Director del IDU se comprometió a vigilar la construcción del puente de la calle 100 con carrera Séptima para que sea entregado en 2027

El funcionario Orlando Molano indicó que el desmonte del antiguo puente se harán en la noche y en otro sitio distinto a la zona de ubicación, para no afectar la movilidad - crédito @idubogota/X

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El 13 de septiembre de 2026 inició el desmonte del antiguo puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100. Con esta acción, se avanzará en la construcción de una nueva estructura que mejorará la movilidad de los bogotanos.

De acuerdo con el director del Instituo de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, por instrucción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se está haciendo uso de nuevas tecnologías para la obra. Por eso, se utilizarán líneas diamantadas para cortar el puente, que será cortado en secciones de 30 toneladas y 17 metros de largo. “Se van a bajar a unas camas bajas y se va a llevar el puente a demolerse en otro lugar”, detalló.

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“Los vamos a hacer en la noche. Vamos a afectar lo menos posible la movilidad. En el día se van a garantizar siempre los dos carriles, tanto de norte a sur como de sur a norte. Esta demolición se va a tardar dos meses. Esperamos que antes de noviembre, si Dios quiere, tengamos ya efectivamente el puente totalmente demolido y arranca la construcción”, precisó el funcionario.

El nuevo puente de la calle 100 con carrera Séptima tendrá 461 metros de longitud y 16,20 metros de ancho - crédito @idubogota/X

Molano aseguró que los bogotanos pueden tener la certeza de que el nuevo puente será entregado a tiempo en 2027. Según indicó, tanto el IDU, como la Alcaldía de Bogotá y la interventoría se encargarán de supersivar la obra, para garantizar el cumplimiento del cronograma.

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“Doy mi palabra de que vigilaré el cronograma para que en un año los bogotanos ya puedan transitar por el nuevo puente, en 2028 se habiliten los tres deprimidos y en 2029 se entregue el proyecto del corredor de la Séptima”, aseguró el director del IDU, citado por El Tiempo.

El nuevo puente favorecerá ampliamente la movilidad de los ciudadanos. Pasará de 200 a 400 metros de largo y tendrá más de 16 metros de ancho. Además, contará con cuatro carriles y tendrá tres deprimidos que van a conectar los costados norte y sur para los vehículos particulares y que también conectarán desde el norte hacia el occidente y desde el occidente hacia el sur.

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“La construcción va a arrancar la próxima semana. Vamos a arrancar también con la cimentación y esperamos que el año entrante ya logremos, como lo ha pedido el alcalde, tener habilitado el nuevo puente”, indicó.

El 13 de septiembre inició el desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima - crédito @idubogota/X

El desarrollo de las obras implican el cierre total del puente vehicular y de las conexiones de la avenida carrera Séptima con la calle 100. Estas vías quedarán inhabilitadas para el tránsito de vehículos durante 12 meses, aproximadamente. En consecuencia, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá garantizar la movilidad de los ciudadanos y avanzar en el proyecto vial sin problemas.

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Desvíos establecidos por las autoridades

Según la Secretaría de Movilidad, los conductores deberán tomar desvíos en los cruces entre la avenida Calle 100, la avenida Carrera Séptima y la avenida Carrera 11 para continuar sus recorridos hacia el norte, sur, oriente u occidente.

Por otro lado, quienes circulen de occidente a oriente por la avenida calle 100 y busquen la avenida carrera Séptima al norte, a la altura de la carrera 9A, deberán retornar en sentido occidente-occidente, continuar por la avenida carrera 11 al norte y tomar la calle 106 al oriente para reincorporarse a la avenida carrera Séptima al norte.

la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá garantizar la movilidad de los ciudadanos mientras se adelantan las obras del puente de la calle 100. Hay desvíos que deben tener en cuenta los conductores - crédito Secretaría Movilidad

De igual manera, las personas que pretendan ir hacia el sur deberán usar la avenida carrera 11 al sur y la avenida calle 94 al oriente. Además, el tránsito que avance de norte a sur por la avenida carrera Séptima y tome la avenida calle 100 al occidente deberá desviarse por la calle 102 al occidente y la carrera 8A al sur.

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En sentido sur-norte, la ruta alterna será la calle 94 al occidente, la avenida carrera 11 al norte, por el carril oriental de la calzada oriental, y luego la avenida Calle 100 al occidente. Y quienes circulen de norte a sur por la avenida carrera 11 y busquen la avenida Calle 100 al oriente y la avenida carrera Séptima al sur deberán continuar por la avenida carrera 11 al sur y la avenida Calle 94 al oriente.

Desvíos para el transporte público

Debido a las obras, también se establecieron cambios en el tránsito para los buses de transporte público. Por un lado, la ruta T12, que circula por la avenida calle 100 de occidente a oriente y toma la avenida carrera Séptima hacia el sur, deberá continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur, girar por la calle 94 al oriente y retomar la avenida carrera Séptima. El desvío corresponde al trazado identificado con color azul en el mapa 3.

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Las rutas 634, 18-3, E26B, T21, HB608, CB109 y BD237, que avanzan por la avenida carrera Séptima de norte a sur para tomar la avenida calle 100 hacia el occidente, deberán seguir por la calle 102 al occidente, la carrera 8A al sur y luego la avenida calle 100 hacia el occidente. Este recorrido aparece en color verde en el mapa 3.

Estos son los desvíos del tránsito para transporte público por las obras del puente de la calle 100 con carrera Séptima - crédito Secretaría de Movilidad

La ruta T12 que circula por la avenida carrera Séptima de sur a norte y toma la avenida calle 100 hacia el occidente deberá desviarse por la calle 94 al occidente, continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte y volver a la avenida calle 100. El trazado está marcado en color magenta.

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Las rutas 634, 611, B919, Z8, AB020, 402, 442, CB, 109, B916 y T163, que transitan por la avenida calle 100 de occidente a oriente y toman la avenida carrera Séptima hacia el norte, deberán usar el retorno occidente-occidente en la carrera 9A, seguir por la avenida carrera 11 hacia el norte y continuar por la calle 106 hacia el oriente hasta la avenida carrera Séptima. Este desvío está señalado en color rojo en el mapa 3.