redes sociales fue la que realizó Atlético Mineiro haciendo una analogía con la famosa película de Disney “Buscando a Nemo”, en la cual el protagonista, el pez Dory es Neymar, y Bruce, villano, es la mascota del equipo.