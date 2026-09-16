Deportes

Cuánto dinero se llevó Santa Fe de la Copa Sudamericana 2026: millonario premio para el León

Los cardenales quedaron eliminados a manos de Vasco da Gama en cuartos de final, pero llenaron sus bolsillos gracias a las bonificaciones que arrancaron en la Libertadores

Santa Fe se despidió de la Copa Sudamericana como el equipo colombiano con mejor campaña internacional en 2026 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Santa Fe se despidió de la Copa Sudamericana como el equipo colombiano con mejor campaña internacional en 2026 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Guardar

Independiente Santa Fe no pudo avanzar más en la Copa Sudamericana, en la que dio la sorpresa por eliminar a nada menos que River Plate en octavos de final, en el estadio Monumental, pero Vasco da Gama lo frenó en cuartos de final, pese a que era un rival que parecía débil por el mal momento.

Luego de caer en Brasil, los cardenales acumularon un millonario premio en la Sudamericana, producto de su campaña no solo en este certamen, sino por su participación en la Copa Libertadores 2026, la que jugó por ser campeón de la Liga BetPlay 2026-II.

PUBLICIDAD

De esta manera, a Santa Fe le queda la primera fase de Copa Colombia ante Unión Magdalena, que va ganando por 2-0 desde la ida, y el Torneo Finalización, en el que viene con mejoría en su rendimiento, pero lleno de irregularidad en su juego y una sanción en condición de local por disturbios de sus hinchas.

El premio de Santa Fe en Copa Sudamericana

Los cardenales no tuvieron oportunidad de irse adelante en la serie que igualaron 0-0 en la ida, pues los brasileños golpearon con contundencia y se quedaron con la victoria por 2-0 en Río de Janeiro, donde los aficionados celebraron en medio de la mala campaña en el Brasileirao por el descenso.

PUBLICIDAD

De esta manera, Santa Fe se quedó con nada menos que 5.480.000 dólares, producto de su rendimiento a lo largo de la temporada 2026 en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores en el año, que le dio el millonario premio a los colombianos tras terminar su participación.

Los premios económicos se incrementaron para la Copa Sudamericana 2026.
Santa Fe sumó 1,8 millones de dólares por disputar tres fases de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

La Conmebol le dará ese dinero a los rojos por su paso desde la fase de grupos en la Libertadores, en la que apenas terminó en la tercera posición y fue eliminado del certamen, pero le dio la oportunidad de pasar al otro torneo internacional para el segundo semestre.

Santa Fe sumó 3,68 millones de dólares en la Libertadores, producto de tres partidos de local (USD 3 millones) y dos victorias en la ronda de grupos (USD 680.000 por mérito deportivo), mientras que en Sudamericana consiguió 1,8 millones de dólares por disputar los playoffs (USD 500.000), octavos de final (USD 600.000) y cuartos (USD 700.000).

premios copa libertadores 2026
Durante la Copa Libertadores, Santa Fe se quedó con 3,68 millones de dólares en la fase de grupos - crédito Conmebol

Ese dinero le servirá a la institución para cubrir gastos, parte de la deuda por la que se acogió a ley de reorganización empresarial, la plantilla profesional y planear el armado del equipo de 2027, pues quiere comprar a jugadores como Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, los dos extranjeros que son figuras de la institución.

Caída en Río de Janeiro

Santa Fe quedó eliminado tras perder 2-0 ante Vasco da Gama en el partido que cerró su participación en la Copa Sudamericana. El equipo brasileño avanzó a las semifinales con los goles de Bruno Duarte da Silva y David Corrêa da Fonseca, lo que dejó a Colombia sin representantes en los torneos de la Conmebol.

El conjunto bogotano tuvo las primeras ocasiones. A los 18 minutos, Hugo Rodallega quedó solo frente al arco tras una jugada colectiva, pero Léo Jardim evitó el gol con una atajada. Tres minutos después, el delantero ejecutó un tiro libre desde la derecha y el balón pasó cerca del poste.

Vasco da Gama eliminó a Santa Fe en Río de Janeiro por marcador de 2-0, en al vuelta de cuartos en la Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Vasco da Gama eliminó a Santa Fe en Río de Janeiro por marcador de 2-0, en al vuelta de cuartos en la Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Vasco abrió el marcador a los 36 minutos, cuando Alan Saldivia avanzó por la banda derecha y asistió a Bruno Duarte da Silva. La defensa de Santa Fe perdió la marca y el atacante brasileño definió ante Mosquera Marmolejo.

Santa Fe aumentó la presión en el segundo tiempo, aunque Vasco conservó el orden. A los 62 minutos salió Marino Hinestroza y entró el exjugador de Millonarios, Carlos Andrés Gómez; dos minutos más tarde, David Corrêa da Fonseca marcó de cabeza el segundo tanto tras otra llegada por la derecha. El equipo colombiano buscó el descuento con acciones individuales, pero no logró modificar el resultado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Santa FeVasco da Gama vs Santa FeSanta Fe premio SudamericanaSanta Fe Copa SudamericanaConmebolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en cuartos de final: perdió 2-0 ante el Vasco da Gama de Marino Hinestroza

Los goles de David Corrêa y Bruno Duarte eliminaron al equipo colombiano y lo privaron de alcanzar su segunda conquista en este torneo internacional

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en cuartos de final: perdió 2-0 ante el Vasco da Gama de Marino Hinestroza

El ‘sonajero’ para reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia: estos son los nombres que podrían ocupar su lugar

El técnico Alexis García entregó un análisis sobre el jugador que debe tomar el rol del volante de 35 años, que renunció públicamente al combinado nacional el 15 de septiembre de 2026

El ‘sonajero’ para reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia: estos son los nombres que podrían ocupar su lugar

La Liga colombiana se ‘rajó’: es la segunda donde menos se corre en América, según ranking de la CIES

El fútbol nacional quedó rezagado en una medición de recorrido físico frente a principales ligas, mientras las cifras reavivan la discusión sobre intensidad, velocidad y tiempo efectivo de juego

La Liga colombiana se ‘rajó’: es la segunda donde menos se corre en América, según ranking de la CIES

Video | Así fue la llegada de James Rodríguez a Bogotá con Atlético Nacional: se espera que debute ante Internacional en El Campín

El volante colombiano fue convocado por primera vez por el equipo verdolaga, después de que fuera anunciado como refuerzo el pasado viernes 11 de septiembre

Video | Así fue la llegada de James Rodríguez a Bogotá con Atlético Nacional: se espera que debute ante Internacional en El Campín

James Rodríguez y los mundiales: pasó de ser una estrella inesperada en 2014 a una actuación discreta en 2026

Aunque el colombiano marcó época con el combinado nacional en las Copas de la FIFA, tuvo un declive desde su primera actuación por los problemas físicos y de rendimiento

James Rodríguez y los mundiales: pasó de ser una estrella inesperada en 2014 a una actuación discreta en 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y así reaccionaron algunas celebridades: “Gracias por ese maravilloso legado”

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

Santiago Cruz reveló por qué convertirse en padre lo llevó a hablar sobre sus adicciones: “Estaba liberando a mis hijos de esas cargas”

Deportes

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en cuartos de final: perdió 2-0 ante el Vasco da Gama de Marino Hinestroza

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en cuartos de final: perdió 2-0 ante el Vasco da Gama de Marino Hinestroza

El ‘sonajero’ para reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia: estos son los nombres que podrían ocupar su lugar

La Liga colombiana se ‘rajó’: es la segunda donde menos se corre en América, según ranking de la CIES

Video | Así fue la llegada de James Rodríguez a Bogotá con Atlético Nacional: se espera que debute ante Internacional en El Campín

James Rodríguez y los mundiales: pasó de ser una estrella inesperada en 2014 a una actuación discreta en 2026