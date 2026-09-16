Colombia

Esta es la rentabilidad que alcanzaron los CDT en septiembre de 2026 y lo que puede ganar un ahorrador si invierte ahora

La ola de digitalización y bajas barreras de entrada multiplican alternativas ante un entorno de tasas y oportunidades diversas para pequeños inversionistas de todo el país

Dinero - Colombia
El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad del mercado financiero - crédito Colprensa
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Los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia mantienen en septiembre de 2026 una de sus mejores rentabilidades reales de los últimos años, por la distancia entre tasas de interés y una inflación que sigue alta. En el mes, los productos ofrecen una rentabilidad real favorable en Colombia porque combinan tasas que en varios casos rondan o superan el 13% efectivo anual (E. A.) con una inflación de 6,24% en agosto de 2026. Esa diferencia amplía el rendimiento efectivo para quienes destinan sus ahorros a este instrumento.

La tasa del Banco de la República se mantiene en uno de sus niveles más altos en dos años, en 12%, mientras el alza de precios está bastante más abajo. Al respecto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, dijo que “llevábamos varios años sin ver una diferencia tan amplia entre lo que paga un CDT y lo que se lleva la inflación; esa diferencia es, en la práctica, plata que le queda al bolsillo del ahorrador”.

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Así las cosas, la rentabilidad real surge de descontar la inflación del interés que paga el CDT. Si el certificado supera el 13% y los precios avanzan a un ritmo menor, una parte más amplia del rendimiento queda en manos del ahorrador. La comparación con el periodo posterior a la pandemia muestra ese cambio. Entonces las tasas llegaron a superar el 17%, pero la inflación rondaba el 14%, de modo que buena parte de la ganancia perdía fuerza casi al mismo ritmo.

La tasa de interés del Banco de la República, en 12%, afecta los créditos y préstamos bancarios- crédito John Vizcaíno/Reuters
La tasa de interés del Banco de la República, en 12%, afecta los créditos y préstamos bancarios- crédito John Vizcaíno/Reuters

Cómo cambió el ahorro de los colombianos

Los saldos en CDT de personas naturales ya superan a los de las cuentas de ahorro en Colombia. Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), los primeros alcanzan $153 billones frente a $130 billones en cuentas de ahorro.

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Dicho cambio refleja un mayor peso de los CDT en las decisiones de ahorro. Sin embargo, apenas 2,5 millones de colombianos tienen hoy un CDT.

Casas dijo que ese rezago se debe a una barrera de percepción. “Que la mayoría del país todavía no tenga un CDT no es un problema del producto, es un problema de percepción: mucha gente sigue pensando que se necesita un capital grande o un trámite complicado, cuando hoy se puede abrir con montos muy accesibles y en minutos”, explicó.

Dijo que “esa barrera mental, más que el dinero, es lo que hoy está frenando a millones de colombianos de aprovechar este momento”.

Costo de esperar en un entorno de tasas altas

Parte del freno está en la espera de un momento supuestamente mejor. Esa parálisis por análisis deja el dinero inmóvil mientras la inflación sigue reduciendo su valor mes a mes. El Índice de Arrepentimiento Financiero 2026 de MejorCDT indica que 76% de los colombianos admite haber perdido grandes oportunidades por exceso de dudas. En ese escenario, no mover los ahorros también termina por tener un costo.

En Colombia, aproximadamente 2,5 millones de personas tienen un CDT - crédito Leonardo Muñoz/EFE
En Colombia, aproximadamente 2,5 millones de personas tienen un CDT - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En los CDT, además, la tasa queda fija desde la apertura y no cambia por decisiones posteriores del banco central o del mercado. Casas aclaró que “congelar la tasa hoy no es solo una decisión inteligente, es no dejar ir algo que probablemente no se mantenga indefinidamente”.

Septiembre concentra además un factor de mercado y otro de calendario. El próximo 30 de septiembre, la Junta Directiva del Banco de la República volverá a reunirse y una reducción de tasa figura entre las opciones sobre la mesa, mientras muchas personas empiezan a ordenar el cierre de sus finanzas antes de diciembre.

Casas insistió en que el momento puede ser acotado. “Las decisiones de tasa vienen y van, pero las oportunidades de congelar una buena rentabilidad no esperan a que el mercado se ponga de acuerdo”, remarcó.

Tasas de CDT y factores para comparar antes de invertir

La tasa no es el único criterio para elegir un CDT. Antes de abrir uno conviene revisar:

  • Monto mínimo.
  • Plazo.
  • Modalidad de pago de intereses.
  • Cuánto tiempo puede mantenerse invertido el dinero.
  • Si la entidad cuenta con respaldo del Seguro de Depósitos de Fogafin y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Condiciones que pueden alterar el resultado final, como penalizaciones y montos mínimos.
  • Necesidad de liquidez de cada persona, porque el plazo debe coincidir con el momento en que ese dinero pueda volver a necesitarse.
Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles
Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

En el mercado, las tasas cambian según el plazo:

A 6 meses:

  • Banco Contactar: 12,65% E. A.
  • KOA Compañía de Financiamiento: 12,00% E. A.
  • Ban100: 11,50% E. A.
  • Bold: 11,25% E. A.

A 12 meses:

  • Pibank: 13,50% E. A.
  • Banco Contactar: 13,30% E. A.
  • Banco W: 13,20% E. A.
  • KOA Compañía de Financiamiento: 12,90% E. A.

A 24 meses:

  • Banco Contactar: 13,30% E. A..
  • KOA Compañía de Financiamiento: 12,95% E. A.
  • Ban100: 12,50% E. A.
  • Banco Santander: 12,00% E. A.

Al respecto, la directora ejecutiva de KOA Compañía de Financiamiento, Lina Galindo, dijo que “en un mercado cada vez más competitivo por el ahorro de los colombianos, comparar puede marcar la diferencia entre escoger únicamente una tasa atractiva y tomar una decisión financiera que realmente se ajuste a las necesidades de cada persona”.

Con tasas altas, una inflación más moderada y ofertas que varían según plazo y entidad, la elección del CDT depende de algo más que del porcentaje más alto. La comparación de condiciones, tiempos y necesidades puede incidir en el resultado final para el ahorrador.

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