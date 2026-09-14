Luis Fernando Suárez, entrenador con pasado en selecciones nacionales, aseguró que Colombia no necesita un brusco recambio generacional

James Rodríguez, capitán actual de la selección Colombia y uno de los hombres que piden se retire de la Tricolor, y Jaminton Campaz, uno de los jugadores jóvenes del equipo que haría pate del recambio - crédito Ashtin Barker/AP Foto

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Luis Fernando Suárez sostuvo que la selección Colombia no requiere una renovación generacional brusca, aunque consideró necesario abrir espacios para futbolistas jóvenes y revisar las salidas que el nuevo ciclo demande. El entrenador colombiano, con experiencia al frente de Ecuador, Honduras y Costa Rica, planteó que el equipo debe preparar el camino hacia el Mundial de 2030 sin dejar de competir en cada torneo.

En diálogo con Caracol Radio, Suárez señaló que el principal desafío consiste en ordenar una transición que preserve a los referentes vigentes y, al mismo tiempo, incorpore alternativas. “Colombia no tiene que estar tan preocupada en hacer una transición drástica en su selección”, afirmó el técnico.

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El concepto aparece en un momento de debate para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo, luego de su participación en el Mundial de 2026. La selección quedó eliminada en los octavos de final ante Suiza, tras un empate sin goles y una derrota por 4-3 en la definición por penales. La eliminación dejó un complejo ambiente en torno a la “Tricolor” con analistas colombianos del fútbol profesional, como Carlos Antonio Vélez y Steven Arce, pidiendo un recambio generacional drástico en el equipo de todos, para avanzar más, romper las instancias a las que Colombia suele llegar en los torneos internacionales.

Luis Fernando Suárez, entrenador colombiano al frente de la selección de Costa Rica en 2023 - crédito Kirby Lee

Suárez ubicó el Mundial de 2030 como el principal horizonte

Para Suárez, el próximo ciclo exige una mirada de mediano plazo. “Estamos a cuatro años del próximo Mundial, que para mí es lo más importante”, explicó en esa cadena radial. El Mundial de 2030 tendrá a España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales, con tres partidos inaugurales previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay por el centenario de la primera Copa del Mundo.

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Ese calendario permite proyectar la formación de una nueva base competitiva, pero el exseleccionador advirtió que los resultados no pueden quedar relegados. Colombia tendrá como referencias la Copa América de 2028 y las futuras Eliminatorias Sudamericanas. Para un entrenador de selecciones, cada competencia internacional funciona como instancia de evaluación, consolidación y recambio.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El técnico recordó los casos de Chile, Perú y Costa Rica

El entrenador consideró que el reemplazo de los referentes debe producirse de manera “tranquila”, aunque sostuvo que no puede postergarse. Su advertencia apuntó a evitar procesos como los de Chile, Perú y Costa Rica, selecciones que durante varios años sostuvieron bloques de jugadores con alta presencia internacional y luego afrontaron dificultades para renovar sus planteles.

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Chile mantuvo como eje a la generación que conquistó las Copas América de 2015 y 2016, con figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel. Perú construyó un ciclo prolongado con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Christian Cueva, entre otros. Costa Rica, por su parte, dependió durante un largo período de futbolistas como Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, varios de ellos protagonistas de la campaña que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

Luis Fernando Suárez conoce de cerca el caso costarricense. Dirigió a esa selección entre 2021 y 2023 y la llevó al Mundial de Catar 2022 tras superar a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental. Antes había clasificado a Ecuador a Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final, y a Honduras a Brasil 2014.

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“Ese cambio, que no tiene que ser dramático, se puede presentar de una manera tranquila, pero se debe seguir haciendo”, expresó. La idea supone que el cuerpo técnico observe variantes sin renunciar de inmediato a quienes todavía sostienen rendimiento, liderazgo o experiencia dentro del grupo.

Mientras Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado en Millonarios, James Rodríguez fue contratado por Atlético Nacional - crédito Millonarios FC / Atlético Nacional

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado volvieron al fútbol colombiano

Suárez también se refirió a la llegada de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano. El mediocampista fue anunciado por Atlético Nacional, mientras que el volante se sumó a Millonarios después de 17 años en clubes europeos.

El técnico calificó ambos regresos como una noticia positiva por el recorrido de los dos jugadores y su condición de referentes para las nuevas generaciones. “Lo que deben proponer es trabajo serio, mucho profesionalismo y después servir como buenos ejemplos para esta gente joven”, indicó.

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James cuenta con experiencia en Porto, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, además de una trayectoria destacada con Colombia, incluidos los Mundiales de 2014, 2018 y 2026. Cuadrado tuvo pasos por clubes como Fiorentina, Chelsea, Juventus e Inter de Milán y fue uno de los jugadores con mayor continuidad en la selección durante la última década.