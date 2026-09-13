Colombia

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

El exportero publicó un video en Instagram donde intercambió palabras con el mediocampista recién fichado por el Verdolaga. James respondió con una declaración que encendió los comentarios

La publicación generó reacciones encontradas entre sus seguidores, entre quienes celebraron el gesto y quienes cuestionaron el fichaje - crédito @renehiguita/IG

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“René, vos sabés lo mucho que te admiro. Siempre le digo ídolo porque lo es”, le dijo James Rodríguez a René Higuita en un video que el exportero compartió en su cuenta de Instagram para darle la bienvenida al mediocampista cucuteño al Atlético Nacional.

La grabación generó una oleada de reacciones entre los seguidores del legendario arquero, agradeciendo el cariño y el respaldo que le dio al capitán de la Tricolor al “Rey de Copas”.

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El intercambio comenzó con la calidez de dos figuras históricas del fútbol colombiano. “Mi James, bienvenido”, arrancó Higuita. El volante respondió de inmediato: “Hola, ídolo”. El exportero completó el saludo: “Al Atlético Nacional, la sangre verde”. James cerró ese primer tramo con una declaración que encendió los comentarios: “Estoy feliz”.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
El delantero colombiano agradeció las palabras del exportero de la selección Colombia - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Higuita no tardó en devolver el afecto. “Te amamos, te amamos, bienvenido”, dijo entre risas, antes de dirigirse a la cámara con un mensaje más formal para los hinchas del “verdolaga”: “Esta camiseta tiene historia, tiene corazón y tiene una hinchada que siempre nos acompaña”.

El exportero cerró el video con una frase que los seguidores del club replicaron en los comentarios: “Que vengan los triunfos, mi hermano. Bienvenido al verde”.

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La publicación acumuló reacciones divididas: mientras una parte de los usuarios celebró el gesto del Loco Higuita como un abrazo simbólico de la historia verde, otros debatieron si la llegada del volante, a sus 35 años, representaba un aporte real al equipo o una apuesta de marketing: “Te queremos Loco”; “Mis dos favoritos en un mismo lugar”; “Ishhh este video es todo lo que está bien, mi querido René”, entre otros.

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano 18 años después

El fichaje se confirmó el 10 de septiembre de 2026, a pocas horas del cierre del período de inscripción para jugadores sin contrato en la Liga BetPlay.

James Rodríguez
Nacional prepara la presentación de James Rodríguez ante los aficionados en Medellín - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció la incorporación mediante una campaña audiovisual en redes sociales que cerró con la frase “James Rodríguez es Atlético Nacional”.

El mediocampista llegó como agente libre tras desvincularse del Minnesota United de la Major League Soccer en julio. Firmó contrato hasta el 30 de junio de 2027, lo que convierte al cuadro antioqueño en el club número 14 de su carrera.

Será también el segundo equipo colombiano en el que juega, después de Envigado, donde debutó profesionalmente en 2006 y disputó apenas dos partidos en primera división antes de emigrar a Banfield de Argentina.

La inscripción fue posible porque la salida del defensor Simón García hacia Río Ave de Portugal liberó un cupo en la nómina. Queda pendiente la definición del número de camiseta: el 10, con el que Rodríguez se identificó durante casi toda su carrera, está asignado a Edwin Cardona para el segundo semestre del torneo local.

Las voces críticas también se hicieron escuchar

James Rodríguez
Esta es la camiseta que James Rodríguez usará con Atlético Nacional en el fútbol colombiano - crédito @MiVerdeQuerido_/X

El propio James se dirigió a los hinchas en un video publicado por el club: “Muchachos del verde, vamos a llenar el Atanasio siempre. Ya tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos”.

No todas las reacciones fueron de celebración. El exportero Óscar Córdoba advirtió que Atlético Nacional podría haberse ganado un problema con la incorporación, al considerar que el mediocampista no tendría el ritmo físico que demanda un equipo “de corte hacia Europa”. El periodista Carlos Antonio Vélez también se mostró escéptico y trazó una comparación desfavorable con la llegada de Radamel Falcao a Millonarios.

La llegada de Rodríguez reavivó además el episodio del fallido intento de Junior de Barranquilla por ficharlo, cuando el dueño del club, Fuad Char, había arremetido públicamente contra el jugador. Las redes recuperaron ese capítulo en cuanto se confirmó que el volante prefirió al Verdolaga”.

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