La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

Esto fue lo más reciente que dijo Radamel Falcao García sobre su salida de Millonarios, aseguró que su cariño por el club seguía vigente - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

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La historia entre Radamel Falcao García y Millonarios no ha llegado a su fin. Eso parece haber quedado claro luego de las declaraciones de Ariel Bustos, el director deportivo del Embajador, que manifestó, en diálogo con Caracol Radio, que desde el club esperan que en enero de 2027, cuando se vuelva a abrir el mercado de pases y con él la posibilidad de inscribir jugadores en el fútbol profesional colombiano, el “Tigre” mantenga el deseo de formar parte del equipo del que se ha declarado hincha.

“Ya está el cupo de 25 jugadores inscritos, pero ojalá que en enero él (Falcao) tenga todas las ganas”, fue lo que manifestó Bustos, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que ese jugador se retire en Millonarios.

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Radamel Falcao García anotó, en total, once goles vestido con la camiseta de Millonarios - crédito Millonarios

¿Cuándo llegó Radamel Falcao García a Millonarios por primera vez?

Radamel Falcao García llegó por primera vez al equipo bogotano en el mercado de pases de junio-julio de 2024. En reiteradas ocasiones, durante su paso por el fútbol de Europa, Falcao había manifestado su amor por Millonarios y el deseo de algún día poder jugar en el equipo. Lo logró y en esa primera etapa jugó 28 partidos, acumuló 1558 minutos e hizo once goles; un año después salió del club y su contrato no pudo ser renovado y se fue de Millonarios.

Cuando parecía que esa relación de amor futbolístico entre Radamel Falcao García y Millonarios había llegado a su final, el club hizo el anuncio de su regreso, el 6 de enero de 2026, con una vinculación contractual de seis meses.

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El regreso del “Tigre” con el objetivo de ser campeón. Su meta no fue alcanzada, y en esta segunda etapa su aporte goleador fue menor: solo una anotación en 11 partidos y 391 minutos en total, con eliminación de Copa Sudamericana 2026 en fase de grupos incluida.

Fue así como terminó la segunda parte entre Radamel Falcao García y Millonarios, pero aún no su última vinculación, pues con sus declaraciones, Bustos abrió la ventana para que esa historia continúe. Y es que ninguna de las dos partes, ni el club, ni el jugador, se han despedido públicamente del otro, y ante lo que significó la llegada del máximo goleador histórico de la selección Colombia al equipo de sus amores, por más que para algunos analistas del fútbol profesional colombiano no haya sido un éxito en lo deportivo, alguna despedida tendría que haber existido.

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Él es Ariel Bustos, el director deportivo de Millonarios - crédito Millonarios

¿Cuándo fue la última vez que Falcao habló de Millonarios?

La última referencia que hizo Falcao sobre el tema, públicamente, fue después del partido benéfico y amistoso entre leyendas del fútbol profesional colombiano para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia, del pasado 10 de agosto. Tuvo como origen San José de Palmar, en Chocó, y dejó 321 fallecidos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En esa ocasión, el “Tigre” señaló, cuando le preguntaron si era su última vez jugando en el estadio Nemesio Camacho El Campín: “No sé”, y ante su relación con Millonarios: “Ojalá pueda acompañarlos de alguna u otra forma”.

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Radamel Falcao jugó 26 minutos en la derrota de Millonarios 2-1 a manos de O'Higgins, en la última fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa/Lina Gasca

El mercado de pases de Millonarios

Ariel Bustos aseguró que Millonarios realizó el mercado de pases con mayor gasto económico en su historia.

“Hicimos una inversión de casi 16.000 millones de pesos para incorporar jugadores”, dijo el pasado 7 de julio de 2026, en una rueda de prensa. En la entrevista con Caracol Radio reiteró que la nueva política del club, al momento de hacer contrataciones, está focalizada en que los refuerzos sean de jerarquía: “Millonarios debe tener una política de fichajes de jugadores de jerarquía y de mucho potencial a futuro. Tienen buen presente y con potencial, que van a ir de menos a más. No siempre porque tengan renombre van a ser útiles; lo importante también es el presente, el que llegue al club debe tener la responsabilidad para jugar con esta camiseta tan pesada”.

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