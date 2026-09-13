Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

Con este salto la colombiana Daniela Zapata abre la cosecha de dorada para el país en Santa Fe 2026 - crédito Deporte Colombiano

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Colombia obtuvo sus primeras medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a las actuaciones de la clavadista Daniela Zapata y el gimnasta Thomas Mejía, quienes se impusieron en sus respectivas pruebas durante la jornada de competencia en Rosario, Argentina.

Zapata abrió la cuenta dorada para la delegación nacional en el trampolín femenino de un metro. La colombiana alcanzó una puntuación de 253,00, que le permitió superar a las dos representantes de Brasil que completaron el podio, con registros de 241,40 y 238,20.

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La victoria tuvo un significado especial para la deportista, que vinculó el resultado con el orgullo de representar al país. “Mi mamá desde chiquita me enseñó a cantar el himno, a cantarlo bien fuerte para que se sienta ese orgullo. Se siente satisfacción de haber hecho el trabajo bien y vamos por buen camino”, afirmó Zapata después de recibir la medalla.

Daniela Zapata se impuso en el trampolín de un metro

La medalla de Zapata entregó a Colombia un primer impulso en la clasificación general, en una edición que se disputa entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La clavadista integró la programación inicial de la disciplina junto a Viviana Uribe. Los clavados volverán a la actividad hasta el 16 de septiembre y contemplan 10 pruebas, divididas en cinco femeninas y cinco masculinas.

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La clavadista Daniela Zapata y el gimnasta Thomas Mejía abrieron la cosecha de medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Thomas Mejía ganó el concurso completo de gimnasia artística

Poco después, Thomas Mejía consiguió el segundo oro colombiano al quedarse con el concurso completo individual de gimnasia artística masculina, conocido como All Around. El gimnasta registró 78,750 puntos y superó a los brasileños Brajao y Sampaio en la clasificación final.

Mejía encabezó una jornada favorable para la gimnasia colombiana, que también tuvo presencia de Ángel Barajas. El medallista olímpico terminó en la cuarta posición del concurso completo, fuera del podio individual, aunque sumó participación en el resultado colectivo de la delegación.

El triunfo de Mejía se produjo en el Invencible Arena de Rosario, escenario de las competencias de gimnasia artística. Colombia participa solo en la rama masculina con un grupo integrado por Barajas, Yan Zabala, Jorman Álvarez, Juan Ramos, Daniel Villa y el propio Mejía.

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Gabriela Rueda y Brayan Carreño fueron los abanderados de Colombia en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El equipo colombiano de gimnasia obtuvo la plata

La gimnasia artística aportó además una medalla de plata en la prueba por equipos. El conjunto colombiano, conformado por Thomas Mejía, Ángel Barajas, Yan Zabala, Jorman Álvarez, Juan Ramos y Daniel Villa, ocupó el segundo puesto con una puntuación de 305,6.

Brasil se llevó el oro por equipos tras alcanzar 310,5 puntos, mientras que Argentina obtuvo el bronce con 304,4. La diferencia entre Colombia y el equipo anfitrión fue de 1,2 puntos, lo que mantuvo abierta la disputa por el segundo lugar hasta el cierre de la competencia.

La participación de los gimnastas continuará hasta el 16 de septiembre, cuando concluirán las competencias individuales y las finales por aparatos. Barajas figura entre los deportistas colombianos llamados a disputar nuevas opciones de podio en esa instancia.

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Colombia compite en Santa Fe 2026 con una delegación de 415 atletas en 32 deportes. La participación en natación de carreras, voleibol de playa, boxeo y deportes electrónicos comenzó este 13 de septiembre. El fútbol masculino Sub-19 debutará el 16 de septiembre frente a Perú, a las 8:00, hora de Colombia, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Más adelante se iniciarán las competencias en ciclismo, patinaje de velocidad, atletismo y levantamiento de pesas.

César Torres es el director técnico de la selección Colombia que participará en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito FCF

Natación de carreras: 13 de septiembre, en Rosario.

Voleibol playa: 13 de septiembre, en Rosario.

Boxeo: 13 de septiembre, en Rafaela.

Deportes electrónicos: 13 de septiembre, en Rosario.

Fútbol masculino Sub-19: 16 de septiembre, ante Perú.

Ciclismo, patinaje de velocidad y levantamiento de pesas: entre el 18 y el 26 de septiembre.

Atletismo: 22 de septiembre.

La selección masculina de fútbol debutará el 16 de septiembre ante Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Luego enfrentará a Panamá, el 18 de septiembre, y a Chile, el 20. Desde la segunda semana, Colombia iniciará su participación en ciclismo, patinaje de velocidad, atletismo y levantamiento de pesas.

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