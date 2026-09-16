Encontraron un ocelote muerto en una vía de Bucaramanga: la principal hipótesis apunta a un atropellamiento

Un ocelote juvenil fue encontrado muerto en la calle 42 con carrera 38, en el barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga - crédito X

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Un ocelote juvenil fue encontrado sin en el barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga. La necropsia practicada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) estableció que el animal tenía contusiones y fracturas compatibles con un trauma, cuya principal hipótesis es un posible atropellamiento.

Habitantes del sector reportaron el hallazgo de un felino silvestre muerto en inmediaciones de la calle 42 con carrera 38. Algunas versiones en redes sociales ubicaron el cuerpo en el antejardín de una vivienda o edificio del sector, mientras que el reporte inicial de la autoridad ambiental señaló que estaba en plena vía pública.

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Tras la alerta de la comunidad, al lugar acudieron integrantes de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, junto con funcionarios del Grupo Élite Ambiental de la Cdmb. Los equipos realizaron la recuperación del cuerpo y lo trasladaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la entidad, ubicado en la vereda Helechales, en Floridablanca.

La Cdmb estableció en una necropsia preliminar que el ocelote presentaba contusiones y fracturas compatibles con un posible atropellamiento - crédito X

Los especialistas identificaron al animal como un joven ocelote o Leopardus pardalis, especie que también recibe nombres como tigrillo en distintas regiones de Colombia. Aunque en algunos reportes iniciales fue denominado “leopardo”, el ejemplar corresponde a un ocelote, un felino silvestre nativo de América.

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La presencia del animal generó interrogantes entre los residentes, debido a que el sector donde apareció está rodeado por edificaciones, comercios y vías de alta circulación vehicular.

La necropsia detectó contusiones y fracturas

El examen practicado por veterinarios de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga permitió identificar múltiples lesiones en el cuerpo del felino.

Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la Cdmb, explicó que las lesiones encontradas permiten considerar un atropellamiento como la principal hipótesis. “Se logra identificar diferentes contusiones, lo cual conlleva que lo más probable de la muerte del paciente haya sido una contusión, posiblemente por algún atropellamiento”, indicó el profesional.

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Los especialistas identificaron al animal como un ocelote o Leopardus pardalis, especie nativa de América que en Colombia también es llamada tigrillo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La autoridad ambiental aclaró que esta conclusión tiene carácter preliminar. El proceso técnico busca precisar si el impacto ocurrió en el lugar donde fue encontrado el ocelote o si el animal fue trasladado hasta ese sector después de sufrir las lesiones.

El estado corporal del ejemplar también será parte de la revisión. Los informes conocidos hasta ahora indican que el felino tenía buenas condiciones físicas y no presentaba señales de falta prolongada de alimento. Ese dato podría aportar información sobre el tiempo que llevaba fuera de su hábitat o sobre una eventual permanencia previa bajo cuidado humano, aunque todavía no existe una conclusión oficial al respecto.

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Una radiografía descartó impactos de arma de fuego

Como parte de la necropsia, los especialistas ordenaron una radiografía para establecer si el ocelote tenía proyectiles u otras señales compatibles con un ataque con arma de fuego. El examen no encontró munición ni heridas de entrada o salida, de acuerdo con la información entregada por la Cdmb.

La revisión tampoco detectó lesiones provocadas por elementos cortopunzantes. Con esos resultados, las autoridades descartaron de forma preliminar que la muerte del animal estuviera relacionada con disparos o agresiones de ese tipo.

Las autoridades ambientales investigan cómo llegó el ocelote a la zona urbana de Bucaramanga, ya que esta especie suele habitar bosques y áreas con cobertura vegetal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía de Carabineros, que acompañó el procedimiento de recuperación del cuerpo. La investigación ambiental continuará con la recopilación de información y la revisión de los registros disponibles en la zona.

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La Cdmb investiga cómo llegó el ocelote a una zona urbana

La principal incógnita para las autoridades es el origen del animal. El ocelote no es una especie habitual en el área urbana de Bucaramanga, aunque el municipio conserva zonas de conexión con ecosistemas de los cerros orientales y otros sectores con presencia de fauna silvestre.

Este felino suele habitar ambientes con cobertura vegetal, bosques y áreas de clima cálido. En Santander, su presencia se asocia con territorios como el Magdalena Medio, por lo que su aparición en Cabecera del Llano plantea dudas sobre el recorrido que pudo hacer antes de morir.