Colombia

Salario mínimo de 2027: este sería el aumento del sueldo para dos millones de trabajadores si no hay “politiquería”, según Mauricio Cárdenas

El debate técnico apunta a riesgos de inflación y presión sobre el empleo, mientras las proyecciones de expertos destacan la necesidad de moderación en la próxima negociación

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000 (con auxilio de transporte) - crédito Colprensa
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Colombia está a poco menos de tres meses para empezar de manera formal la concertación del aumento del salario mínimo de 2027, en la que estarán representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores. No obstante, desde ya, teniendo en cuenta que la inflación anual rondaría el 6%, empezaron a escucharse voces sobre lo que será la próxima subida del sueldo básico para dos millones de trabajadores, pero que implica otros impactos económicos.

Una de esas voces que ya se refirió al asunto fue el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Estimó que el aumento estaría más cerca de 8% si no intervienen factores políticos y puso sobre la mesa una discusión que suele abrirse hacia el cierre del año. Su cálculo parte de una inflación anual de 6,24% a agosto de 2026, de un salario vigente de $1.750.905 y del contraste con el alza de 23,7% aplicada para 2026.

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Precisamente, criticó ese último incremento y lo comparó con su proyección para el próximo ajuste. “Yo diría que la cifra más cercana a lo que va a ser el incremento del salario mínimo será 8% en ausencia de politiquería”, afirmó a El Colombiano. Esa referencia se aleja del 23% aplicado para este año y se apoya en el nivel actual de precios. Cárdenas situó su cálculo en un escenario de moderación para evitar que un alza mayor traslade presión a otros frentes de la economía.

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas advirtió que las acusaciones de Gustavo Petro contra la Registraduría buscan anticipar un posible desconocimiento de los resultados electorales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda entre el 3 de septiembre de 2012 y el 7 de agosto de 2018 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cuánto subiría el salario mínimo con un ajuste de 6%, 7% u 8%

Para la negociación, teniendo en cuenta que Gobierno ya detalló que será una decisión técnica, se espera lo siguiente:

  • Con el salario vigente de $1.750.905 como base, un ajuste de 6% llevaría el básico a $1.855.959. Con ese escenario, el ingreso total con auxilio de transporte rondaría $2.120.000.
  • Si el aumento fuera de 7%, el salario llegaría a $1.873.468. El ingreso mensual total se ubicaría cerca de $2.140.000.
  • En el escenario de 8%, el básico subiría a $1.890.977. El auxilio de transporte pasaría de $249.095 a cerca de $269.023 y el ingreso total alcanzaría unos $2.160.000.

Advertencias sobre inflación, precios y empleo

Mauricio Cárdenas sostuvo que el aumento decretado durante el gobierno de Gustavo Petro incidió en la inflación. Según su estimación, sin esa decisión el dato actual estaría más cerca de 4,3%. El exministro planteó que una mejora nominal puede perder efecto si sube el costo de vida. “Si el trabajador ganó por el aumento del salario, pero perdió por el aumento de los costos, el costo de vida”, resaltó al medio.

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La inflación anual en Colombia pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto - crédito Dane
La inflación anual en Colombia pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto - crédito Dane

También advirtió que un incremento alto puede empujar los precios y afectar el desempleo. “El manejo de la economía no es para la magia, es para la ciencia”, afirmó.

Como se recordará, en julio de 2026, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón,también mencionó un piso cercano a 7% para la discusión.

Según dijo a Portafolio, el ajuste podría acercarse a 8% si la inflación de 2026 cierra alrededor de 7% y se suma un punto de productividad.

Postura del Ministerio de Hacienda frente a la negociación del salario mínimo

La discusión del aumento del salario mínimo de 2027 empezará bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, aunque todavía no está definido cómo se desarrollará la negociación. La mesa comenzará en diciembre.

El ministro de Hacienda Miguel Gómez marcó distancia con el aumento de 23,7% aplicado para 2026. Lo calificó como “un hecho de irresponsabilidad populista”. Destacó que ese incremento produjo presiones inflacionarias adicionales, elevó la demanda de importaciones y llevó el déficit comercial a niveles récord. A partir de ese diagnóstico, defendió una política salarial vinculada a inflación y productividad laboral.

El salario mínimo es devengado por dos millones de trabajadores en 2026 - crédito John Vizcaino/Reuters
El salario mínimo es devengado por dos millones de trabajadores en 2026 - crédito John Vizcaino/Reuters

Insistió en esa línea con una fórmula de moderación. “Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”, sostuvo.

Presión sobre las empresas por los aumentos del salario mínimo

Por su parte, la CEO de Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, sostuvo que un eventual incremento del salario mínimo entre el 8% y el 10% permitiría contener la presión sobre las empresas, ante los aumentos aplicados en años anteriores y a la espera de las definiciones en las mesas de concertación.

Rodríguez considera que “el 8% aparece como una referencia inicial, aunque planteó que el ajuste podría llegar hasta el 10%, según el resultado de las negociaciones entre el Gobierno, los gremios y los trabajadores”. Según ella, la cifra también deberá guardar relación con la evolución del producto interno bruto y otros indicadores macroeconómicos.

Afirmó que las compañías aún enfrentan las consecuencias financieras de incrementos previos, que, según señaló, obligaron a muchas firmas a trasladar parte de los costos a los precios de sus productos. “Las empresas no están respirando del todo tranquilas”, expresó al describir el impacto acumulado sobre las nóminas.

Y es que el alza del salario base también repercute en las obligaciones asociadas a la contratación formal. La experta mencionó los aportes patronales a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, además de las provisiones para primas, cesantías y vacaciones. Por eso, indicó que cada punto adicional en el salario mínimo eleva el costo laboral total para los empleadores.

La mesa de concertación del salario mínimo se intalará de manera formal en diciembre de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo
La mesa de concertación del salario mínimo se intalará de manera formal en diciembre de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

Del lado de los trabajadores, Rodríguez anticipó resistencia frente a un aumento de un solo dígito, ante el temor de una pérdida de poder adquisitivo y un encarecimiento de la canasta familiar. La CEO de Lexacty SAS señaló que contar desde ahora con un rango proyectado permitiría a las empresas preparar sus presupuestos para el próximo año y buscar un equilibrio entre sus costos y las demandas sindicales.

El debate sobre empleo en torno al salario mínimo

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también llevó la discusión al mercado laboral. Citó cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), según las cuales el desempleo se ubicó en 8,1% a julio, aunque pidió mirar qué sectores crean los nuevos puestos de trabajo.

Según él, en el último trimestre se habrían creado unos 400.000 empleos públicos. Al mismo tiempo, actividades como industria, agro, servicios y entretenimiento habrían perdido puestos de trabajo.

Para el exfuncionario, esa combinación apunta a un reemplazo de empleo privado por empleo estatal. Bajo esa lógica, un alza del salario mínimo que encarezca la nómina puede dejar al sector empresarial sin margen para sostener sus puestos mientras el Estado amplía contrataciones.

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