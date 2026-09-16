Cuánto dinero se llevó Santa Fe de la Copa Sudamericana 2026: millonario premio para el León

Santa Fe se despidió de la Copa Sudamericana como el equipo colombiano con mejor campaña internacional en 2026 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

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Independiente Santa Fe no pudo avanzar más en la Copa Sudamericana, en la que dio la sorpresa por eliminar a nada menos que River Plate en octavos de final, en el estadio Monumental, pero Vasco da Gama lo frenó en cuartos de final, pese a que era un rival que parecía débil por el mal momento.

Luego de caer en Brasil, los cardenales acumularon un millonario premio en la Sudamericana, producto de su campaña no solo en este certamen, sino por su participación en la Copa Libertadores 2026, la que jugó por ser campeón de la Liga BetPlay 2026-II.

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De esta manera, a Santa Fe le queda la primera fase de Copa Colombia ante Unión Magdalena, que va ganando por 2-0 desde la ida, y el Torneo Finalización, en el que viene con mejoría en su rendimiento, pero lleno de irregularidad en su juego y una sanción en condición de local por disturbios de sus hinchas.

El premio de Santa Fe en Copa Sudamericana

Los cardenales no tuvieron oportunidad de irse adelante en la serie que igualaron 0-0 en la ida, pues los brasileños golpearon con contundencia y se quedaron con la victoria por 2-0 en Río de Janeiro, donde los aficionados celebraron en medio de la mala campaña en el Brasileirao por el descenso.

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De esta manera, Santa Fe se quedó con nada menos que 5.480.000 dólares, producto de su rendimiento a lo largo de la temporada 2026 en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores en el año, que le dio el millonario premio a los colombianos tras terminar su participación.

Santa Fe sumó 1,8 millones de dólares por disputar tres fases de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

La Conmebol le dará ese dinero a los rojos por su paso desde la fase de grupos en la Libertadores, en la que apenas terminó en la tercera posición y fue eliminado del certamen, pero le dio la oportunidad de pasar al otro torneo internacional para el segundo semestre.

Santa Fe sumó 3,68 millones de dólares en la Libertadores, producto de tres partidos de local (USD 3 millones) y dos victorias en la ronda de grupos (USD 680.000 por mérito deportivo), mientras que en Sudamericana consiguió 1,8 millones de dólares por disputar los playoffs (USD 500.000), octavos de final (USD 600.000) y cuartos (USD 700.000).

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Durante la Copa Libertadores, Santa Fe se quedó con 3,68 millones de dólares en la fase de grupos - crédito Conmebol

Ese dinero le servirá a la institución para cubrir gastos, parte de la deuda por la que se acogió a ley de reorganización empresarial, la plantilla profesional y planear el armado del equipo de 2027, pues quiere comprar a jugadores como Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, los dos extranjeros que son figuras de la institución.

Caída en Río de Janeiro

Santa Fe quedó eliminado tras perder 2-0 ante Vasco da Gama en el partido que cerró su participación en la Copa Sudamericana. El equipo brasileño avanzó a las semifinales con los goles de Bruno Duarte da Silva y David Corrêa da Fonseca, lo que dejó a Colombia sin representantes en los torneos de la Conmebol.

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El conjunto bogotano tuvo las primeras ocasiones. A los 18 minutos, Hugo Rodallega quedó solo frente al arco tras una jugada colectiva, pero Léo Jardim evitó el gol con una atajada. Tres minutos después, el delantero ejecutó un tiro libre desde la derecha y el balón pasó cerca del poste.

Vasco da Gama eliminó a Santa Fe en Río de Janeiro por marcador de 2-0, en al vuelta de cuartos en la Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Vasco abrió el marcador a los 36 minutos, cuando Alan Saldivia avanzó por la banda derecha y asistió a Bruno Duarte da Silva. La defensa de Santa Fe perdió la marca y el atacante brasileño definió ante Mosquera Marmolejo.

Santa Fe aumentó la presión en el segundo tiempo, aunque Vasco conservó el orden. A los 62 minutos salió Marino Hinestroza y entró el exjugador de Millonarios, Carlos Andrés Gómez; dos minutos más tarde, David Corrêa da Fonseca marcó de cabeza el segundo tanto tras otra llegada por la derecha. El equipo colombiano buscó el descuento con acciones individuales, pero no logró modificar el resultado.

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