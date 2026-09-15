El ‘sonajero’ para reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia: estos son los nombres que podrían ocupar su lugar

James Rodríguez dejó a la selección Colombia después de 15 años y sin nadie como su reemplazo en el combinado nacional - crédito Lee Smith/REUTERS

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La selección Colombia empezará una nueva etapa en su historia sin James Rodríguez, que el 15 de septiembre anunció su retiro del combinado nacional después de 15 años con el equipo mayor, al que defendió en tres mundiales, seis Copas América y en cuatro eliminatorias.

Lo que sigue para la Tricolor es elegir el reemplazo de James Rodríguez, una tarea complicada para el técnico Néstor Lorenzo porque también se quedó sin Juan Fernando Quintero, el otro mediocampista de las mismas condiciones que, unos días antes, anunció su renuncia a los cafeteros tras el Mundial 2026.

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De otro lado, ya hay fecha para la convocatoria para los encuentros frente a México, Perú y Paraguay en Estados Unidos, donde comenzará el nuevo proceso con tres amistosos para recuperar la confianza con la afición y probar a varios jugadores que piden pista en el combinado nacional, de allí que empiecen a sonar varios nombres para reemplazar al ‘10′ de la selección.

“No sé si tengan el carácter”

Durante una charla en Blu Radio, Alexis García, exfutbolista conocido como “El Maestro”, habló sobre el retiro de James de la selección Colombia: “Me dio dolor, como cuando hay una pérdida en la casa, una pérdida espiritual o emocional, como me dio dolor cuando se despidió Messi también. Y veo que los dioses de ese Olimpo del fútbol se están yendo y empiezo con preocupación a mirar cómo reemplazarlos”.

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“Cómo reemplazar esa sensación de emoción, porque yo sé que los ídolos no solo generan alegría, sino polémica, porque hay gente que también se sustenta anímicamente en su manera de ver la vida, desde la crítica y la despotricada de los grandes”, dijo al medio en mención.

Este fue el mensaje de despeida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

El entrenador, que también fue volante creativo, dejó claro que será difícil encontrar un reemplazo para el capitán de la Tricolor: “Vienen muchos jugadores, pero no sé si tengan el carácter y la berraquera que tuvo James para sostenerse tanto tiempo en la alta competencia, porque es que no jugó en el equipo del barrio, jugó en varios de los mejores equipos del mundo y fue goleador de un mundial. Eso dice muy rápido. Pero es difícil encontrar a alguien que repita lo que él hizo”.

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“El fútbol de ahora, la creación pasa por los pies de varios jugadores, desde el volante central o, o, eh, o el mediocentro. En este caso, Rodri, por poner un ejemplo, que se encarga de armar los equipos, incluso a veces hasta de finalizar, como sacar a Messi a una banda, por ejemplo, siendo el número diez, para que de ahí genere juego”, explicó.

Para Alexis García, “ya el fútbol de posición reta a que la creatividad no esté solamente en la cabeza o en las musas de un solo jugador, sino que algunos asuman esa responsabilidad. Y creo que es lo que va a pasar en la selección Colombia”.

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Jhon Arias se perfila como el reemplazo de James Rodríguez en la selección Colombia - crédito Claudia Greco/REUTERS

Más allá de su concepto, el entrenador se atrevió a dar nombres de quienes pueden reemplazar a James Rodríguez: “Jhon Arias podrá ser el hombre que juegue por el centro delante de los dos volantes de primera, si juega con dos mediocentros, y luego estará en los pies y en la cabeza de un Lucho Díaz o de jugadores como Carlos Gómez, o de diez naturales como Johan Rojas o Jordan Barrera, que podrán llegar a lo mismo que el chico de Nacional, Juan Manuel Rengifo, a ir supliendo estilos similares a los que maneja James con un poco más de dinámica”.

Primera convocatoria sin James Rodríguez

Por los lados de la selección Colombia, hay mucha expectativa por cómo vaya a manejar el tema de un equipo sin su capitán y creador en los últimos 15 años, ya que los cinco entrenadores, junto con el interino Arturo Reyes en 2018, que dirigieron al combinado nacional, sus tácticas giraron alrededor del “10″.

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El técnico Néstor Lorenzo presentará la primera convocatoria de la Selección Colombia después del Mundial 2026 - crédito FCF

El jueves 17 de septiembre saldrá la convocatoria de la Tricolor para los amistosos en Estados Unidos, ante México, Perú y Paraguay, a cargo del entrenador Néstor Lorenzo, que también explicará la razón del llamado y ausencia de jugadores, entre ellos la renuncia de James Rodríguez.

El evento será en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, a partir de las 3:00 p. m., que se podrá ver por las redes sociales de la FCF para todos los aficionados en los dispositivos digitales.