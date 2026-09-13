Así fue el homenaje de Atlético Nacional a David Ospina: este fue su mensaje a la hinchada

David Ospina despidiéndose de la hinchada de Atlético Nacional en la tarde de este 13 de septiembre - crédito @nacionaloificial/Instagram

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Atlético Nacional homenajeó a uno de los jugadores más emblemáticos en su historia, según la exposición que conserva en su sede deportiva de Guarne: David Ospina. Lo hizo en la tarde de este 13 de septiembre, durante la previa del partido ante Águilas Doradas, por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, y antes de que James Rodríguez, el flamante refuerzo del equipo paisa en este mercado de pases, fuera presentado ante los hinchas.

El club habilitó las puertas del Atanasio Girardot a partir de las 2:00 p. m., para que los hinchas entraran a acompañar el homenaje al “Rey David”, como le dicen los hinchas del equipo. Había una pasarela en el gramado del estadio que era acompañada por los títulos que ganó Ospina con Atlético Nacional:

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Torneo Apertura 2005 (2005-I)

Torneo Apertura 2007 (2007-I)

Torneo Finalización 2007 (2007-II)

Copa Colombia 2024

Torneo Finalización 2024 (2024-II)

Superliga de Colombia 2025

David Ospina, entre lágrimas, viendo el cariño de la hinchada de Atlético Nacional hacía él - crédito @nacionaloficial/Instagram

¿Cuándo debutó David Ospina con Atlético Nacional?

Al finalizar ese recorrido, estaba una especie de escenario donde David Ospina se dirigió a los hinchas, dueños y compañeros de Atlético Nacional: “Hoy quiero aprovechar para dar las gracias. Hoy es un día muy especial, porque está Víctor, que en el 2007 me dio la posibilidad de estar en Atlético Nacional, y en el 2008 de ir a Europa”, comenzó diciendo el arquero colombiano.

Y es que David Ospina debutó como arquero profesional en Atlético Nacional en ese año, el 7 de febrero de 2007, y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en jugar por primera vez en el fútbol profesional colombiano con 17 años. A la postre, terminó siendo el portero de menor edad en coronarse campeón hasta ese entonces.

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Un año después de su debut, en 2008, David Ospina salió de Atlético Nacional para el Niza de Francia, club con el cual jugó seis años y 199 partidos oficiales. Después, el arquero colombiano siguió su carrera en clubes como el Arsenal de Inglaterra, el Napoli de Italia, Al Nassr de Arabia Saúdita, hasta su regreso al equipo de sus amores, en junio de 2024.

James Rodríguez también fue presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito nacionaloficial/Instagram

“Después de 20 o 22 años, regresé a mi casa, donde fui feliz, soy feliz, mi familia fue feliz, y donde mis hijos aprendieron a querer este escudo tan grande, a la mejor hinchada del mundo”, siguió agregando Ospina en su homenaje por parte de Atlético Nacional.

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Esa hinchada del equipo verdolaga a la que hizo referencia Ospian, ronda, según la publicación de Win Sports en julio de 2025, los nueve millones de personas. El arquero también agradeció a los dueños de Atlético Nacional por permitir su regreso. Se trata de la familia Ardila Lule, que adquirieron a ese club en junio de 1996.

El último partido de David Ospina con Atlético Nacional fue el 23 de mayo de 2026 ante Deportes Tolima - crédito David Jaramillo/Colprensa

El mensaje de David Ospina para James Rodríguez

Por último, David Ospina también se refirió a la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. Ambos compartieron durante más de 15 años en selección Colombia y guardan una profunda amistad. Incluso llegaron a ser familiares (Rodríguez fue pareja de la hermana de David, Daniela Ospina). “Estoy orgulloso de estar en un día tan especial en el que presentan a una persona de la que me siento muy orgulloso y que estoy seguro nos dará muchas alegrías. Quiero agradecerle muchísimo”, dijo Ospina, antes de la salida de James al estadio para ser presentado ante los hinchas del equipo.

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Y es que James Rodríguez fue anunciado el jueves 10 de septiembre como nuevo jugador de Atlético Nacional, y se convirtió en uno de los fichajes más rimbombantes del mercado de pases de verano en el fútbol profesional colombiano. El capitán de la Tricolor, James, fue presentado ante los medios de comunicación el pasado viernes, 11 del mismo mes, pero no había saludado a los hinchas del club como lo hizo después del homenaje a David Ospina.