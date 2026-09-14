Colombia

Abelardo de la Espriella expuso el déficit fiscal que heredó de Gustavo Petro: “Lo advertí apenas llegué al Gobierno”

El presidente adelantó recortes en el gasto público y confirmó que recurrirá a apoyos internacionales para estabilizar la economía ante la crisis con la que recibe a la nación

El presidente Abelardo de la Espriella denuncia el despilfarro y la corrupción del gobierno de Petro, al que acusa de dejar al país "al borde del abismo" - crédito @infopresidencia/X
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Abeardo de la Espriella, presidente de Colombia, se pronunció en una alocución presidencial el domingo 13 de septiembre, en la que habló sobre diferentes temas de interés nacional, con especial énfasis en la crisis fiscal que heredó del gobierno anterior de Gustavo Petro.

“Como corresponde con la verdad. La verdad es que la izquierda radical y corrupta les escondió durante cuatro largos años. La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, sostuvo el presidente de la República al iniciar su alocución.

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El jefe de Estado cuestionó de forma categórica el manejo presupuestal de la vigencia anterior, afirmando que se adoptaron determinaciones administrativas que comprometieron los recursos públicos poco antes de finalizar el periodo de gobierno.

Abelardo de la Espriella expuso la crisis fiscal que heredó del gobierno de Gustavo Petro - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella expuso la crisis fiscal que heredó del gobierno de Gustavo Petro - crédito Europa Press

“Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo. Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron. Colombia no puede ni debe pagar por acciones de irresponsabilidad fiscal con las que saquearon el país, con las que saquearon el erario”, agregó el mandatario nacional frente a los medios de comunicación.

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